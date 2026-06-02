【健診結果を施策に落とし込む】健診後フォローと健康施策PDCAの運用支援を開始しました

フラクタルワークアウト株式会社

フラクタルワークアウト株式会社は、企業人事・健康経営推進者向けに、健診結果を活用した健診後フォローと健康施策PDCAの運用支援を開始しました。

本支援では、健康診断後に見えてくる従業員の健康課題に対し、運動不足、肩こり・腰痛、疲労、生活習慣改善、コンディション管理などのテーマを整理し、実行可能な健康施策へ落とし込む支援を行います。

健康診断は従業員の健康状態を把握する重要な機会ですが、結果確認だけで終わると、具体的な行動変容や職場全体の健康課題改善につながりにくくなります。

フラクタルワークアウトでは、法人向け健康支援サービス「BODY PALETTE（ボディパレット）」、オンライン運動、健康増進施設、専門職による運動指導を組み合わせ、健診後フォローから健康施策PDCAまでを支援します。

提供開始の背景

企業では、定期健康診断を通じて従業員の健康状態を把握していますが、健診結果をどのように健康施策へ落とし込むかは、多くの企業で課題になりやすい領域です。

健診結果を確認しても、従業員への情報提供だけで終わってしまう、健康課題ごとの施策設計ができない、運動不足や生活習慣改善に向けた具体的な行動支援までつながらないといったケースがあります。

また、人事・労務担当者や健康経営推進者が、健診後フォロー、産業保健施策、健康経営施策、福利厚生施策をそれぞれ個別に運用している場合、取り組みが分断されやすく、年間を通じたPDCAにつながりにくくなります。

健康経営優良法人認定の取得や継続を見据える企業にとっても、健康診断後の課題をどのように把握し、どのような施策を実施し、どのように振り返ったかを整理することは重要です。

こうした背景を踏まえ、企業人事・健康経営推進者向けに、健診結果を活用した健診後フォローと健康施策PDCAの運用支援を開始しました。

サービス概要

本支援では、企業の健診後フォローや健康経営施策の状況に応じて、健康課題の整理、施策設計、運動プログラム提供、実施記録、振り返りまでを支援します。

主な支援内容は以下の通りです。

- 健診後の健康課題整理：健康診断後に見えてくる運動不足、生活習慣、体重管理、肩こり・腰痛、疲労、睡眠、ストレスなどの課題を整理します。- 組織単位の健康状態把握：BODY PALETTEを活用し、月1回アンケートにより、健診結果だけでは把握しにくい日常的な不調傾向や健康課題を組織単位で把握します。- 健診後フォロー施策の設計：健診結果を受けた従業員に対し、運動習慣づくり、生活習慣改善、コンディション管理につながる施策を設計します。- 運動プログラム提供：オンラインセッション、施設利用、セミナー、カスタムプログラムなどを組み合わせ、従業員が参加しやすい運動機会を提供します。- 健康施策PDCAの運用支援：施策の目的、対象者、実施内容、参加状況、振り返り、次回改善点を整理し、健康経営施策として継続運用しやすい形にまとめます。- 社内説明支援：経営層や従業員に対し、健診後フォローの必要性や健康施策の目的を説明しやすいよう、課題・施策・期待成果の整理を支援します。- 法人導入相談：既存の健康経営施策、福利厚生、産業保健施策、健診後フォローの一部として導入できる範囲を整理します。

BODY PALETTEは、月1回のアンケートをもとに、組織単位で健康状態の傾向を把握する法人向け健康支援サービスです。

早期相談が必要な理由

健診後フォローは、健診結果が出てから時間が経過すると、従業員の関心が薄れやすく、行動変容につなげる機会を逃す可能性があります。

健診結果の活用が遅れた場合、健康課題を把握していても、具体的な施策設計や従業員への働きかけが後ろ倒しになりやすくなります。

対象者や課題の整理が不足した場合、運動不足、生活習慣改善、肩こり・腰痛、疲労対策など、どのテーマを優先すべきか判断しにくくなります。

施策設計が遅れた場合、健診後のタイミングを活用した周知や参加導線を作りにくくなります。

実施記録の整理が不足した場合、健康経営優良法人認定の申請準備や次年度改善に活用できる材料が残りにくくなります。

健康施策を単発で終わらせないためには、健診結果を起点に、課題把握、施策設計、実施、振り返り、改善までを一連の流れとして設計することが重要です。

フラクタルワークアウトでは、今年度中に実施できる健診後フォロー施策と、次年度以降に継続すべき健康施策PDCAを切り分け、企業ごとの状況に応じた運用方法を整理します。

導入の流れ

- 現在の健康診断後フォロー、健康経営施策、福利厚生、産業保健施策の実施状況を確認します。- 従業員の健康課題、運動不足、肩こり・腰痛、疲労、睡眠、生活習慣改善などのテーマを整理します。- 健診結果を起点に、今年度中に実施できる施策と継続運用すべき施策を確認します。- BODY PALETTE、オンライン運動、セミナー、施設活用などを組み合わせた施策案を作成します。- 実施時期、対象者、告知方法、参加導線、実施記録、振り返り方法を整理します。

初回相談では、現在の健診後フォローの状況を確認したうえで、今年度中に着手できる施策と、次年度以降の健康経営施策として継続すべき内容を切り分けて整理します。

ご相談について

企業人事・健康経営推進者が抱える「健診結果を健康施策に落とし込めていない」「健診後フォローが情報提供で終わっている」「従業員の行動変容につながる施策を設計したい」「健康経営施策のPDCAを回しきれていない」といった課題に対し、BODY PALETTE、オンライン運動、健康増進施設、専門職による運動指導を組み合わせた法人向け健康支援を提供します。

健診後フォロー、健康施策PDCA、従業員の運動習慣づくり、健康経営優良法人認定に向けた運用整理を検討している企業は、お気軽にご連絡ください。

■会社概要

企業名：フラクタルワークアウト株式会社

所在地 : 東京都渋谷区神宮前1-14-34 原宿神宮の森 4F

代表 : 代表取締役 高瀬雅弘(たかせまさひろ)

設立 : 2020年4月1日

資本金 : 5,000万円

事業内容: 健康経営ソリューション、フィットネスサービス

URL:

https://body-palette.com/

https://fractal-workout.com/

加盟団体: PHRサービス事業協会、健康経営アライアンス、がん対策推進企業アクション、Smart Life Project、Sport in Life

■お問い合わせ先

TEL：0120-107-125

Mail：contact-bp@fractal-workout.jp

事務局：水島由香

■事業提携に関するご案内

フラクタルワークアウトでは、フィットネスサービスの各分野で協力的関係を構築して頂ける事業パートナーを募集しています。

健康経営、人的資本経営に興味をお持ちの事業会社の皆様からのご連絡をお待ちしています。

URL：https://body-palette.com/