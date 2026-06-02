Rubrik Japan Partner Awardにおいて最高位の「FY26 Top Partner of the Year」を受賞

兼松エレクトロニクス株式会社

兼松エレクトロニクス株式会社（社長：渡辺 亮、本社：東京都中央区、以下KEL）は、Rubrik Japan株式会社（代表執行役社長：高山 勇喜、本社：東京都港区、以下Rubrik）が5月26日に開催したPartner Executive Forum Japan内で発表されたRubrik Japan Partner Awardにおいて、年間最高位となる「FY26 Top Partner of the Year」を受賞しました。

１．【 受賞の背景 】

「FY26 Top Partner of the Year」は、Rubrikが主催するパートナーアワードにおいて、売上面、技術面および市場開拓における共同プロモーションで卓越した成果を収め、年間で最も活躍したパートナーに贈られる最高位の賞です。KELはRubrikのFY26(期間：2025年2月～2026年1月)において、データセキュリティおよびデータレジリエンス領域のソリューション提案・推進に注力し、オンプレミスからクラウドまであらゆる場所のデータ保護運用を統合化する「Rubrik Security Cloud」の導入実績を数多く創出しました。これらの取り組みが総合的に評価され、このたびの受賞に至りました。

昨今、ランサムウェアをはじめとするサイバー攻撃は高度化・巧妙化が進み、完全に防ぎきることは事実上困難な時代を迎えています。事業継続の鍵を握るのは、被害を最小限にとどめるとともに、データとシステムを迅速かつ確実に復旧させる「サイバーリカバリ」の実現であり、その基盤となる「データレジリエンス」の強化は情報システム部門のみならず経営層にとっても重要な課題となっています。

今後もKELはRubrikとの緊密な協業のもと、サイバー脅威の検知・インシデント対応・データ復旧を一貫してご提供することでお客様のサイバーリカバリ強化を支援すべく、営業・技術が一体となって「お客様第一主義」を実践してまいります。

（左から）

・KEL ビジネス戦略本部ビジネス戦略部ストラテジックセールスグループ 本澤 剛

・KEL ビジネス戦略本部ビジネス戦略部副部長 真砂 崇

・KEL 上席執行役員 営業部門担当 兼 クラウド＆サービス部門担当 大内 拓也

・Rubrik Japan株式会社 チャネル＆アライアンス APJ地域担当ディレクター カマル エルカイリ様

・Rubrik, Inc. VP, International Channel & Alliances チャド ブラクウェル様

・Rubrik Japan株式会社 代表執行役社長 高山 勇喜様

２．【 兼松エレクトロニクス株式会社の概要 】

（１）商号：兼松エレクトロニクス株式会社（英文表記：Kanematsu Electronics Ltd.）

（２）事業内容：IT（情報通信技術）を基盤に企業の情報システムに関する設計・構築、運用サービスおよびシステムコンサルティングとITシステム製品およびソフトウェアの販売、賃貸・リース、保守および開発・製造、労働者派遣事業

（３）本店所在地：〒104-8338 東京都中央区京橋2-13-10

（４）代表者：代表取締役社長 渡辺 亮

（５）資本金：90億3,125万円

（６）売上高：（連結）1,127億9千万円

（７）従業員：（単体）547名 （連結）1,647名

（８）URL：https://www.kel.co.jp