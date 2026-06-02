初夏の冷房シーズン・梅雨の視界不良対策に。車内の内窓汚れ・曇りを10秒でケアする「Sarupika クイックエアー」発売開始

ユニオンエタニティ株式会社

家族で乗る車内を、もっと清潔で快適な空間へ。

内窓の手垢・皮脂汚れ・油膜・曇り・菌までまとめてケアできる車内メンテナンスグッズが登場。

車内衛生・ニオイ対策グッズを展開するユニオンは、車の内窓やダッシュボード、カーナビまわりなどに使用できる車内クリーナー「クイックエアー」を発売開始しました。

初夏は冷房を使い始めることで車内の空気やニオイが気になりやすくなる季節です。また、梅雨時期は雨や湿気によってフロントガラスの内側が曇りやすく、夜間や雨の日の運転では視界の悪さにストレスを感じる方も少なくありません。

「内窓を拭いても白くムラが残る」

「子どもの手垢や食べこぼしでガラスがギトギトする」

「強い洗剤は使いたくないけれど、菌や汚れはしっかり落としたい」

「雨の日や夜道でもクリアな視界を保ちたい」

そんな悩みに応えるのが、速乾・脱脂・曇り止め・防汚・除菌効果を備えたSarupikaの新商品「クイックエアー」です。

▼目次

クイックエアーが選ばれる4つのポイント

商品概要・ブランドについて

会社概要

日常的に使う車だから、見た目のキレイさだけでなく“清潔感”まで大切に

買い物やおでかけで日常的に使う車は、「移動手段」であると同時に、長い時間を過ごす生活空間でもあります。

特に小さなお子さまがいるご家庭では、窓に手をついたり、車内でお菓子を食べたり、シートやダッシュボードまわりを触ったりすることも多く、見えない菌やニオイ・皮脂汚れが気になる場面が増えます。

さらに、フロントガラスの内側に付着した手垢や油膜は、曇りの原因にもなります。雨の日や夜間走行時には視界が悪くなり、運転中の不安につながることもあります。

「クイックエアー」はこうしたお悩みに寄り添い、車内を清潔に保ちながら、クリアな視界づくりをサポートします。

販売場所

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0H32DLH5Y

モビフルEC：https://mobiful-ec.jp/products/quickair/(https://mobiful-ec.jp/products/quickair/?utm_source=prtimes&utm_medium=media&utm_campaign=rainyseason)

クイックエアーが選ばれる4つのポイント

1. 速乾10秒。一拭きでガラスをクリアにリセット

「クイックエアー」は速乾タイプのため、拭き跡が残りにくく、初めての方でも簡単に使えます。

ガラスに付着した油膜や皮脂汚れを素早く分解し、白く曇った内窓やギラつきが気になるガラスをすっきりクリアな状態へ。忙しい朝やお出かけ前でも、手軽に車内メンテナンスができます。

2. 目に見えないほこり・花粉・チリまでしっかりオフ

車内のガラスには、手垢や皮脂だけでなく、花粉・ほこり・微細なチリも付着しています。

クイックエアーは、目に見えにくい汚れまで除去し、ガラス本来の透明感を引き出します。内窓をきれいに整えることで、車内全体の清潔感もぐっと高まります。

3. 曇り止め・防汚効果で、雨の日や夜間の視界ストレスを軽減

梅雨時期や寒暖差のある日は、フロントガラスの内側が曇りやすくなります。また、タバコの煙や車内の油分が付着すると、ガラスが白く曇ったり、夜間にギラついたりする原因になります。

クイックエアーは、曇りを防ぎながら汚れの付着を抑える防汚効果も備えています。雨の日の運転や夜道でも、クリアな視界を保ちやすく、安全で快適なドライブをサポートします。

4. 除菌効果で、家族が触れる場所も清潔に

子どもが触れる内窓やカーナビまわり、ダッシュボードなどは、できるだけ清潔に保ちたい場所です。

クイックエアーはアルコール成分により、ガラスに付着した菌や汚れをしっかり除去。お子さまが触れたり、顔を近づけたりする場面でも、家族みんなが安心して使いやすい設計です。

内窓だけじゃない。ダッシュボードやカーナビ、外装のちょっとした汚れにも

クイックエアーは、車の内窓だけでなく、ダッシュボード、カーナビ、外装の少しの汚れなどにも使用できます。

「内窓の曇りを取りたい」

「子どもの手垢を落としたい」

「車内の菌やニオイが気になる」

「洗車後の仕上げとして、細かい部分まできれいにしたい」

このような日常の車内メンテナンスに幅広く活用できます。車に1本常備しておけば、気になったときにサッと使える便利なアイテムです。

初夏・梅雨の車内メンテナンスにおすすめ

冷房を使い始める初夏は、車内の空気やニオイが気になりやすい季節です。さらに梅雨時期は湿気による内窓の曇りや、雨の日の視界不良が起こりやすくなります。

車内を清潔に保ちたい方、家族を乗せる車の衛生面が気になる方、雨の日や夜間の視界を少しでもクリアにしたい方に、「クイックエアー」はおすすめの車内メンテナンスグッズです。

ブランドについて

Sarupika（おさるのスゴピカ）は、手間なく愛車をキレイにしたいあなたのために、簡単なのにプロ級の仕上がりを実現する商品を展開しています。

品質にこだわった安心の日本製カーケアブランドです。

他にも簡単に愛車をキレイにできる洗車アイテムを販売しております。

商品概要

ウロコ取りリターンブラックハイドログロッシーベースクリーナーSarupikaストアを見る :https://www.amazon.co.jp/stores/page/A6C44B72-0BF8-46EC-85D0-31BE0E90FC42?channel=PR-TIMES

商品名：クイックエアー

用途：車内外のガラス・ダッシュボード・カーナビまわり・外装の軽い汚れなど

主な効果：速乾脱脂、ほこり除去、曇り止め、防汚、除菌

おすすめシーン：初夏の冷房使用前、梅雨時期、雨の日の運転前、車内清掃、家族のお出かけ前

発売日：2026年5月30日

販売価格：2,180円

販売場所

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0H32DLH5Y

モビフルEC：https://mobiful-ec.jp/products/quickair/(https://mobiful-ec.jp/products/quickair/?utm_source=prtimes&utm_medium=media&utm_campaign=rainyseason)

会社概要

会社名：ユニオンエタニティ株式会社

所在地：大阪市西区南堀江1-1-14 四ツ橋中埜ビル4階

代表者：安部哲史

事業内容：廃車買取・陸送サービス・カー用品の販売

URL：https://union-eternity.co.jp/

【運営サービス】

ハイシャル：https://haishall.jp/

車陸送ドットコム：https://car-rikusou.com/

モビフルEC：https://mobiful-ec.jp/

モビフル車検：https://mobiful.jp/shaken/

モビフルパーツ：https://parts.mobiful.jp/

本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先

会社名：ユニオンエタニティ株式会社

担当部署：マーケティング部

TEL：06-6484-6518

E-mail：marketing@union-eternity.co.jp

〈パートナー企業・個人事業主募集に関するお知らせ〉

弊社は、カーライフをより快適にし、愛車に長く大切に乗り続けていただける社会の実現を目指し、共に新たな価値を創出していただけるパートナー企業様および個人事業主様を募集しております。

ご関心をお持ちの企業様・個人事業主様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

過去の配信

【梅雨前の安全対策調査】初夏でも車内の暑さ・熱中症リスクを感じる人は75.5%。サンシェードや冷却グッズで備える車内温度上昇対策(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000075.000030950.html)

【梅雨前の安全対策調査】雨の日の視界不良で「ヒヤッとした」経験がある人は94.0%、梅雨前に見直したい車の窓ガラス対策(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000074.000030950.html)

春の花粉・油膜汚れが気になる時期に、手軽に愛車の“下地ケア”を Sarupika「ベースクリーナー」発売開始(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000067.000030950.html)