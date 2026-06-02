ビーライズとインタフェース、デジタルツイン×スマートグラスによる、製造現場の次世代運用基盤の実証実験を完了

株式会社ビーライズ

株式会社ビーライズ（本社：広島県広島市、代表取締役：波多間 俊之、以下「ビーライズ」）は、株式会社インタフェース（本社：広島県広島市、以下「インタフェース」）と共同で、デジタルツインとスマートグラスを活用した製造現場向け作業支援システムの実証実験を実施し、このたび2025年度の検証を完了しました。

本実証では、製造現場における作業記録、確認、撮影、進捗把握といった人手に依存しやすい業務を対象に、作業者の行動、作業場所、工程情報、記録データをリアルタイムに連携させる仕組みを構築しました。これにより、現場作業を止めることなく情報を蓄積し、遠隔からも状況を把握できる、次世代の運用基盤としての有効性を確認しました。

本取り組みは、短期的な業務改善にとどまらず、将来的なAI活用、技能継承、工程最適化、遠隔支援へとつながる「現場データ基盤」の構築を見据えたものです。製造現場を熟知するインタフェースと、XR・デジタルツイン技術を強みとするビーライズが連携することで、現場実装を前提とした実証を進めました。

背景

国内製造業では、少子高齢化に伴う人手不足の深刻化に加え、熟練者への依存、紙帳票による記録、現場ごとに分断された情報管理など、現場オペレーションに根差した課題が顕在化しています。設備監視や基幹システムのデジタル化は進む一方で、実際の作業現場では依然として、人の判断や記録業務に多くの負荷が残っています。

こうした中で今後求められるのは、設備だけでなく「人の作業」そのものを無理なくデータ化し、現場運用の改善につなげていく仕組みです。

ビーライズとインタフェースは、この課題に対し、デジタルツインによる空間的な可視化と、スマートグラスによるハンズフリーな作業支援を組み合わせることで、現場で発生する情報をその場で記録・共有・活用できる新たな運用モデルの実現を目指しました。

実証実験の概要

本実証では、インタフェースの工場現場を対象に、作業者が現場で扱う検査成績表、マニュアル、作業記録写真などの情報を、スマートグラスとオンプレ上のサーバ、さらにデジタルツイン上で連携するシステムを構築しました。

具体的には、作業者がスマートグラスを装着してログインし、作業場所に応じてチェックインを行うことで、該当する検査成績表やマニュアルを表示します。従来は紙やPCを介して行っていた確認や記録の一部を、ハンズフリーかつ現場内で完結できるようにしました。

また、作業工程ごとに撮影した記録写真についても、製品情報や工程情報と自動的に紐付けてオンプレ上のサーバに保存し、手動での整理や後処理を削減する仕組みを構築しました。

さらに、現場の作業状況は3Dモデル化された工場空間、すなわちデジタルツイン上に反映され、管理者は遠隔から「いつ、誰が、どこで、何の作業をしているか」を把握できる環境を整備しました。

実証によって確認できた成果

今回の検証では、現場の作業を止めることなく、作業情報と記録データをリアルタイムに連携させる基盤の有効性を確認しました。

特に、以下の点において成果が得られています。

・紙帳票の確認や記入、記録写真の整理といった付帯業務の一部をデジタル化し、作業者の負担軽減につながることを確認

・撮影データと製品情報・工程情報を自動で紐付けることで、記録精度の向上と事務工数削減の可能性を確認

・デジタルツイン上で作業状況を可視化することで、管理者が遠隔から現場状況を把握できることを確認

・将来的なAI画像解析や工程改善、技能継承に活用可能なデータ蓄積の土台を構築

なお、定量的な成果については、

・作業記録整理工数：9.3%削減（1日あたり、自動紐付けによる効果）

・管理者による状況把握時間：95%短縮 （一件あたりの検索時間を大幅に短縮可能）

※将来的にはAIのサポートで、より整理された情報提供が可能となる想定

などの付随作業削減の観点で現在整理を進めており、今後の展開に向けた指標として活用してまいります。

両社の役割

インタフェースは、産業用PCメーカーとして製造現場の実業務に根差した知見を持ち、今回の実証では実フィールドの提供と現場課題の抽出、実運用目線での検証を担いました。

ビーライズは、XR、3D空間構築、デジタルツイン、UI/UX設計の知見を活かし、スマートグラス上での作業支援機能およびデジタルツインによる可視化基盤の設計・開発を担いました。

この両社の連携により、設備や管理システムだけでなく、現場作業者の行動や記録そのものを対象とした、実装性の高い現場DXモデルの検証が可能となりました。

両社のコメント

ビーライズ 代表取締役 波多間 俊之 コメント

「製造業のDXは、設備や管理システムのデジタル化だけでは完結しません。これから本当に重要になるのは、現場で働く人の作業、判断、記録を、現場を止めることなくデータ化し、改善につなげていくことだと考えています。

今年度の検証では、スマートグラスとデジタルツインを組み合わせ、現場の作業と管理をリアルタイムにつなぐ第一歩としての土台を構築できました。これは単なる業務効率化ではなく、将来のAI活用、遠隔支援、技能継承にもつながる重要な一歩です。

ビーライズは今後も、人手不足時代における現場の生産性向上と持続可能な運用の実現に貢献してまいります。」

株式会社インタフェース 広島工場 工場長 柳生浩良コメント

「当社は自社開発、国内生産の製品を多品種少量生産しています。多品種少量生産の現場では、品質を維持するために、品目ごとの確認作業や記録業務が多く、紙や手入力に依存する工程が残っています。今回の実証は、そうした現場の細かな負担をどこまで減らせるかを実際の現場で検証する取り組みでした。

その結果、作業者が手を止めずに確認や記録を行える可能性、撮影データと製品情報を自動で紐付けられることによる事務負担軽減の可能性、そして遠隔から現場を把握できることの有効性を確認できました。

今後は、装着性や運用性の改善を進めながら、他ライン展開や取得データの活用を通じて、さらなる生産革新につなげていきたいと考えています。」

今後の展望

今回の実証を通して、デジタル上での施設再現やスマートグラスによる情報のやり取りが、実際の現場で十分に役立つことが確認できました。今後は長時間の作業でもより快適に使えるよう、スマートグラスの再選定や必要な機能の絞り込みなどを次年度の計画として既に進めています。

今後はロボットや自動化設備との連携を検討しており、4月の展示会ではロボットアームと連動したデジタルツインによる設備管理のデモ機をご紹介しました。

さらには他ラインへの展開、遠隔支援機能の拡張、AIによる画像解析や異常検知も視野に入れ、現場の省人化・高品質化・属人化解消を支えるソリューションとして発展させてまいります。

ビーライズとインタフェースは今後も、製造現場における実践的なDXの推進を通じて、日本のものづくりの持続的な成長に貢献してまいります。

お問い合わせ

【株式会社ビーライズ】

担当者：企画開発部 村木

E-mail： contact@berise.co.jp

TEL：082-264-2600

【株式会社インタフェース】

担当者：広報部 中島

E-mail：promotion@interface.co.jp

TEL：082-262-7777