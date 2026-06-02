ギズマート第9弾、Keychron×ギズマート共同開発の左右分割キーボード「Keychron Orca echo」を「COMPUTEX TAIPEI 2026」にて世界初公開

株式会社TNL Mediagene

TNLメディアジーン（NASDAQ：TNMG）のグループ会社、株式会社メディアジーンが運営するギズモード・ジャパンのメディア連動型クラウドファンディングプラットフォーム「GIZMART」（以下、ギズマート）は、開発進行の告知を行っていた「Keychron（キークロン）」との2回目となる共同開発プロダクトについて、その正式名称が「Keychron Orca echo（キークロン オルカ エコー）」に決定したことを発表いたします。

あわせて、ギズマートの第9弾プロジェクトとなる本製品のプロトタイプを、本日2026年6月2日（火）より台湾・台北市で開催される「COMPUTEX TAIPEI 2026」にて世界初公開いたします。また、2026年6月19日（金）よりギズマートにて日本先行クラウドファンディングを開始することをお知らせいたします。

開発の背景

リモートワークの定着やデスクセットアップへのこだわりから、入力デバイス市場はかつてない盛り上がりを見せています。好みの姿勢で入力できる「分割キーボード」は、熱狂的な支持を集めています。

こうした市場ニーズに応え、Keychronとギズマートは2回目となる共同開発を実施しました。ギズマート第9弾プロジェクトとして開発を進めてきた本製品について、このたび正式名称を「Keychron Orca echo」に決定するとともに、その仕様や特徴を公開いたします。

※本製品は現在開発中のため、仕様およびデザインは変更となる場合があります。

初公開となる「Keychron Orca echo」の4大特徴

１．ホームポジションから手を離さない操作性

右手親指位置にトラックボール、左手側にホイールを配置。さらに左右両ユニットに上下スクロールパッドを搭載し、キー入力からマウス操作、画面スクロールまでをすべて手元で完結させます。

※本製品は現在開発中のため、仕様およびデザインは変更となる場合があります。２．「持ち運べる分割型」を実現するマグネット吸着設計

左右のユニットは裏面同士がマグネットで着脱可能 。移動時には1台のコンパクトなガジェットとしてまとまります。デリケートなキーを保護する専用キャリーケースも同時発売いたします。

※本製品は現在開発中のため、仕様およびデザインは変更となる場合があります。３．エルゴノミクスを追求した2段階テンティング

本体裏面に2段階のテンティング（傾斜）スタンドを内蔵。ユーザーの好みに合わせた角度に調整でき、長時間のタイピングでも快適な操作をサポートします。

※本製品は現在開発中のため、仕様およびデザインは変更となる場合があります。４．ブラウザで完結する自由なキーカスタム

49キーのレイアウトは、ブラウザベースの「Keychron Launcher」に対応。専用アプリをPCに常駐させる必要がなく、設定がキーボード本体に保存されるため、OSや環境を問わず異なる環境でも同じ設定で使用できます。

今後のスケジュール・展示情報

- 2026年6月2日（火）～5日（金）：台湾・台北市「COMPUTEX TAIPEI 2026」

正式名称の発表とともに、プロトタイプを世界で初めて一般公開し、その全貌をお披露目いたします。

- 2026年6月6日（土）：日本・東京「天下一キーボードわいわい会 vol.11」

国内最速でプロトタイプに触れる体験の場をご用意いたします。

- 2026年6月19日（金）：日本・東京「GIZMARTサマーフェア」＆ クラウドファンディング開始

イベント会場でのプロトタイプ展示。イベント終了後、ギズマートにて日本先行クラウドファンディング（先行販売）をスタートいたします。

GIZMARTサマーフェアについてはこちら：https://www.gizmodo.jp/article/gizmart-summer-fair/ (https://www.gizmodo.jp/article/gizmart-summer-fair/)

※記載内容は現時点のものであり、日時・会場・内容等は変更となる場合があります。

販売価格およびリターン内容の詳細について

クラウドファンディングにおける各プランの先行販売価格およびリターン内容の詳細は、後日ギズモード・ジャパンにて公開予定の記事をご確認ください。

製品スペック

- 右手ユニットに親指で操作する19mmトラックボール- 左手ユニットにホイール搭載- 両手ユニットに上下スクロールパッド搭載- Keychron Launcher対応- 設定はオンデバイスメモリに保存- 有線、Bluetooth3台、2.4GHz接続が可能- 省電力なZMKファームウェアを採用- バッテリー容量800mAh- サイズ：左手144 × 106 × 22 mm 右手144 × 106 × 32 mm

※本記載内容は現時点のものであり、仕様・機能等は販売時に変更となる場合があります。

▼Keychronについて

Keychronは、高品質なキーボードやマウスの設計・製造を専門とするブランドです。これまでに40種類以上のキーボードを展開しており、機能性・デザイン性・カスタマイズ性のすべてを兼ね備え、世界中のキーボード愛好者から高く評価されています。

▼ギズマートについて

ギズマートは、テクノロジー＆ガジェットメディア『ギズモード・ジャパン』が直営するメディア連動型クラウドファンディングプラットフォームです。単なる製品の販売やスペックの提示にとどまらず、メディアとしての編集・コンテンツ制作力を活かして開発背景や思想といった「プロダクトのストーリー」を深く伝えることで、市場における商品のブランド価値を高めながら展開できる点が特徴です。また、メディアを通じて可視化されるユーザーの潜在ニーズをメーカー側へダイレクトにフィードバックする役割も担っており、ユーザーとメーカーを繋ぐ結節点として、日本初発売製品の展開やアップデートモデルの市場投入を包括的に支援しています。ギズマートでは、ガジェット・クラフト・デザインなど多様なジャンルを取り扱い、読者コミュニティとともに、メディアの“情報発信力”と“モノづくり”をつなぐ新しいコマースの形を創出していきます。

ギズマート公式サイト：https://www.gizmodo.jp/issue/gizmart

ギズモード・ジャパン：https://www.gizmodo.jp/

▼株式会社メディアジーンについて

ミレニアル世代のための経済メディア『ビジネス インサイダー ジャパン』やテクノロジー＆製品情報メディア『ギズモード・ジャパン』、ライフスタイルメディア『ルーミー』、効率的なワークスタイルを提案する『ライフハッカー・ジャパン』など、ターゲット・コミュニティにむけた17のメディアを運営しています。

また、先行購入ECサイト『コストリー』、『ギズマート』など4つのコマースサービスを展開。計21ブランドを通じて、読者の生活を豊かにする情報と体験を提供しています。

https://www.mediagene.co.jp/

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