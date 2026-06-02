FIFAワールドカップ2026開幕直前。遠征準備から現地情報を支援するアプリ「AwayBro」が2,000DL突破、iOS/Android 両対応

AwayBro

2026年6月11日に開幕するFIFAワールドカップ2026。日本代表は6月15日のオランダ戦（ダラス）を皮切りに、チュニジア戦（モンテレイ）、スウェーデン戦（ダラス）とグループFを戦う。

現地観戦を予定するサポーターが増える一方で、多くの人が直面するのが「情報収集」の課題だ。

スタジアムの持ち込みルール、交通手段、治安情報、ESTA申請、キックオフ時間など、観戦に必要な情報は複数のサイトに分散しており、日本語でまとまった情報は限られている。

こうした課題を解決するために開発されたのが、サッカー遠征支援アプリ「AwayBro（アウェイブロ）」である。

「自分が困ったから作った」サポーター発のアプリ

AwayBroを開発したのは、今大会への渡航を予定している一人の札幌在住サッカーファン。

自身がワールドカップ遠征の準備を進める中で、

「チケットや航空券は取れたのに、その後の情報収集が大変すぎる」

という課題に直面した。

FIFA公式サイト、各都市の交通局、在外公館、旅行サイト、SNSなどに散らばる情報を調べ続ける中で、「同じ悩みを抱える人が必ずいる」と感じ、自らアプリ開発を開始。

2026年4月にiOS版を先行リリースしたところ、広告費をかけることなくインフルエンサーとの連携や口コミを中心に利用者が増加し、累計2,000ダウンロードを突破。今回、新たにAndroid版をリリースし、iOS・Android両対応となった。

AwayBroでできること

・試合速報

・旅程管理

・現地ガイド

・旅行前チェックリスト

・AIチャットボット

全104試合を「現地時間＋日本時間」で表示

AwayBroでは全試合を現地時間と日本時間の両方で表示し、日本代表戦も簡単に確認できる。

北米3カ国で開催される今大会は時差の把握が難しい。

AwayBroでは全試合を現地時間と日本時間の両方で表示し、日本代表戦も簡単に確認できる。

アウェー遠征の旅程を管理

試合日程を選択し旅程画面に追加。

試合日に基づく現地観戦の旅程を作成できる。

開催16都市の観戦ガイド

ワールドカップ開催都市ごとに、観戦者向けの情報を掲載。

例：

・ダラス：AT&Tスタジアムへのアクセス方法や臨時輸送情報

・モンテレイ：公共交通機関やスタジアム周辺情報

・ヒューストン：NRGスタジアムへのアクセス情報や観戦時の注意点

など、現地観戦に必要な情報を日本語でまとめている。

渡航準備チェックリスト

ESTA申請、海外旅行保険、持ち物確認など、出発前に必要な準備をチェックリスト形式で管理できる。

観戦特化のフレーズ集

「この席はどこですか？」

「試合後のシャトルバスはどこですか？」

など、観戦時に実際に使う英語・スペイン語フレーズを収録。

AIアシスタント機能

スタジアムルールや観戦情報などについて質問すると、アプリ内AIが回答。

一般的な生成AIとは異なり、開発者が収集した現地情報やスタジアム規約などを参考情報として回答を行う。

今後の展望

AwayBroはワールドカップだけでなく、今後はJリーグや日本代表のアウェイ遠征など、サッカーファンの遠征全般を支援するプラットフォームへの拡張を予定している。

「知らない土地へ応援に行く不安を減らし、現地観戦をもっと楽しめる世界をつくる」

をテーマに、今後も機能追加や情報更新を継続していく。

現在、累計2,000ダウンロードを突破。

開幕が迫る中、開催都市情報や交通情報の更新を継続し、現地観戦者へのサポート体制を強化していく。

【アプリ名】

AwayBro（アウェイブロ）

【対応OS】

iOS / Android

https://awaybro.com/app

【公式サイト】

https://awaybro.com

【お問い合わせ】

mail@awaybro.com