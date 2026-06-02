活動実績ゼロから関関同立へ？！総合型選抜専門塾のルークス志塾が大学・学部特化 最短2ヶ月プログラムを始動

Loohcs株式会社

総合型選抜（AO入試）専門塾「Loohcs志塾」を全国で展開するLoohcs志塾は、探究活動支援団体 異端児（ITANZI）（所在地：大阪市、代表：柳澤佑月）、西日本旅客鉄道株式会社（本社：大阪市北区、代表取締役社長：倉坂昇治）と連携し、活動から入試まで一貫したサポートを実現。推薦入試（AO・総合型選抜入試）を見据えた高校生・既卒生向けの「入試対策プログラム」を実施いたします。

プログラム公式ページ

https://www.itabu-mockexam.online/

1．Loohcs志塾関西校の実績と役割

Loohcs志塾では、一人ひとりの「やってみたい」や「興味関心」を出願で評価される探究・活動実績へと結びつけます。また、二次試験対策についても社会人講師をはじめ推薦入試を熟知した講師が指導に当たります。

2．「JR西日本と協業し提供する高度探究プログラム」の概要について

本プログラムでは、大学の推薦入試で評価される探究・活動実績につながる取り組みの機会をJR西日本と協業して提供します。今回の活動拠点となる岡山県西粟倉村は、人口約1,300人ながら「ローカルベンチャーの聖地」として全国から注目を集める山村です。

2008年に掲げた「百年の森林（もり）構想」を起点に林業の6次産業化と地域起業家育成に取り組み、村内で50社以上の新規事業が誕生。内閣府のSDGs未来都市にも選定されており、社会課題と事業創出が共存する先進的なフィールドとして、参加者が探究活動のリアルな題材と出会える環境を提供します。

3．活動実績ゼロから関関同立へ？！

大学・学部特化型プログラム（※プログラム締切6月7日※）

本取り組みは、大学および学部ごとの特色や評価基準に特化した、総合型選抜（AO・推薦入試）対策プログラムです。「もう高3の6月だから遅い」「今からでは活動実績が間に合わない」総合型選抜を検討する多くの高校生や保護者の方が、そう感じています。

しかし実際の総合型選抜では、「何に興味を持ち、どう行動し、何を学んだか」という挑戦の過程が重視されます。本プログラムでは、JR西日本と協業して、地域企業、実社会の課題をフィールドとして活用し、活動実績ゼロの状態からでも、自分自身の探究テーマを形にしていくことが可能です。

単に「受験に間に合わせる」のではなく、「もう間に合わない」という不安そのものを脱却し、「今からでも挑戦できる」に変えていくことを目指しています。

※ 映像学部を志望していた学生のイメージストーリー[表: https://prtimes.jp/data/corp/36547/table/483_1_d78b78bdd2771e1ec29bfb3bc8015968.jpg?v=202606021152 ]

各大学・学部が重視する「探究テーマ」や「人物像」に合わせ、実社会での経験と探究活動を接続しながら、活動実績ゼロからでも総合型選抜に挑戦できる環境を構築します。

※上記に記載のない大学を検討の場合は当塾までお問い合わせください。

4．活動スケジュール

※9月以降は、Loohcs志塾にて二次試験に向けた対策を大学特化で行います。

5．連携概要

【Loohcs志塾】

全国30校舎以上を展開し、15年以上にわたり総合型選抜（AO入試）を専門に、東京大学・慶應義塾大学・早稲田大学をはじめ多くの難関大学へ合格者を輩出。関西では大阪上本町・大阪梅田・兵庫西宮・京都の4校舎を展開しています。

コーポレートHP

https://loohcs.co.jp/

【探究活動支援団体 異端児（ITANZI）】

～ワクワクは、ここから始まる～

中高生の“ひらめき”をカタチに変える探究学習プロジェクト。企業・学校・地域を横断しながら、探究活動の伴走や実証実験、プロジェクト共創を展開しています。

コーポレートHP

https://www.itanziitanziosaka.com

本件に関するお問い合わせ先（資料請求）

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Loohcs志塾 関西エリア責任者：野中 勇佑

お問い合わせ窓口 TEL：050-5810-2364

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

プログラム公式ページ

https://www.itabu-mockexam.online/

※プログラム締切6月7日※