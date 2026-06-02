写真の体験価値をさらに高める新サービスを「PHOTONEXT2026」で公開

DNPイメージングコミュニケーション事業PR事務局

株式会社DNPフォトイメージングジャパン（PIJ）は、大日本印刷株式会社（DNP）と共同で2026年6月16日（火）～6月17日（水）にパシフィコ横浜で開催される「PHOTONEXT2026」＊1に出展します。

DNPブース（Bホール、小間番号：2）では、株式会社タカラッシュとコラボした謎解き体験と撮影を掛け合わせたサービスをはじめ、写真を使ったさまざまな体験コンテンツを展示し、写真の魅力や楽しさを提案します。

＊1「PHOTONEXT2026」公式Webサイト：https://www.photonext.jp/

DNPグループの展示詳細について： https://www.dnp.co.jp/biz/eventseminar/event/20178190_4966.html

DNPグループのブースイメージ

【DNPグループの展示内容】

来場者参加型の謎解きと撮影体験をはじめ、証明写真機Ki-Re-iのイベントレンタルモデルの展示など、イベント用途にも活用できる写真の楽しみ方を提案します。

○ “謎解き×撮影”の融合で、来場者参加型の新しい周遊体験を実現

セルフ式の記念撮影フォトブース 「写Goo！(R)」＊2と、リアル宝探しなどの制作・企画を手がける株式会社タカラッシュ＊3がコラボし、謎解きと撮影を融合させた新たな周遊型サービスのデモ体験を実施します。来場者はブース内に点在するヒントを集めながら謎解きに挑戦します。すべての謎を解き明かした参加者は、写Goo！で記念撮影が体験できます。本サービスは、謎解きと撮影を組み合わせることで、来場者の主体的な参加を促し、施設内の回遊促進および滞在時間の向上とイベント全体のにぎわい創出につなげます。

謎解きと撮影を融合させた周遊型サービスのイメージ

＊2 写Goo！（イベントレンタルモデル）について： https://www.dnp.co.jp/biz/products/detail/20172820_4986.html

＊3 株式会社タカラッシュについて： https://takarush.co.jp/

○ 証明写真機Ki-Re-i ＊4でイベント空間を演出

今年でブランド創設25周年を迎えた証明写真機「Ki-Re-i」で、イベントシーンでの活用に最適なイベントレンタルモデルでの撮影が体験できます。

イベントレンタルモデルは、イベントのテーマや世界観に合わせて筐体のラッピングや台紙のデザインを自在にカスタマイズでき、イベントコンテンツの一部として来場者の記憶に残る演出ができます。

Ki-Re-i25周年記念ロゴ(右) と イベントレンタルモデル筐体のイメージ（左）

＊4 DNP証明写真機Ki-Re-iについて： https://www.dnp.co.jp/biz/products/detail/20172814_4986.html

○ DNP昇華型フォトプリンター＊5が実現する多彩なプリント表現

本展示会では、用途に応じた多様なプリントに対応するDNP昇華型フォトプリンター3機種を展示します。8インチ対応の「DS820DX」は、1台で片面・両面プリントが可能なほか、クリース（折り目）加工や縦カッター機構を備え、多彩な加工表見が可能です。これらの特徴は、実際のプリントサンプルで体感できます。

あわせて、高速・高画質・省エネを実現した「DS620」と、A4サイズ出力に対応した「DS820」も展示。多彩なメディア（印画紙）へのプリントを通じて、各機種の特長を活かした幅広い表現を提案します。

「DS820DX」(左) と出力イメージ（右）

＊5 DNP昇華型プリンターについて

DS820DX：https://www.dnp.co.jp/biz/products/detail/20173933_4986.html

DS620：https://www.dnp.co.jp/biz/products/detail/20172826_4986.html

DS820：https://www.dnp.co.jp/biz/products/detail/20172827_4986.html

○ テキスタイルプリントで写真プリントの新たな可能性を提案

DNP昇華型フォトプリンター「DS820」を活用し、Tシャツやトートバッグなどへ画像をプリントするテキスタイルプリントを展示し、デモンストレーションを実施します。写真を“身に着ける・持ち運ぶ”形で楽しめる新たな表現として、写真プリントの可能性を拡げます。あわせて、省スペースで導入可能なオンデマンドプリントサービスとして、新たなビジネス展開を提案します。

○DNPセルフ型プリントシステムPrintRush＊6で“楽しい”プリント体験

テキスタイルプリントのイメージ

1畳ほどのスペースに設置できるコンパクトなセルフ型プリントシステムで、デジタルカメラやスマートフォンなどで撮影した写真を、簡単な操作で手軽にプリントすることができます。

お気に入りの写真を選ぶ時間や、できあがった写真を手に取る瞬間まで、ワクワクしながら楽しめるプリント体験を提供します。

※プリント枚数や体験人数には制限があります。あらかじめご了承ください。

＊6 DNPセルフ型プリントシステムPrintRushについて : https://www.dnp.co.jp/biz/products/detail/20172831_4986.html

【今後の展開】

DNPグループは引き続き、生活者にとっての「写真」や「プリント」の価値を高めていくため、撮影体験を“より楽しく・より快適に・より印象的に”するフォトイメージング関連の事業を国内外で展開していきます。

※記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。

※記載内容は発表日現在のものです。今後予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

■DNPイメージングコミュニケーション事業について

画像全般に関わるイメージングコミュニケーション関連の事業を行っています。写真プリントなどに使用する昇華型熱転写メディア、物流用バーコードや食品包材への日付印字などに使用する溶融型熱転写インクリボンを製造・販売するなど、グローバルにビジネスを展開しています。

＜大日本印刷株式会社（DNP） 会社概要＞

・会社名：大日本印刷株式会社（DNP） https://www.dnp.co.jp/

・代表取締役社長：北島義斉

・所在地：〒162-8001 東京都新宿区市谷加賀町1-1-1

＜株式会社DNPフォトイメージングジャパン 会社概要＞

・会社名：株式会社DNPフォトイメージングジャパン https://www.dnpphoto.jp/

・代表取締役社長：林雅史

・所在地：〒162-8001 東京都新宿区市谷加賀町1-1-1