アイエスエフネットベネフィット、「豊橋市内障害福祉サービス事業所フェア」に出展

株式会社アイエスエフネット

一般社団法人アイエスエフネットベネフィット（拠点：東京都港区、代表理事：渡邉幸義、以下アイエスエフネットベネフィット）の豊橋事業所は、2026年5月23日（土）に愛知県豊橋市で開催された「豊橋市内障害福祉サービス事業所フェア」に出展したことをお知らせします。



◆障害福祉サービス事業所フェアについて

本フェアは、特別支援学校に通う生徒やそのご家族、また、日中活動系の障害福祉サービス事業所に関心のある方を対象に、「障害福祉サービスの種別」や「事業所ごとの特色」などを知っていただくことを目的として開催されました。 当日は、愛知県豊橋市内の通所系障害福祉サービス事業所が集まり、各ブースで事業所の案内が行われました。

アイエスエフネットベネフィットは、障害者支援事業サービスの特色や、障害者の一般就労に向けた就労支援サポートについてより多くの方に知っていただくため、本イベントへ出展いたしました。

◆当日の様子

イベント当日は、特別支援学校の生徒やそのご家族を中心に、合計16組の皆さまにアイエスエフネットベネフィットのブースへお越しいただきました。

主な来訪者

- 特別支援学校の生徒およびそのご家族- 特別支援学校の教職員- 相談支援事業所の関係者- 他の就労移行支援・就労継続支援B型事業所の関係者

ブースでは、アイエスエフネットベネフィットの職員が来訪者と直接対話を行い、就労や日中活動に関する不安、支援の概要について丁寧にご説明いたしました。 特に、卒業後の進路を検討されている特別支援学校の生徒やご家族に対しては、将来的な一般就労を見据えた訓練内容や一人ひとりに合わせた就労支援サポートの特色について、具体的なイメージを持っていただけるよう詳しくご紹介いたしました。

また、同業の事業所や相談支援事業所の関係者とも情報交換を行い、地域における障害者雇用の現状や日中活動の支援について連携を深める有意義な機会となりました。





◆開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/42830/table/747_1_072bf07263738c73bb0b9115c1331fac.jpg?v=202606020151 ]

◆関連リンク

・アイエスエフネットベネフィット、5/23開催の障害福祉サービス事業所フェアに出展(https://www.isfnet.co.jp/news_release/newslist2026/20260521-01.html)





◆一般社団法人アイエスエフネットベネフィットについて

アイエスエフネットベネフィットは、障がい者が将来的に企業へ就労するための訓練や就労機会をつくる事業を行っています。また、グループホームを運営し、障がい者の暮らしを支え、地域での自立を目指しています。支援員が利用者にあったペースで就労に向けて一人ひとりをしっかりとサポートしています。

アイエスエフネットベネフィットHP：https://www.isfnetbenefit.com/





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