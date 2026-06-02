マルラオイルのヴァーチェより、洗い流す美容オイル「マルラリセットオイル」が新登場

株式会社ヴァーチェ

株式会社ヴァーチェ（本社：大阪府大阪市、代表取締役：藤原友香）が展開するエイジングケア（※1）ブランド「VIRCHE（ヴァーチェ）(https://virche.com/)」は、2026年9月1日（火）より洗い流す美容オイル「マルラリセットオイル」を発売します。

ブランド新登場となる「マルラリセットオイル」は、毎朝の洗顔料としてデイリー使いにぴったりな洗い流す美容オイルです。肌にうるおいを与えながら、余分な皮脂汚れを落とし、ゴワつきのない、やわらかくなめらかな肌へ導きます。

本商品の開発背景は、社員がブランドNo.1商品（※2）であるマルラオイルを皮脂汚れ落としに使用した際、洗いあがりのうるおい感に感動した実体験がきっかけとなりました。この実感をもとに「朝の洗顔にもマルラオイル（※3）の魅力を生かした商品を作りたい」という思いから毎日心地よく使える洗い流す美容オイルとして開発に至りました。

厳選した5種のオイルはヴァーチェ独自の配合比率。マルラオイルに加え、シア脂、ムルムル脂（※4）も配合しています。加えて、保湿成分としてナイアシンアミド、5種のヒト型セラミド（※5）も配合。洗いあがりの肌にたっぷりとうるおいを与えながら、なめらかに整えます。

油溶性ビタミンC誘導体（※6）は肌なじみがよく浸透力（※7）に優れており、肌への刺激が少ないのが特長。肌のくすみ（※8）にアプローチし、より透明感（※9）のある印象へと導きます。

洗浄成分は、肌へのやさしさを重視し、乾燥肌や敏感肌の方でも使いやすい成分を採用。余分な皮脂汚れをしっかりと落としながらも、洗い流した後に肌がつっぱることなく、うるおい感で肌を包み込みます。香りは天然精油のハーバルシトラス。朝から明るくフレッシュな気分にさせてくれます。

毎朝の洗顔としてはもちろん、小鼻やあごなど、ざらつきが気になる部分へのポイント使いにもおすすめです。

容器はプッシュポンプタイプを採用。使用量を調節しやすく、忙しい朝でも使いやすい設計です。

年齢肌の乾燥や紫外線などのダメージでゴワつきを感じる方には、毎朝の洗顔を「マルラリセットオイル」に置き換えるオイルリッチな新習慣を提案します。肌をやわらかくほぐし、なめらかでハリのある肌へ導きます。

※1）年齢に応じたケア

※2）2024年2月～2026年1月当社出荷実績

※3）スクレロカリアビレア種子油（保湿成分）

※4）アストロカリウムムルムル種子脂（保湿成分）

※5）セラミドEOP、セラミドNG、セラミドNP、セラミドAG、セラミドAP（保湿成分）

※6）ジパルミチン酸アスコルビル（整肌成分）

※7）角質層まで

※8）乾燥やキメの乱れによるもの

※9）うるおいによる肌印象

マルラリセットオイル

＜商品概要＞

価格：4,620円（税込）

内容量：50mL

発売日：2026年9月1日（火）

マルラリセットオイルテクスチャ イメージ[表: https://prtimes.jp/data/corp/30149/table/99_1_ca7494ecb9acc23998f3fed86d0ab18a.jpg?v=202606021152 ]

※1）スクレロカリアビレア種子油（保湿成分）

※2）セラミドEOP、セラミドNG、セラミドNP、セラミドAG、セラミドAP（保湿成分）

※3）ジパルミチン酸アスコルビル（整肌成分）

※4）乾燥やキメの乱れによるもの

※5）うるおいによる肌印象

ヴァーチェの「マルラオイル」とは

アフリカで"神の木"と呼ばれるマルラの果実から、ごくわずかにしか採れない奇跡のオイル「マルラオイル」。エイジングケア※1に欠かせないビタミンE、オレイン酸、オメガ3・6を含み、抗酸化力※2はオリーブオイルの約10倍。高い保湿力が特長で、唯一無二の美容素材として注目されています。

マルラの木。アフリカ南部に生育する大木で、その強い生命力から現地では神の木と呼ばれる。マルラの実。1粒から採れるマルラオイルは、わずか0.1ml。

～VIRCHEのマルラオイル～

VIRCHEは日本初となる国内製造マルラオイルを発売※3。100%マルラオイルのみを使用し、防腐剤・香料・着色料すべて無添加で、エコサートコスモスナチュラル認証を取得済。

純度100%のマルラオイルは、洗顔後すぐの濡れたままの状態で使用でき、肌にうるおいを与えます。

現在、累計販売個数140万本※4を突破し、公式オンラインレビュー3,200件以上※5。発売開始から10年、多くのご支持をいただくロングセラー商品です。

＜VIRCHEのマルラオイルが選ばれる理由＞

◆ 厳しい品質基準を独自設定

独自の厳しい試験項目やテクスチャ・匂い等官能チェックを経て生産へと進みます。

◆ 鮮度へのこだわり

出荷直前まで温度管理を徹底。さらに国内工場で小ロットで生産しているため常に鮮度が高い状態でお届けします。

◆ 研究・進化を続ける

進化する製法、厳しい品質管理でマルラオイルを提供。

※1）年齢に応じたケア

※2）オイル自体が酸化することを防ぐ力

※3）当社調べ（2014年2月時点、日本国内の製造業において）

※4）2024年2月～2026年4月当社出荷実績

※5）2026年5月現在

株式会社ヴァーチェについて

「選択肢のある未来～いくつになっても、自分の可能性を感じられる。自ら人生の選択肢をひろげ、自分も、大切な人も、望む未来へと導いていく～ 」をヴィジョンに掲げ、アフリカに生育するマルラの木の実から採れるマルラオイルを使ったスキンケアアイテム・メイクアップアイテムを2014年から製造、販売。肌にも環境にもやさしく、関わるすべてに敬意をもち、より良い未来へつないでいくことを目指します。

ヴァーチェ公式サイト :https://virche.com/https://virche.com/ヴァーチェ公式Instagram :https://www.instagram.com/virche.jp/https://www.instagram.com/virche.jp/