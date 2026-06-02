GOLDEN CONCEPTが「Audemars Piguet × Swatch」 のコラボレーションモデル「Royal Pop」を腕時計に作り替える専用ケース第3弾を発売

株式会社PRINCIPE privePop Case - Royal Evening - SilverPop Case - Royal Evening - Black

世界最高峰のアップルウォッチケースを手がけるスウェーデン発のラグジュアリーブランド「GOLDEN CONCEPT（ゴールデンコンセプト）」から、Audemars PiguetとSwatchのコラボレーションモデル「Bioceramic Royal Popコレクション」を腕時計として楽しむための専用ケース第3弾が発売。

発売開始から数日で1,000件を超える予約を記録したラバーストラップ、続いて発表されたアリゲーターレザーストラップに続く第3弾として、メタルブレスレットを採用した専用ケースが登場。



Royal Pop特有のポップなカラーリングとケースデザインを活かしながら、より重厚感のある腕時計スタイルを実現。高級時計の王道ともいえるメタルブレスレットを組み合わせることで、ポケットウォッチとして誕生したRoyal Popに、これまでにない存在感とラグジュアリーな装いを与えます。



ポケットウォッチから腕時計へ。Royal Popの新たな楽しみ方として、世界中のウォッチファンやコレクターから注目を集めています。



2026年7月～8月世界同時デリバリー予定。

ゴールデンコンセプト日本公式サイト(https://goldenconcept.jp/collections/pop-case-collection)および各直営店舗にて先行予約を受け付けています。



※入荷予定数に達し次第、完売となります。

※多数のご注文をいただいているため、アクセス時点で完売となっている場合がございます。あらかじめご了承ください。



【注意事項】

※Royal Pop ポケットウォッチは付属しておりません。本製品はケースアクセサリーのみの販売となります。

※本製品はGOLDEN CONCEPTによる独立したアクセサリー製品です。Audemars Piguet、Swatch、および関連企業との提携・承認・スポンサー契約等はございません。

POP Case Collection - Royal Evening

重厚感あふれるステンレススチール製メタルブレスレットより引き締まった印象のブラックメタルストラップ

高級時計の王道ともいえるメタルブレスレットを組み合わせることで、ケースとブレスレットが生み出す一体感を実現。

金属ならではの重厚な質感と確かな装着感により、ポケットウォッチとは異なる魅力を演出。腕時計としての完成度を高める仕上がりとなっています。

Royal Popポケットウォッチを包み込むように設計された専用ケースは、リンクブレスレットと美しく調和するシームレスなデザインを採用。

長年にわたり高級Apple Watchケースを手掛けてきたGOLDEN CONCEPTの経験とノウハウ、そしてスイス時計業界の伝統的な技術を取り入れた製品クオリティは、一般的なアクセサリーの枠を超える完成度を実現しています。

ポケットウォッチとして、そして腕時計として。ひとつのタイムピースをシーンや気分に合わせて使い分けることができるのも、このコレクションの魅力です。

ラバーストラップ、アリゲーターレザーストラップに続く第3の選択肢として誕生したメタルブレスレット。Royal Popを、より高級感のある腕時計スタイルで楽しむためのアクセサリーです。

Pop Case - Royal Evening - Silver （トップクラウン）\104,500円（税込）Pop Case - Royal Evening - Silver （サイドクラウン）\104,500円（税込）Pop Case - Royal Evening - Black （トップクラウン）\104,500円（税込）



コレクション：POP Case - Royal Evening（全２色）

販売価格：104,500円（税込）

製品タイプ

・Royal Pop ポケットウォッチ専用 ケースアクセサリー



対応モデル

・トップクラウン(12時位置リューズ)仕様のRoyal Popポケットウォッチ

・サイドクラウン(3時位置リューズ仕様)のRoyal Popポケットウォッチ

※ブラックカラーは、12時位置リューズ仕様のみ対応しています。

※ご購入前に、お手持ちのRoyal Popのリューズ位置をご確認ください。



付属内容

・専用ケース

・316Lステンレススチール製リンクブレスレット



ウォッチ本体

Royal Pop ポケットウォッチは別売りです。本製品には付属していません。



素材

316Lステンレススチール



注意事項

本製品はGOLDEN CONCEPTによる独立したアクセサリー製品です。Audemars Piguet、Swatch、または関連会社とは一切提携、スポンサーシップ、認可、または支持関係にありません。

販売店舗

ゴールデンコンセプト 表参道店

東京都港区北青山3-5-19 1F

TEL：03-6427-4368

ゴールデンコンセプト クオーツ心斎橋店

大阪市中央区南船場3-12-14 2F 202区画

営業時間 : 10:00～20:00

TEL：070-5617-0311



ゴールデンコンセプト日本公式サイト

https://goldenconcept.jp/collections/pop-case-collection

GOLDEN CONCEPT (ゴールデン コンセプト) について

2015年スウェーデンにて、デザイナー「プイア・シャムソサダティ（Puia Shamsossadati）」が設立。高級Apple Watchケースを初めとした、ハイテク素材とラグジュアリーの融合した製品を数多く展開するライフスタイル・ラグジュアリーブランドです。



公式HP：https://goldenconcept.jp

インスタグラム：（本国）https://www.instagram.com/GoldenConcept/

（日本）https://www.instagram.com/GoldenConcept.jpn/