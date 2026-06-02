梅雨時期のだるさや寝つきにくさに、自然の中で“眠り”を整える旅を。THE FARMより初のリトリートプラン「SLEEP RETREAT at THE FARM」を提案

株式会社ザファーム

株式会社ザファーム（本社：千葉県香取市、代表取締役：武田 泰明 以下、ザファーム）は、農園リゾートTHE FARM（以下、THE FARM）にて、眠りをテーマにしたリトリート滞在プラン「SLEEP RETREAT at THE FARM」を販売しています。

これまで県内外から年間約33万人が訪れる「農園リゾート」として、自然の中で心と体を癒し、日常から解き放たれる時間を提供してきたTHE FARM。

本プランでは、“眠るために、自然へ還る。”をコンセプトに、癒・食・香という3つの要素を通じて、現代人が忘れがちな「休む力」をやさしく呼び覚ます一泊二日をご提案します。

気温や湿度、気圧の変化が大きい梅雨時期は、身体の重さやだるさ、疲れの抜けにくさ、寝つきにくさなど、心身の不調を感じやすい季節です。

そんな時期だからこそ、予定を詰め込む旅ではなく、自然の中で深く休み、自分の身体をいたわる滞在を。

地下1,500mから湧き出す天然温泉「おふろcafe かりんの湯」で温もりに包まれ、地元・香取市佐原で230年以上の歴史を受け継ぐ「オガワ薬局」とのコラボによる薬膳鍋を味わい、佐原発の香りブランド「SASORA」による香りの体験へ。

江戸から続く知恵と水郷の自然が重なり合うこの地で、深呼吸とともに始まる“何もしない余白の旅”をお届けいたします。

＜SLEEP RETREAT at THE FARM＞概要

対象：THE FARM コテージ・THE FARM グランピング

夕食：”地図のまち”佐原の薬膳鍋

朝食ビュッフェ：農園の野菜をふんだんに使用したこだわりのビュッフェ

温泉：滞在中は併設の「おふろcafeかりんの湯」が入り放題

季節野菜の収穫体験：１棟につき１袋の収穫体験付き

本プラン限定の特典：香り袋づくりの体験付き

ご予約はこちら

https://d-reserve.jp/GSEA002F01400/GSEA002A01?hotelCode=0000001457&pl=PL00051976(https://d-reserve.jp/GSEA002F01400/GSEA002A01?hotelCode=0000001457&pl=PL00051976)

「SLEEP RETREAT at THE FARM」特設サイト

https://creative.thefarm.jp/sleep_retreat

梅雨時期こそ、“眠り”を取り戻す旅へ

現代社会では、日々のタスクや人間関係、スマートフォンから流れ続ける情報に追われ、知らず知らずのうちに「自分をととのえる時間」が後回しになりがちです。

長時間労働やリモートワークによって仕事と休息の境界が曖昧になり、頭は休まらず、呼吸も浅くなってしまいます。

さらに梅雨時期は気温や湿度、気圧の変化により身体の重さやだるさ、疲れの抜けにくさ、寝つきにくさなどを感じやすい季節。

雨の日が続くことで外出の機会も減り、心身のリズムが乱れやすくなることもあります。

そんな時期だからこそ、予定を詰め込む旅ではなく、自然の中でゆっくりと身体をいたわる滞在を。

THE FARMが提案する「SLEEP RETREAT at THE FARM」は、梅雨時期の心身のゆらぎに寄り添いながら、現代人が忘れがちな“深呼吸”を取り戻すためのリトリートステイです。

１.癒｜天然温泉と自然の静けさ

THE FARMで過ごす1泊は、予定を詰め込むための滞在ではありません。

畑を渡る風や木々の揺れる音に耳を澄ませ、夜には焚き火の炎を眺めながら、自然の中でゆっくりと心身を休めていきます。

翌朝は、やわらかな光に包まれた農園で一日が静かに始まります。

■「おふろcafe かりんの湯」 ― あたたかさに包まれて、静かにととのう夜「含鉄・含よう素ーナトリウムー塩化物強塩泉」は芯からカラダを温め、さらにはメタケイ酸も豊富に含まれているので、保湿効果が高い美肌の湯としても好評男女共用サウナは水着または館内着の着用で利用が可能

地下1,500mから湧き出す天然温泉が広がる、「おふろcafe かりんの湯」。

ご宿泊のお客様は、敷地内にある温浴施設「おふろcafe かりんの湯」を滞在中何度でも利用できます。



鉄分とミネラルを豊富に含む湯は、体の芯までじんわりと温め、一日の緊張をゆっくりとほどいてくれます。

男女共用のガーデンサウナでは、水着を着用して自然の風を感じながらリフレッシュ。

サウナの温熱効果が血流を促し自律神経のバランスを整えることで、深いリラクゼーションと質の高い眠りをサポートします。

【「おふろcafeかりんの湯」公式HP】

https://www.thefarm.jp/karinnoyu/

■土に触れ、季節の恵みを収穫する

THE FARMでは、宿泊とあわせて季節野菜を収穫する農業体験をお楽しみいただけます。

目の前に広がる農園で土に触れ、旬の野菜を自分の手で収穫する時間は、農園リゾートならではの体験です。

日常の忙しさから少し離れ、心と身体のリズムをゆるやかに整えていきます。

■呼吸を整え、静けさの中で自分に還る

朝の静かな農園では、ゆっくりと身体を伸ばし、呼吸を整える時間をお過ごしいただけます。自然の音や風を感じながら深く息を吐くことで、日常の中で浅くなっていた呼吸を少しずつ取り戻していきます。

客室にはヨガマットをご用意しており、特別な準備をしなくても自然の中で気軽にヨガを楽しむことができます。

■1/fの焚き火のゆらぎに身をゆだねる

お部屋の前では、手ぶらで気軽に焚き火をお楽しみいただけます。

夕食や温泉のあと、夜風を感じながら炎を眺めるひとときは、眠りへ向かう前の静かな余白です。

焚き火の炎のゆらぎや薪がはぜる音には、自然界に多く見られる「1/fゆらぎ」が含まれるともいわれています。

規則的すぎず不規則すぎない心地よいリズムに包まれながら、日中の緊張や考えごとを少しずつ手放していく時間をお過ごしいただけます。

２.食 | 伊能忠敬を支えた医の知恵を、夕食の一鍋に

市内の江戸情緒が残る「佐原」には、230年以上にわたり東洋医学の道を歩んできた老舗薬局「オガワ薬局」があります。

オガワ薬局は、明治19年（1886年）の薬局創業時に全国第2号の薬剤師免許を取得した、日本で最も古い薬局の一軒とされています。

また、佐原出身の偉人・伊能忠敬の健康を支えた医の系譜として、長くこの地で人々の身体と向き合ってきました。

本プランでは、長く受け継がれてきた漢方の知恵をもとに、眠りへ向かう夜の時間に寄り添う生薬をオガワ薬局が選定。

THE FARMの料理長が季節の農園野菜や地域食材と合わせ、薬膳鍋として仕立てました。

■"地図のまち佐原"の薬膳鍋

今回の薬膳鍋では、眠りに向かう夜を意識し、心を落ち着かせる効能を持つとされる大棗、杜仲葉、八角、酸棗仁、百合、竜眼肉、生姜、鷹の爪、枸杞の実と、の9種の生薬をブレンド。

それぞれが持つ香りや個性を引き出すため、THE FARMの料理長が丁寧に火入れを重ね、身体の芯から温まる鍋に仕立てました。

チェックアウト後は、オガワ薬局で体質相談（カウンセリング）も可能。

滞在中のコンディションやお悩みに合わせて、漢方薬の提案、養生のアドバイスを受けられ、旅の余韻を“続く整い”へと繋げます。

３.香｜佐原の文化に重なる、眠りのための香り

江戸再現之御香「SASORA」

本プランでは、佐原発のお香ブランド「SASORA」と連携し、佐原・香取・水郷をテーマに香りの専門家である「香司」が調合した香り袋づくり体験をお楽しみいただけます。

お香は、古くから日本の暮らしや文化に根づいてきたものです。

平安時代に貴族文化の中で花開き、江戸時代には匂い袋として一般の人々にも広まっていきました。

江戸情緒が残る佐原の町並みと、長く受け継がれてきた香りの文化。

その背景を現代のリトリート体験に重ね、本プランのための香りをご用意しました。

■【宿泊者様限定】香り袋づくり体験（無料）

チェックイン時には、白檀・ラベンダー・パロサントの3種類から、お好みの香りをお選びいただけます。

お部屋では、選んだ香りをもとに、小さな香り袋づくりを体験。

白檀の落ち着き、ラベンダーのやさしさ、パロサントの清らかな余韻。

それぞれの香りに触れながら、自分の手で眠りのための小さなお守りを仕立てていきます。

完成した香り袋は、客室での眠る前の時間はもちろん、ご自宅に持ち帰ってからも旅の余韻としてお楽しみいただけます。

■株式会社ザファーム

2016年5月創業。千葉県に関東最大級のグランピング施設を有し、アウトドア・イノベーションサミットで6年連続アワード受賞し殿堂入りした農園リゾート「THE FARM(ザファーム)」の運営を行う。経営理念は「農ある暮らしをすべての人に」。新しいスタイルの手軽な農業体験・アウトドアの楽しみ方を提供。

https://www.thefarm.jp/?utm_source=prs&utm_medium=referral&utm_campaign=20260201_tf_prs_senkyowari3(https://www.thefarm.jp/?utm_source=prs&utm_medium=referral&utm_campaign=20260201_tf_prs_senkyowari3)

本社 ：千葉県香取市西田部1309-29

会社名：株式会社ザファーム

代表 ：武田 泰明

創業日：2016年5月26日

事業 ：「農園リゾートTHE FARM(ザ ファーム)」の運営

(グランピング、コテージ、カフェ、キャンプ場、温浴施設)

フランチャイズ事業の運営

■有限会社オガワ薬局

江戸時代後期から230年以上にわたり医薬の道を継承し、漢方薬自家製剤の製造販売に注力。

薬局に隣接して、江戸期から昭和までの医薬資料の展示室を有しており、最近では喫茶室を兼ねて「薬膳茶」や「薬膳かき氷」の提供を開始。

https://www.ogawayakkyoku.jp/

創業：明治19年

（それ以前に江戸後期より約100年漢方医開業の前史を有する）

住所：千葉県香取市佐原イ612

アクセス：THE FARMから車で約20分（無料駐車場あり）

JR成田線佐原駅から徒歩9分

営業時間：月曜日～土曜日 9:00-19:00

定休日：日曜・祝日（不定休）



■江戸再現之御香「SASORA」

「SASORA」は江戸情緒が色濃く残る佐原より発信するお香ブランド。

地域発信のブランドとして、佐原・香取・水郷をテーマとして調合したお香をご提供。佐原の町並みで体験するお香体のワークショップも開催しております。

公家や武家が中心だったお香が、一般に広く楽しまれるようになったのが江戸時代から。佐原一帯の水郷エリアが発展していった時期と重なります。当時の文献を紐解きながら、現代でも楽しめる「お香」文化をご提案しております。

https://sasora.info/

https://www.instagram.com/sasora.edo.okou

お取扱い店：福新呉服店、佐原町並み交流館、醸し処 和ぎ、ほか