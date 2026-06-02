インストラクター不足時代の新たなゴルフ施設運営へ「KimCaddie」日本展開開始

株式会社 NM Company

株式会社NM Company（本社：東京都立川市、代表取締役：義山成浩）は、韓国発のインドアゴルフソリューション「KimCaddie（キムキャディ）」の日本国内展開を開始いたします。

KimCaddieは、予約管理・会員管理・決済・入退室管理・IoT機器制御・AIコーチング機能を一つのプラットフォームで提供する統合ソリューションです。

韓国国内で多数のインドアゴルフ施設に導入されており、ゴルフ施設の運営効率化や省人化を支援しています。

インストラクター不足と運営負担の増加がゴルフ施設の課題に

近年、日本国内ではインドアゴルフ施設の出店が増加する一方で、

・インストラクター不足

・人件費の高騰

・無人運営への対応

・複数システム管理による業務負担

など、施設運営に関する課題が顕在化しています。

予約システム、会員管理、決済システム、入退室管理、シミュレーター運営などを別々のサービスで運用している施設も多く、管理業務の複雑化が課題となっています。

KimCaddieは、これらの業務を一元管理することで、施設運営の効率化と省人化を実現します。

公式HP：https://nmcompany.jp/

予約・会員・決済・IoT制御・AIコーチングを一元管理し、インドアゴルフ施設の運営効率化を実現

韓国で実証された施設運営ソリューション

KimCaddieは韓国国内において多数のインドアゴルフ施設へ導入されており、無人運営モデルの構築にも活用されています。

導入施設では、

・人件費87％削減

・売上65％向上

といった成果も報告されており、運営効率化と収益向上の両立を支援しています。

また、東京都立川市のインドアゴルフ施設「Y's GOLFLAB立川店」において先行導入を実施し、日本市場向けの運用検証を進めています。

実際の施設運営環境において、予約管理・会員管理・IoT機器制御・AIコーチング機能を活用しながら、日本の施設運営に適した運用モデルの構築を進めています。

KimCaddieとは

KimCaddieは、韓国国内で多くのゴルフ施設に導入されているインドアゴルフ向け統合運営システムです。

単なる予約システムやシミュレーター管理ツールではなく、施設運営に必要な機能を一元化することで、運営負担の軽減と売上向上をサポートします。

利用者は予約から入店、練習、レッスン、決済までをシームレスに利用でき、施設運営者は管理業務を効率化することが可能です。

KimCaddieの主な特徴

KimCaddie導入イメージ。予約・会員管理・IoT制御・AIコーチングを統合し、インドアゴルフ施設の運営効率化を支援します。予約情報と連携したセルフチェックインシステム。受付業務の負担軽減と運営効率化を実現します。１. 予約・会員・決済を一元管理

KimCaddieでは、

・オンライン予約

・会員管理

・回数券管理

・月額会員管理

・決済管理

を一つのシステムで管理できます。

予約状況や利用履歴、会員情報を一元管理することで、運営業務の負担軽減を実現します。

予約・会員情報を一元管理。利用履歴や顧客情報の確認により、効率的な店舗運営をサポート。会員権・回数券・月額プランを一元管理。多様な料金プランや利用条件の設定に対応。２. IoTによるスマート施設運営

KimCaddieは予約情報と連動し、

・シミュレーター

・プロジェクター

・照明

・空調設備

などを自動制御することが可能です。

利用開始時間に合わせて機器を自動起動し、終了後は自動停止。

無駄な電力消費を抑えるとともに、スタッフによる設備管理業務を削減します。

また、ライブモニタリング機能により、複数打席や複数店舗の状況をリアルタイムで確認することができます。

PC・プロジェクター・空調などの設備を遠隔管理。予約状況に応じた自動運転にも対応。

３. 無人運営・セルフチェックイン

キオスク端末を活用することで、利用者自身によるチェックイン・決済が可能です。

予約情報と連携し、自動で利用打席へ案内することで、受付業務の負担を軽減します。

これにより、少人数運営や無人運営モデルの構築を支援します。

セルフチェックイン・セルフ決済に対応したキオスク端末。受付業務の省人化を実現。

４. AIスイングコーチングKimCaddieの特徴の一つが、AIによるリアルタイムスイング解析機能です。

AIがスイング動画を解析し、アドレス・スイングプレーン・身体の回転・フィニッシュ動作などをチェック。改善ポイントをテキストと映像で分かりやすく提示し、セルフトレーニング環境を提供します。

インストラクターが常駐していない時間帯でも、利用者自身が練習課題を把握しながら継続的なトレーニングを行うことが可能です。

また、インストラクターによる指導を補完することで、レッスン品質の均一化や新人スタッフの教育負担軽減を実現。限られた人員でも質の高いレッスンサービスを提供できる環境づくりを支援します。

さらに、施設運営者にとっては、レッスン品質の維持と運営効率化を両立できるため、インストラクター不足が課題となる施設においても、レッスンサービス品質の維持を支援します。

AIがスイングをリアルタイム解析。改善ポイントを可視化し、セルフトレーニングをサポート。

KimCaddie利用シーン動画

～予約からチェックイン、練習までをスムーズにサポート～

日本市場への展開について

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=HPRYiSAsKlk ]

株式会社NM Companyは、ゴルフ関連システムの販売・導入支援を行っており、これまでインドアゴルフ施設向けソリューションの提供を通じて、施設運営支援を行ってまいりました。

今回、日本市場におけるさらなる施設運営効率化ニーズに対応するため、KimCaddieの日本展開を開始いたします。

施設規模や運営形態に応じた最適な導入プランの提案から、初期設定、運用サポートまで一貫して提供いたします。

今後もテクノロジーを活用した施設運営の効率化と省人化を支援し、ゴルフ業界の発展に貢献してまいります。

代表コメント

株式会社NM Company

代表取締役 義山 成浩

「日本国内でもインドアゴルフ施設の増加に伴い、運営効率化や人材不足への対応が大きな課題となっています。

KimCaddieは単なる予約システムではなく、予約・会員・決済・IoT・AIコーチングを統合した施設運営プラットフォームです。

施設運営者様の負担軽減と利用者満足度向上の両立を支援し、より持続可能なゴルフ施設運営環境の実現に貢献してまいります。」

導入相談・デモ体験受付中

株式会社NM Companyでは、全国のインドアゴルフ施設・ゴルフスクール・ゴルフ練習場を対象に、KimCaddieの導入相談およびデモ体験を受け付けております。

施設規模や運営形態に応じた最適な導入プランをご提案いたします。

会社概要

会社名：株式会社NM Company

所在地：東京都立川市

代表者：代表取締役 義山 成浩

事業内容：ゴルフ関連システムの販売・導入支援・運営支援

お問い合わせ先

株式会社NM Company

E-mail：admin@nmcompany.jp

TEL：0120-200-831

Web：https://nmcompany.jp/