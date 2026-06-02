作品に合う理想の一枚へ。写真展基準のプリントサービスPHOTOPRI、『用紙選びの迷い』を解消する新商品「シングルお試しプリント」を提供開始。プロ向けの商品「テストプリント」も新フォーマットへ

株式会社PHOTOPRI

写真展・美術展品質のプリントサービスを提供する株式会社PHOTOPRI（本社：東京都板橋区、代表取締役：松邑 佑太）は、写真家やクリエイターの作品作りをサポートするため、新商品となる「シングルお試しプリント」を6月1日より提供開始することをお知らせします。また同日より、本印刷前の色校正に特化した「テストプリント」も新フォーマットへと刷新いたします。

これにより、クリエイターは作品制作における課題のひとつである、「自身の作品に最適な用紙を見つけるまでの時間・費用の負担」を最小限に抑えることができるようになります。

用紙選びの迷いをなくし、安心して本印刷に臨める。高級アート紙を1枚から低コストで比較できる「お試しプリント」の新商品と、カラーチャート導入でシビアな色校正に応える「テストプリント」の新フォーマットが登場。■ 理想の紙へ最短ルートで導く。1枚から注文できる「シングルお試しプリント」の提供開始■1枚単位の「シングルお試しプリント」提供開始の背景

これまでPHOTOPRIのお試しサービスは、複数の用紙の「セット販売」のみに限定されていました。しかし、多くのクリエイターにとってセットでの購入は、コストと時間の両面で大きな障壁となっていました。

ここで私たちは「必要な1枚だけを、気軽に試したい」という数多くの要望にお応えし、理想の表現へ辿り着くための選択肢として、1枚単位で注文可能な「シングルお試しプリント」をリリースいたしました。

- 「1枚」単位でコストを最適化全種類を揃える必要がない場合、試したい用紙の1枚を「シングルお試しプリント」で注文することで、Hahnemühle（ハーネミューレ）等の高級紙も手軽に試せます。- 「3営業日」のスピード納品セット商品（5～7営業日）より出荷工程を短縮し、最長3営業日での出荷を実現しました。- 仕様のアップデート（用紙名印字 ＆ QRコード）届いたプリントから直接、用紙詳細や本注文ページへアクセスできるQRコードを印字。「手元での質感確認」から「スマホでの発注」まで、思考を止めないスムーズな移行を可能にしました。■ プロの厳しい眼差しに応える「テストプリント」の新フォーマット■「テストプリント」の新フォーマット■カラーチャート

使用する用紙が決まった後、デジタルデータと実際の出力物との間に生じるわずかな色の差異を埋める作業は、アーティストにとって欠かせないプロセスです。このシビアな色校正のニーズにお応えするため、既存の「テストプリント」も見直しを行いました。

新たなテストプリント（A4サイズ / 1枚 1,100円・税込 / 3営業日）では、「色校正時の実用性」を追求し、専用の「カラーチャート」を配置した新フォーマットを導入。これにより、発色や階調の確認がより精緻に行えるようになり、妥協を許さないアーティストの最終確認をバックアップします。

■ 【用途別ガイド】創作のフェーズに合わせた最適なプリント体験

目的や進捗に合わせて迷わずサービスをご利用いただけるよう、それぞれの特性を明確に分けております。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/153221/table/52_1_470eae9a33c7e426dc96acfc5bfc6a9f.jpg?v=202606021152 ]■ オンラインストアのUI改善：同一注文画面での「1枚購入」に対応

今回の新商品「シングルお試しプリント」リリースに当たって、オンラインストアの利便性を上げるための改善作業を行いました。

これまでのセット販売に加え、新設した「1枚購入」を同一の購入導線内で選択・比較することが可能となりました。これにより、お客様の検討状況や用途に合わせたスムーズな買い分けをサポートします。

■PHOTOPRIがプロフェッショナルに選ばれる理由

PHOTOPRIは単なる印刷サービスではありません。アーティストの表現を最大限に引き出すための技術とサポート体制を強みとしています。

- 色彩を忠実に再現する「RGBダイレクトプリント」多くの印刷サービスが採用するCMYK変換を行わず、デジタルカメラの標準であるAdobe RGBやsRGBの色域を活かしたままダイレクトに印刷。モニターで調整した繊細な色味や鮮やかな色彩を失うことなく、作品に再現します。- 作品の細部まで描き出す「2880dpi 超高精細印刷」業界最高レベルの2880×1440dpiという超高解像度でのジークレープリントにより、作品のディテールを繊細に表現。見る者を惹きつける迫力と存在感を生み出します。- 作品の価値を未来へ繋ぐ「長期保存性」メーカー純正インクと、厳選された高品質なアート紙の組み合わせにより、高い耐光性を実現。アーティストの作品が永くその美しさを保ち続けられるよう、品質に一切の妥協を許しません。■株式会社PHOTOPRIについて

写真展・美術展品質のジークレープリントサービス PHOTOPRI ロゴ

株式会社PHOTOPRIは、「写真やイラストなどを通じて『プリントをする』ことの楽しさを皆様と共有する」という理念のもと、写真展・美術展品質に特化した印刷サービスを提供しています。代表自身もカメラマンとして活動する視点を活かし、クリエイターの「作品作り」に寄り添うパートナーとして、品質・サービス両面から最高のサポートをお届けしてまいります。

【会社概要】

会社名：株式会社ＰＨＯＴＯＰＲＩ

所在地：東京都板橋区板橋1丁目9番10号 保坂ビル3階

代表者：代表取締役 松邑 佑太

事業内容：高品質ジークレープリントサービスの提供、額装・パネル加工、その他関連商品の販売

URL：https://photopri.com/

X（旧Twitter）：https://x.com/photopri

Instagram：https://www.instagram.com/photopri_matsumura/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社PHOTOPRI 広報担当

E-mail：info@photopri.com

TEL：070-9278-8828（平日11:00～17:00）