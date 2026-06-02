【ママ100人＆専門家が太鼓判】おままごと卒業後はランドセルラックに！長く使えて高コスパな「2WAY おままごとキッチン」と、すき間を活かす「ワゴンラック」が『まなべびアワード2026』をW受賞！

株式会社ぼん家具

インテリア家具・雑貨のEC販売をおこなう株式会社ぼん家具（本社：和歌山県海南市、代表取締役：武藤 竜太）は、現在展開しているキッズ向け商品の「FRETTEL 2WAYおままごとキッチン」および、すき間を有効活用できる「Toffy PUTUPUTUワゴンラック」が、このたび株式会社中日アド企画が運営する妊婦さん・産後ママ向けWEBメディア「まなべび」主催の「まなべびアワード2026」において、W受賞いたしました。

「まなべびアワード」とは

産前産後のママの生活の質を向上させる商品・サービスを、プレママ・ママ100名による5段階評価と、専門家（助産師・管理栄養士・保育士など）による評価によって商品を厳選し、評価するアワードプロジェクトです。 審査基準は「安全性」「品質」「使用感」「取り入れやすさ（利便性・快適性）」「コストパフォーマンス」の5項目からなり、実際に使用したユーザーと専門家の両面からの評価に基づく信頼性の高さが特徴です。

受賞商品のご紹介と評価されたポイント

【あそび・エンタメ部門受賞】FRETTEL 2WAYおままごとキッチン（品番：ETC001657）

■商品の特徴

本商品を含んだ「おままごとキッチン」シリーズ累計54,000台突破している大人気商品！

お鍋やフライパンなど8点の小物がセットになっており、届いてすぐに遊べるおままごとキッチンです。最大の特徴は、お子様が成長してごっこ遊びを卒業した後も、中央部分を組み替えることで「キャビネット」に変化し、本棚やランドセルラックなどの収納として、商品を長く大切にお使いいただけます。本デザインは意匠登録済みの弊社オリジナルデザインとなります。またお子様が触るものなので、食品衛生法検査済・低ホルムアルデヒド仕様で安全性にも配慮しています。

■評価されたポイント

遊びごたえのある機能性に加え、成長に合わせて本棚や収納として長く使えるコストパフォーマンスの高さがママたちから支持を集めました。また、リビングに置いても馴染みやすいくすみカラー（ホワイト×グレー、ホワイト×ナチュラル、ピンク）の可愛らしいデザインも好評でした。

■販売先

公式オンラインストア「インテリアのゲキカグ」ほか、楽天市場・Amazon・Yahoo!ショッピングにて取り扱いあり

商品詳細ページはこちら :https://www.gekikagu.com/products/etc001657【赤ちゃんとの暮らし部門受賞】Toffy PUTUPUTUワゴンラック（品番：KRA945070 / KRA945068）

■商品の特徴

本商品を含んだ「すき間ワゴンラック」シリーズは、おかげさまで発売開始後20年を迎えました！

冷蔵庫横などのデッドスペースにすっきりと収納できる、キャスター付きのすき間ワゴンラックです。

ご家庭のすき間に合わせて「幅10cm～20cmまで2cm間隔」でサイズを選べるのが特徴で、両側から取り出せるオープン収納を採用しています。PUTUPUTUブランドの特徴である淡いツートンカラー（グレージュ、グレー）が空間を彩りながらも、すき間を実用的な収納に変身させます。

■評価されたポイント

わずかなデッドスペースを大容量の収納に変えることができる「省スペース性」が高く評価されました。キッチンだけでなく、洗面所やランドリー、サニタリーなど様々な場所で活用できる汎用性と取り入れやすさが、ママの家事効率アップに貢献しています。

■販売先

公式オンラインストア「インテリアのゲキカグ」ほか、楽天市場・Amazon・Yahoo!ショッピングにて取り扱いあり

公式オンラインサイト 特設ページ

商品詳細ページ（ハイタイプ）はこちら :https://www.gekikagu.com/products/kra945070商品詳細ページ（ロータイプ）はこちら :https://www.gekikagu.com/products/kra945068

https://www.gekikagu.com/pages/manababy

受賞を受けてのコメント・今後の展望

株式会社ぼん家具は、真摯にお客様やお子様のユーザーニーズ、お声を吸い上げて商品化をおこなってきました。そういった商品を実際に見ていただきながら、リアルな評価をいただき、W受賞できたことを大変うれしく思います。この受賞を励みに、今後も子育て中のご家庭や日々の暮らしに寄り添い、使い勝手とインテリアとしてのデザイン性を兼ね備えた製品の企画・開発に取り組んでまいります。

ブランド紹介

FRETTEL（フレッテル）

FRETTEL（フレッテル）では、≪見て・触れて・楽しむ≫をコンセプトに家族みんながハッピーになれるキッズアイテムを取り揃えています。

https://www.gekikagu.com/collections/brand_frettel

Toffy PUTUPUTU （プトゥプトゥ）コレクション

淡い色のツートンが特徴的な 「Toffy PUTUPUTU コレクション」 ナチュラルテイストでどこか優しさを感じさせるデザインのお部屋に。

https://www.gekikagu.com/collections/brand_putuputu

株式会社ぼん家具について

株式会社ぼん家具は、1983年の創業以来、和歌山県を拠点に「感動創造企業」を掲げ、インターネットを通じた家具・インテリアを中心としたライフスタイル商材の販売を行っています。デザイン性と機能性を両立させたオリジナル家具の企画・販売を強みとし、主要な大手ECプラットフォームにおいて数多くの賞を受賞するなど、業界内で高い評価をいただいております。

本件に関するお問い合わせ先（新規お取引・サンプルお貸し出しなども含む）

株式会社ぼん家具 マーケティング統括部

電話番号：073-488-3350

メールアドレス：info@bonkagu.co.jp