埼玉県「埼玉版スーパー・シティプロジェクト」応援企業等登録制度の登録企業に認定

株式会社ゼロプレイス

株式会社ゼロプレイス（本社：埼玉県さいたま市、代表取締役：成田優樹、以下「当社」）は、このたび埼玉県が推進する「埼玉版スーパー・シティプロジェクト」において、応援企業等登録制度の登録企業として認定されたことをお知らせいたします。

当社は、デジタルサイネージとガチャ体験を融合した「体験型デジタルガチャ」を活用し、自治体の情報発信、住民参加促進、地域活性化施策を支援しています。今回の登録を契機に、埼玉県内の自治体との連携をさらに強化し、住民が楽しみながら参加できる新たな地域コミュニケーションの創出に取り組んでまいります。

◼️埼玉版スーパー・シティプロジェクトについて

埼玉版スーパー・シティプロジェクト(https://growth.creww.me/9893ca29-4dce-11f1-b1f0-f756d98440a8.html)は、人口減少や少子高齢化などの地域課題に対応するため、市町村と民間企業が連携しながら、コンパクト・スマート・レジリエントの3つの要素を兼ね備えた持続可能なまちづくりを推進する埼玉県の取り組みです。

ゼロプレイスは、「楽しさを通じて人と地域をつなぐ」をコンセプトに、デジタル技術と体験価値を融合した住民参加型コンテンツを提供しており、本プロジェクトの理念に沿った地域活性化支援を推進してまいります。

◼️体験型デジタルガチャによる自治体支援

当社が提供する体験型デジタルガチャは、デジタルサイネージによる映像訴求とガチャ体験を組み合わせた参加型コミュニケーションツールです。

従来のチラシやポスターだけでは接触が難しかった若年層やファミリー層に対しても、「思わず参加したくなる体験」を提供することで、行政施策や地域イベントへの関心喚起を実現します。

また、防災、子育て支援、観光振興、健康増進、地域イベントなど幅広い行政分野で活用できることから、自治体と住民をつなぐ新たなコミュニケーション手法として注目されています。

◼️自治体における活用事例

ゼロプレイスでは、これまで自治体や観光団体、地域イベントにおいて体験型デジタルガチャを活用した住民参加施策や地域活性化施策を展開してまいりました。

子育て・住民参加施策

文化体験プログラムへの参加特典として体験型ガチャを活用。用意したカプセル100個のうち86個が利用され、高い参加率を記録しました。

また、子どもだけでなく保護者も一緒に参加する様子が見られ、ファミリー層が自然に文化体験へ参加する導線として機能しました。

観光振興・関係人口創出

観光PRイベントでは、Instagramフォローを参加条件とした体験型キャンペーンを実施。

期間中にInstagram公式アカウントのフォロワーが約320人増加するなど、リアルイベントを継続的な観光接点へつなげる成果が生まれました。

地域イベントの賑わい創出

大会来場特典として採用され、4日間で2,721回の利用を記録しました。

来場者同士の自然な交流やSNS投稿も生まれ、「楽しい」「またやってほしい」といった声が寄せられるなど、イベントの賑わい創出と地域への関心向上に寄与しました。

行政DX・デジタル施策促進

公式LINE登録を参加条件とした企画を実施し、わずか4時間で203回の利用を記録しました。

行政サービスへの登録行動に対して即時に体験価値を提供することで、住民の行動変容を促し、自治体デジタル施策の参加率向上に貢献しています。

◼️今後の展望

ゼロプレイスは今後、埼玉版スーパー・シティプロジェクトの応援企業として、埼玉県内自治体との連携を積極的に推進してまいります。

防災、子育て支援、観光振興、健康増進、地域イベントなど様々な分野において、住民が「知る」だけでなく「参加したくなる」仕組みづくりを支援し、行政施策への参加促進や地域コミュニティの活性化に貢献してまいります。

また、デジタル技術とリアルな体験を融合した住民参加型の新たな地域コミュニケーションモデルを創出し、自治体・地域事業者・住民が一体となった持続可能なまちづくりを支援してまいります。

◼️代表コメント

このたび、埼玉県が推進する「埼玉版スーパー・シティプロジェクト」の応援企業として登録いただきましたことを大変光栄に思います。

当社はこれまで、「楽しさを通じて人と地域をつなぐ」をコンセプトに、体験型デジタルガチャを活用した地域活性化や住民参加促進の取り組みを全国の自治体や地域団体と進めてまいりました。

行政施策は住民の皆さまに知っていただくだけでなく、実際に参加していただくことではじめて価値が生まれると考えています。私たちは、デジタル技術とエンターテインメントを融合させることで、住民の皆さまが自然と参加したくなるコミュニケーションの仕組みづくりに取り組んでいます。

今後は埼玉県内の自治体の皆さまと連携し、防災、子育て支援、観光振興、健康増進など様々な分野において、新たな住民参加モデルの創出に挑戦してまいります。

自治体の皆さまと共に、地域ごとの課題に合わせた企画・導入・運用まで一貫して支援し、地域課題の解決と持続可能なまちづくりの実現に貢献してまいります。

代表取締役 成田 優樹

デジタルサイネージつきガチャマシンについて

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=XWBf5EEN9fM ]

主な特徴

■ デジタルサイネージ搭載

静止画だけでなく、動画や音声も自由に再生可能です。商品のPRやキャンペーン告知など、幅広いシーンで活用できます。

■ 自由な商品封入

カプセルの中身に制限はなく、オリジナルグッズやクーポン、サンプル品などを封入可能です。キャンペーン施策や無人販売ツールとしてもご利用いただけます。

■ 多彩な決済方法に対応

硬貨・メダル・トークンのほか、オプションでキャッシュレス決済にも対応しています。無料プレイ設定も可能なため、体験型イベントや集客装置としても最適です。

※関連記事：「株式会社ゼロプレイス、デジタルサイネージ搭載の次世代型ガチャマシーンを提供開始(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000166888.html)」

ガチャマシーンや本プレスに関するお問い合わせ先

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