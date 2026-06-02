ファイナンスメディア株式会社、登録不要・無料で使える「パスワード生成ツール」を正式リリース　英数字・記号の組み合わせを瞬時に生成、セキュリティ強化を手軽に実現

ファイナンスメディア株式会社

ファイナンスメディア株式会社(https://finance-media.jp/)（URL：https://finance-media.jp/）は、 登録・インストール不要で即使用できる無料Webツール「パスワード生成ツール」を 正式公開いたしました。このツールを通じて、セキュリティ対策の強化や効率性を実現します。

ファイナンンスメディア株式会社「パスワード生成ツール」

■ ツールURL： https://finance-media.co.jp/tools/password-generator/

サービスの目的や背景

近年、パスワードの使い回しによる不正アクセス被害が増加しており、 各サービスで異なる強力なパスワードを設定することの重要性が高まっています。 弊社では、誰でも手軽にセキュリティを強化できる環境を提供することを目的に、 本ツールを開発・公開いたしました。

サービスの特徴

・英大文字・英小文字・数字・記号の組み合わせを自由にカスタマイズ可能

・文字数を4～32文字で自由に設定可能

・生成結果をワンクリックでコピー

・会員登録・アプリインストール不要。ブラウザからすぐ使用可能

・スマートフォン・タブレット・PCに対応したレスポンシブデザイン

今後の展開

弊社では引き続き、金融・資産運用分野を中心とした無料Webツールの 開発・公開を予定しています。