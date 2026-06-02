甘いものを食べることまで、あきらめなくていい。家族の苦しみを見てきた作り手が生んだ、95kcalの黒い和スイーツ「黒のごほうび」
和の食株式会社は、黒ごま、黒豆、豆乳、吉野本葛、イヌリン、乳酸菌などを取り入れた黒い和スイーツ「黒のごほうび」を、2026年6月17日から23日まで、近鉄百貨店 あべのハルカス近鉄本店にて先行お披露目販売いたします。
一般発売は2026年6月下旬を予定しています。
「黒のごほうび」は、1缶90gあたり95kcal。
黒ごまの香ばしさ、黒豆のやさしい甘み、豆乳のまろやかさ、吉野本葛のなめらかな口どけを重ねた、大人のための黒い和スイーツです。
この商品は、単なる新しいスイーツとして生まれたものではありません。
開発の背景にあったのは、作り手が家族の中で見てきた、食べることへの苦しさでした。
甘いものが好きなのに、素直に食べられない。
食べたい気持ちと、不安な気持ちの間で揺れる。
そんな姿をそばで見てきた作り手が、
「甘いものを楽しむ時間まで、人生からなくさなくていいはずだ」
という想いから開発したのが、「黒のごほうび」です。
開発のきっかけは、家族のアトピーと、母の更年期後の体の変化
「黒のごほうび」の出発点は、作り手が家族の中で見てきた日常にあります。
家族がアトピーに悩んでいました。
かゆくて眠れない夜がある。
寝ている間に掻いてしまい、朝起きた時に肌の状態を見て落ち込む。
人前に出ることや、服を選ぶことさえ気になる。
そして、甘いものが好きなのに、食べるものを選ぶたびに不安になる。
本当は、家族で同じものを食べたい。
本当は、甘いものを前にして、ただ「おいしそう」と笑いたい。
けれど、身体のことを考えると、素直に楽しめない。
その姿を、作り手はそばで見てきました。
もう一つのきっかけは、母の更年期後の体の変化でした。
更年期を越えたあとも、女性の体は変わっていきます。
疲れが抜けにくい。
体型が変わる。
肌や髪の変化を感じる。
食べるものを、以前よりも慎重に選ぶようになる。
それでも、人生の後半を「我慢」だけで過ごしたいわけではありません。
子育てや家族のために頑張ってきた女性が、これからは自分のために、きれいでいたい。
自分を大切にしながら、たまには甘いものも楽しみたい。
病気を治す食品ではなくてもいい。
けれど、食べることをあきらめてきた人が、たまには自分を許せるようなスイーツを作りたい。
その考えから生まれたのが、黒い和スイーツ「黒のごほうび」です。
富山の新しいお土産を考える中で、出会った“体を想う黒”
もう一つのきっかけは、富山で販売する新しいお土産の開発でした。
富山を訪れる人に、何を持ち帰ってもらうべきか。
富山らしさがあり、記憶に残り、旅のあとにも思い出してもらえるものは何か。
そう考えた時に浮かんだのが、富山を象徴する食文化の一つである「富山ブラックラーメン」でした。
富山ブラックラーメンは、ただ黒いから有名になった食べ物ではありません。
もともとは、汗を流して働く人たちのために、塩分を補い、ご飯のおかずにもなる濃い味として生まれた“体を想う黒”でした。
けれど、今の富山を訪れる50代・60代の夫婦や女性にとって、塩分の強いラーメンを旅のお土産として持ち帰ることが、必ずしも一番ふさわしいとは限りません。
富山らしい黒でありながら、もっと今の大人の体に寄り添えるもの。
重すぎず、甘いものを少しだけ楽しめるもの。
子育てや仕事を終え、これからの人生をもう一度、自分らしく楽しみたい女性が、自分のために選べるもの。
昔、働く人の体を想って生まれた富山ブラック。
今度は、年齢を重ねた女性の体と気持ちを想う、新しいブラックがあってもいいのではないか。
その発想が、黒い和スイーツ「黒のごほうび」につながりました。
「黒のごほうび」とは
「黒のごほうび」は、黒ごま、黒豆、豆乳、吉野本葛を中心に、イヌリンや乳酸菌など、食と体の関係を考えるうえで注目される素材も取り入れた、黒い和スイーツです。
黒ごまの香ばしさ。
黒豆のやさしい甘み。
豆乳のまろやかさ。
吉野本葛のなめらかな口どけ。
ひと口目は、黒ごまの香りがふわっと広がり、あとから黒豆と豆乳のやさしい甘みが重なります。
洋菓子のプリンのように甘さで押すのではなく、和素材の香りと余韻で満足感を出した、大人のための黒い甘味です。
さらに、イヌリンや乳酸菌を加えることで、ただ甘さを抑えただけではない、素材への納得感を重ねました。
見た目は、深い黒。
けれど味わいは重すぎず、食後にも楽しみやすいように仕立てています。
1缶90gあたり95kcal。
和の素材で、甘いものを少しだけ楽しみたい人のために作ったスイーツです。
冷やしてそのまま食べると、黒ごまと豆乳のなめらかさが際立ちます。
器に移してスプーンを入れると、吉野本葛ならではのやわらかな口どけと、黒い艶が引き立ちます。
甘いものを我慢してきた人に、たくさんではなく、ひと匙の満足を届ける。
それが「黒のごほうび」です。
黒ごま、黒豆、豆乳、吉野本葛、イヌリン、乳酸菌。素材に込めた考え
「黒のごほうび」は、素材選びにも開発の想いを込めています。
黒ごまは、香ばしさと黒の深みを出すために。
黒豆は、やさしい甘みと和の余韻を出すために。
豆乳は、まろやかで重すぎない口当たりを作るために。
吉野本葛は、なめらかな口どけと上品な余韻を出すために。
イヌリンと乳酸菌は、食と体の関係を考える中で取り入れました。
大切にしたのは、「体を気にするなら、おいしさを我慢するしかない」という考え方ではありません。
おいしく食べられること。
素材に納得できること。
重すぎず、でも満足感があること。
たまには、自分を許せる甘味であること。
そのために、甘さだけに頼らず、香り、食感、余韻で満足感を作ることを目指しました。
代表コメント
甘いものは、本来、人を少し幸せにするものだと思っています。
でも、家族の姿を見ていると、甘いものが好きなのに、食べる前に不安が先に来ることがありました。
食べたいのに、迷う。
楽しみたいのに、我慢する。
その姿を見るのは、家族としてとてもつらいことでした。
「健康のために全部あきらめる」ではなく、
「体のことを考えながら、たまには楽しめるもの」があってもいいのではないか。
黒のごほうびは、病気を治すための商品ではありません。
それでも、甘いものを食べることまであきらめてきた人に、少しだけ気持ちが軽くなる時間を届けたいと思っています。
毎日ではなくていい。
たまには、自分にごほうびをあげてもいい。
そう思える一口になれば嬉しいです。
商品概要
商品名：黒のごほうび
名称：和菓子
内容量：90g
価格：税込950円
先行販売：近鉄百貨店 あべのハルカス近鉄本店／2026年6月17日～23日
販売形式：先行お披露目販売
一般発売：2026年6月下旬予定
保存方法：直射日光・高温多湿を避け、常温で保存
賞味期限：製造年月日より1年
栄養成分：1缶90g当たり／熱量95kcal、たんぱく質3.1g、脂質4.8g、炭水化物11.5g、食塩相当量0.1g
主な原材料：豆乳、甜菜糖、吉野本葛、黒ごまペースト、イヌリン、黒煮豆、黒糖、竹炭、タピオカ澱粉、寒天、粉末乳酸菌 ほか
特徴：95kcal／常温保存／黒ごま・黒豆・豆乳・吉野本葛・イヌリン・乳酸菌を使用した黒い和スイーツ
製造者：株式会社浪速工作所
販売者：和の食株式会社
※本商品は疾病の治療・予防を目的としたものではありません。
※栄養成分・原材料表示は最終商品の一括表示に基づきます。
会社概要
会社名：和の食株式会社
所在地：大阪府堺市南区高尾3-3287-2
代表者：代表取締役 谷本 和考
URL：https://wanoshoku.biz/