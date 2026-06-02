甘いものを食べることまで、あきらめなくていい。家族の苦しみを見てきた作り手が生んだ、95kcalの黒い和スイーツ「黒のごほうび」

和の食株式会社

和の食株式会社は、黒ごま、黒豆、豆乳、吉野本葛、イヌリン、乳酸菌などを取り入れた黒い和スイーツ「黒のごほうび」を、2026年6月17日から23日まで、近鉄百貨店 あべのハルカス近鉄本店にて先行お披露目販売いたします。



一般発売は2026年6月下旬を予定しています。

「黒のごほうび」は、1缶90gあたり95kcal。

黒ごまの香ばしさ、黒豆のやさしい甘み、豆乳のまろやかさ、吉野本葛のなめらかな口どけを重ねた、大人のための黒い和スイーツです。

この商品は、単なる新しいスイーツとして生まれたものではありません。

開発の背景にあったのは、作り手が家族の中で見てきた、食べることへの苦しさでした。

甘いものが好きなのに、素直に食べられない。

食べたい気持ちと、不安な気持ちの間で揺れる。

そんな姿をそばで見てきた作り手が、

「甘いものを楽しむ時間まで、人生からなくさなくていいはずだ」

という想いから開発したのが、「黒のごほうび」です。

開発のきっかけは、家族のアトピーと、母の更年期後の体の変化

「黒のごほうび」の出発点は、作り手が家族の中で見てきた日常にあります。

家族がアトピーに悩んでいました。

かゆくて眠れない夜がある。

寝ている間に掻いてしまい、朝起きた時に肌の状態を見て落ち込む。

人前に出ることや、服を選ぶことさえ気になる。

そして、甘いものが好きなのに、食べるものを選ぶたびに不安になる。

本当は、家族で同じものを食べたい。

本当は、甘いものを前にして、ただ「おいしそう」と笑いたい。

けれど、身体のことを考えると、素直に楽しめない。

その姿を、作り手はそばで見てきました。

もう一つのきっかけは、母の更年期後の体の変化でした。

更年期を越えたあとも、女性の体は変わっていきます。

疲れが抜けにくい。

体型が変わる。

肌や髪の変化を感じる。

食べるものを、以前よりも慎重に選ぶようになる。

それでも、人生の後半を「我慢」だけで過ごしたいわけではありません。

子育てや家族のために頑張ってきた女性が、これからは自分のために、きれいでいたい。

自分を大切にしながら、たまには甘いものも楽しみたい。

病気を治す食品ではなくてもいい。

けれど、食べることをあきらめてきた人が、たまには自分を許せるようなスイーツを作りたい。

その考えから生まれたのが、黒い和スイーツ「黒のごほうび」です。

富山の新しいお土産を考える中で、出会った“体を想う黒”

もう一つのきっかけは、富山で販売する新しいお土産の開発でした。

富山を訪れる人に、何を持ち帰ってもらうべきか。

富山らしさがあり、記憶に残り、旅のあとにも思い出してもらえるものは何か。

そう考えた時に浮かんだのが、富山を象徴する食文化の一つである「富山ブラックラーメン」でした。

富山ブラックラーメンは、ただ黒いから有名になった食べ物ではありません。

もともとは、汗を流して働く人たちのために、塩分を補い、ご飯のおかずにもなる濃い味として生まれた“体を想う黒”でした。

けれど、今の富山を訪れる50代・60代の夫婦や女性にとって、塩分の強いラーメンを旅のお土産として持ち帰ることが、必ずしも一番ふさわしいとは限りません。

富山らしい黒でありながら、もっと今の大人の体に寄り添えるもの。

重すぎず、甘いものを少しだけ楽しめるもの。

子育てや仕事を終え、これからの人生をもう一度、自分らしく楽しみたい女性が、自分のために選べるもの。

昔、働く人の体を想って生まれた富山ブラック。

今度は、年齢を重ねた女性の体と気持ちを想う、新しいブラックがあってもいいのではないか。

その発想が、黒い和スイーツ「黒のごほうび」につながりました。

「黒のごほうび」とは

「黒のごほうび」は、黒ごま、黒豆、豆乳、吉野本葛を中心に、イヌリンや乳酸菌など、食と体の関係を考えるうえで注目される素材も取り入れた、黒い和スイーツです。

黒ごまの香ばしさ。

黒豆のやさしい甘み。

豆乳のまろやかさ。

吉野本葛のなめらかな口どけ。

ひと口目は、黒ごまの香りがふわっと広がり、あとから黒豆と豆乳のやさしい甘みが重なります。

洋菓子のプリンのように甘さで押すのではなく、和素材の香りと余韻で満足感を出した、大人のための黒い甘味です。

さらに、イヌリンや乳酸菌を加えることで、ただ甘さを抑えただけではない、素材への納得感を重ねました。

見た目は、深い黒。

けれど味わいは重すぎず、食後にも楽しみやすいように仕立てています。

1缶90gあたり95kcal。

和の素材で、甘いものを少しだけ楽しみたい人のために作ったスイーツです。

冷やしてそのまま食べると、黒ごまと豆乳のなめらかさが際立ちます。

器に移してスプーンを入れると、吉野本葛ならではのやわらかな口どけと、黒い艶が引き立ちます。

甘いものを我慢してきた人に、たくさんではなく、ひと匙の満足を届ける。

それが「黒のごほうび」です。

黒ごま、黒豆、豆乳、吉野本葛、イヌリン、乳酸菌。素材に込めた考え

「黒のごほうび」は、素材選びにも開発の想いを込めています。

黒ごまは、香ばしさと黒の深みを出すために。

黒豆は、やさしい甘みと和の余韻を出すために。

豆乳は、まろやかで重すぎない口当たりを作るために。

吉野本葛は、なめらかな口どけと上品な余韻を出すために。

イヌリンと乳酸菌は、食と体の関係を考える中で取り入れました。

大切にしたのは、「体を気にするなら、おいしさを我慢するしかない」という考え方ではありません。

おいしく食べられること。

素材に納得できること。

重すぎず、でも満足感があること。

たまには、自分を許せる甘味であること。

そのために、甘さだけに頼らず、香り、食感、余韻で満足感を作ることを目指しました。

代表コメント

甘いものは、本来、人を少し幸せにするものだと思っています。

でも、家族の姿を見ていると、甘いものが好きなのに、食べる前に不安が先に来ることがありました。

食べたいのに、迷う。

楽しみたいのに、我慢する。

その姿を見るのは、家族としてとてもつらいことでした。

「健康のために全部あきらめる」ではなく、

「体のことを考えながら、たまには楽しめるもの」があってもいいのではないか。

黒のごほうびは、病気を治すための商品ではありません。

それでも、甘いものを食べることまであきらめてきた人に、少しだけ気持ちが軽くなる時間を届けたいと思っています。

毎日ではなくていい。

たまには、自分にごほうびをあげてもいい。

そう思える一口になれば嬉しいです。

商品概要

商品名：黒のごほうび

名称：和菓子

内容量：90g

価格：税込950円

先行販売：近鉄百貨店 あべのハルカス近鉄本店／2026年6月17日～23日

販売形式：先行お披露目販売

一般発売：2026年6月下旬予定

保存方法：直射日光・高温多湿を避け、常温で保存

賞味期限：製造年月日より1年

栄養成分：1缶90g当たり／熱量95kcal、たんぱく質3.1g、脂質4.8g、炭水化物11.5g、食塩相当量0.1g

主な原材料：豆乳、甜菜糖、吉野本葛、黒ごまペースト、イヌリン、黒煮豆、黒糖、竹炭、タピオカ澱粉、寒天、粉末乳酸菌 ほか

特徴：95kcal／常温保存／黒ごま・黒豆・豆乳・吉野本葛・イヌリン・乳酸菌を使用した黒い和スイーツ

製造者：株式会社浪速工作所

販売者：和の食株式会社

※本商品は疾病の治療・予防を目的としたものではありません。

※栄養成分・原材料表示は最終商品の一括表示に基づきます。

会社概要

会社名：和の食株式会社

所在地：大阪府堺市南区高尾3-3287-2

代表者：代表取締役 谷本 和考

URL：https://wanoshoku.biz/