【3年連続受賞】モンドセレクション2026最高金賞。職人の手仕事から生まれる「横濱生キャラメル」が世界で評価。

株式会社ウイッシュボン

横浜発の生キャラメル専門店「横浜キャラメルラボ」（運営：株式会社ウイッシュボン／代表取締役：永野健一）のブランドを代表する商品「横濱生キャラメル」が、世界的な食品品質評価機関である「モンドセレクション2026」において、3年連続となる最高金賞（GRAND GOLD QUALITY AWARD）を受賞いたしました。

モンドセレクション2026にて最高金賞を受賞した「横濱生キャラメル」

■世界が認めた「手仕事」と「品質」

「横濱生キャラメル」は、北海道産生クリームや国産牛乳など、厳選した素材を使用。職人がその日の気温や湿度を見極めながら、銅鍋でじっくりと炊き上げています。

火加減や炊き上がりの見極めには、機械だけでは表現しきれない繊細な感覚が求められます。なめらかにほどける口どけと、素材の風味を大切にした味わいは、日々の丁寧な手仕事から生まれています。

今回の3年連続最高金賞受賞は、そうした品質への取り組みが国際的にも評価されたものと受け止めています。

ご自宅用から贈り物まで、幅広いシーンでお楽しみいただける「横濱生キャラメル」

■彩り豊かなフレーバーが楽しめる「横濱生キャラメル」

バニラやピンクソルト、アールグレイ、ラズベリーなど、10種類以上の個性豊かなフレーバーを取り揃えています。口に入れた瞬間にやわらかくほどけ、素材の香りやコクがゆっくりと広がっていくのは、専門店ならではの贅沢な体験です。一粒ごとに異なる味わいを楽しめる彩り豊かな詰め合わせは、大切な方への贈り物にも最適です。

横浜発の生キャラメル専門店として、これからもひとつひとつ丁寧にお届けしてまいります。

■商品情報

横濱生キャラメル アソートBOX (10個) 1,512円（税込）

■店舗情報

横浜キャラメルラボ

横浜ハンマーヘッド店・横浜高島屋店・キュービックプラザ新横浜店・青葉台東急フードショー店

公式オンラインショップでもお買い求めいただけます。

（ https://caramellabo.base.shop/ ）

商号 ：株式会社ウイッシュボン

代表者 ：代表取締役 永野 健一

所在地 ：〒236-0004 神奈川県横浜市金沢区福浦1-2-6

事業内容 ：洋菓子製造販売

資本金 ：1,000万円

公式サイト：https://wishbon.co.jp