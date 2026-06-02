【ココイチ】今回のネコイチグッズはラバーコードクリップだニャッ！「NeCo壱セット第5弾」を6月4日から販売開始

株式会社壱番屋

株式会社壱番屋（本社：愛知県一宮市、代表取締役社長 葛原 守）は、2026年6月4日（木）より、「NeCo壱セット第5弾」として「ネコイチ ラバーコードクリップ」とドリンクまたはサラダのセットを、全国のカレーハウスCoCo壱番屋で販売いたします。

<商品情報 https://www.ichibanya.co.jp/cp/202606necoichiset/ >

今回のネコイチグッズは、コードをまとめるクリップとしてご使用いただける「ラバーコードクリップ」。絡まりがちなイヤホンのコードや充電ケーブルもスッキリ整頓できます。使うたびに目に入るネコイチたちのかわいい表情が、日常にちょっとした癒やしとワクワクをプラスします。

＜商品概要＞

■商品名：NeCo壱セット第5弾

（「ネコイチ ラバーコードクリップ」1個とドリンクまたはサラダのセット）

※カレーをご注文の方に限ります。

「ネコイチ ラバーコードクリップ」全6種（種類はお選びいただけません）

＜NeCo壱ドリンクセット 346円（税込380円）＞ ※店舗によりドリンクメニューが異なります。＜NeCo壱サラダセット 355円（税込390円）から＞ ※基本はヤサイサラダです。ヤサイサラダとの差額で他のサラダに変更できます。※テイクアウトの場合は価格が異なります。

■販売期間：2026年6月4日（木）から。各店なくなり次第終了

■販売店舗：全国のカレーハウスCoCo壱番屋（一部店舗を除く）

■壱番屋 会社概要

社 名：株式会社壱番屋

設 立：1982年7月

本 社：〒491-8601 愛知県一宮市三ツ井六丁目12番23号

代表者：代表取締役社長 葛原 守

事業内容：カレー専門店「カレーハウス CoCo壱番屋」の店舗運営及びフランチャイズ展開、その他の飲食事業など

公式HP：https://www.ichibanya.co.jp/comp/