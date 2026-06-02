Gigalogy、ルクセンブルク政府招待により「Nexus Luxembourg 2026」に出展

Gigalogy株式会社

Gigalogy株式会社(https://gigalogy.com/ja)（本社：東京都台東区、代表取締役 ウッディン・エムディー・モスレ、以下ギガロジ）は、このたびルクセンブルク政府の招待企業として、2026年6月10日(水)・11日(木) にルクセンブルクで開催される国際テックイベント「Nexus Luxembourg 2026(https://nexusluxembourg.com/)」へ出展し、ピッチセッションへ登壇することをお知らせいたします。

Nexus Luxembourg について

「Nexus Luxembourg(https://nexusluxembourg.com/)」は、AI、フィンテック、サイバーセキュリティなど先端技術分野を中心に、世界中のスタートアップ、企業、投資家、研究機関が集うルクセンブルク最大級の国際テックイベントです。会場となる「Luxexpo The Box」では、テーマ別ゾーンでの展示や講演、ネットワーキング、ビジネスマッチングなどが行われます。

今回は、世界各国から選抜されたスタートアップおよびスケールアップ企業が参加予定で、日本からも過去最多規模となるスタートアップ企業がルクセンブルク政府招待枠として選出されています。

開催概要

日時：2026年6月10日(水)～ 11日(木)

会場：Luxexpo The Box（ルクセンブルク）

イベント公式サイト：https://nexusluxembourg.com/

出展・ピッチ登壇について

ギガロジ(https://gigalogy.com/ja)は、本イベントにおいて、生成AIを活用した統合AIプラットフォーム「Maira(https://gigalogy.com/maira-platform/ja)」を紹介予定です。Maira(https://gigalogy.com/maira-platform/ja)は、ノーコードでスマートアプリケーションを迅速に構築できるAIプラットフォームであり、企業独自データを活用したAI導入や業務高度化を支援しています。

出展情報

場所：D015

登壇情報

場所：Pitch Arena

日時：6月11日(木) 11:00～ (現地時間)

セッション：AI Platforms & Data

今回の参加を通じて、欧州を中心としたグローバル市場との接点を拡大し、国際的なビジネス連携およびAI技術活用のさらなる発展を目指してまいります。

Maira について

「Maira（マイラ）(https://gigalogy.com/maira-platform/ja)」は、先進的な生成AIを活用し、ノーコードでスマートアプリケーションを数時間以内に構築できる統合AIプラットフォームです。直感的なUI設計により、専門的なプログラミング知識がなくても簡単に操作でき、企業ごとの業務課題に応じた高度なAIアプリケーションをスピーディに開発できます。さらに、2026年5月より個人向けAIサービスの提供も開始し、法人利用に加えて、より幅広いユーザーへのAI活用支援を進めています。

Gigalogyについて

ギガロジ(https://gigalogy.com/ja)は、トップレベルのエンジニアリング力を基盤に、クライアント企業の事業成長と競争力向上を支援します。確かな技術力と豊富な知見を活かし、拡張性・安全性・安定性を備えたシステムを構築するだけでなく、その先のビジネス成果まで見据えた設計を重視しています。

また、変化の速い市場環境に対応するため、スピーディーな実行力にも強みがあります。機動力のあるチーム体制と最適化されたプロセスにより、迅速かつ着実に成果へつなげます。

導入して終わりではなく、実際の利用状況やお客様の声、データをもとに継続的な改善を重ね、システムやサービスの価値を高め続けます。

ギガロジ(https://gigalogy.com/ja)は、「高い技術力」「迅速な実行力」「継続的な改善力」という3つの強みを通じて、お客様とともに成果を積み重ね、持続的な成長を実現する会社です。

Gigalogy株式会社

住所 東京都台東区上野3丁目24番6号



電話 03-4500-7914



メール info@gigalogy.com



HP https://gigalogy.com/ja