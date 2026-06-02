【ココイチ】今回のネコイチグッズはラバーコードクリップだニャッ！「NeCo壱セット第5弾」を6月4日から販売開始

写真拡大 (全4枚)

株式会社壱番屋

　株式会社壱番屋（本社：愛知県一宮市、代表取締役社長 葛原 守）は、2026年6月4日（木）より、「NeCo壱セット第5弾」として「ネコイチ ラバーコードクリップ」とドリンクまたはサラダのセットを、全国のカレーハウスCoCo壱番屋で販売いたします。　



<商品情報　https://www.ichibanya.co.jp/cp/202606necoichiset/ >

　今回のネコイチグッズは、コードをまとめるクリップとしてご使用いただける「ラバーコードクリップ」。絡まりがちなイヤホンのコードや充電ケーブルもスッキリ整頓できます。使うたびに目に入るネコイチたちのかわいい表情が、日常にちょっとした癒やしとワクワクをプラスします。




＜商品概要＞


■商品名：NeCo壱セット第5弾


（「ネコイチ ラバーコードクリップ」1個とドリンクまたはサラダのセット）


　　※カレーをご注文の方に限ります。




「ネコイチ ラバーコードクリップ」全6種（種類はお選びいただけません）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



＜NeCo壱ドリンクセット 346円（税込380円）＞　※店舗によりドリンクメニューが異なります。

＜NeCo壱サラダセット 355円（税込390円）から＞　※基本はヤサイサラダです。ヤサイサラダとの差額で他のサラダに変更できます。※テイクアウトの場合は価格が異なります。


■販売期間：2026年6月4日（木）から。各店なくなり次第終了


■販売店舗：全国のカレーハウスCoCo壱番屋（一部店舗を除く）





■壱番屋 会社概要


社　名：株式会社壱番屋
設　立：1982年7月
本　社：〒491-8601　愛知県一宮市三ツ井六丁目12番23号
代表者：代表取締役社長　葛原 守
事業内容：カレー専門店「カレーハウス CoCo壱番屋」の店舗運営及びフランチャイズ展開、その他の飲食事業など


公式HP：https://www.ichibanya.co.jp/comp/