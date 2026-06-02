”昭和100年”を迎えて振り返る、韮崎の歩み。第17回企画展「韮崎市の人とくらし ―教育・文化編―」開催

韮崎市

山梨県韮崎市の「韮崎市ふるさと偉人資料館」では、2026年4月1日（水）から2027年3月22日（月）まで、第17回企画展「“昭和100年”を迎えて 韮崎市の人とくらし 教育・文化編」を開催しております。

韮崎市ふるさと偉人資料館第１７回企画展“昭和100年”を迎えて 韮崎市の人とくらし 教育・文化編

本展では、元号が昭和に変わった1926年から100年目にあたる「昭和100年」という節目に合わせ、韮崎市の昭和20～50年代の歩みを「教育・文化」の視点から紐解きます。

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https://www.nirasaki-kankou.jp/event_schedule/event_info/9054.html

■ 企画展の見どころ

今に続く「韮崎らしさ」の原点を展示 小中学校の統合や「生涯学習都市」宣言、さらに「サッカーを活かしたまちづくり」など、現在の韮崎市の基盤となった昭和時代の取り組みを、年表やパネル、貴重な資料で紹介します。

地域を形作った「ゆかりの人物」にフォーカス 昭和時代の研究者である小池藤五郎氏や功力金二郎氏、女子教育の先駆者である伊藤うた氏、細田さだの氏、そして文化財保護に尽力した志村滝蔵氏など、市の発展に寄与した人物たちの足跡を辿ります。

「教育・文化」を通じた歴史の再発見 坂井考古館の建設や新府城跡の国史跡指定など、文化財保護活動が盛んだった時代の熱気を感じられる構成となっています。

■ 開催概要

期間：2026年4月1日（水）～2027年3月22日（月）

開館時間：9:00～17:00（入場無料）

場所：韮崎市ふるさと偉人資料館（韮崎市民交流センター・ニコリ1階）

〒407-0015韮崎市若宮1-2-50

休館日：毎週月曜日（祝日の場合は開館）、祝日の振替休館日、年末年始

アクセス：JR韮崎駅より徒歩1分、中央自動車道「韮崎IC」より車で約10分

駐車場：ニコリ立体駐車場 ※4時間まで無料、4時間以降30分増すごとに100円（1日最大500円）

韮崎市の魅力を紹介｜韮崎市ふるさと偉人資料館

韮崎駅前の「市民交流センター・ニコリ」内に位置する「韮崎市ふるさと偉人資料館」は、郷土の発展に尽力した先人たちの足跡をパネルや資料で紹介する歴史の拠点です 。入館無料で気軽に立ち寄ることができ、「ふるさとの先人に学び、現在に活かす」をテーマに多様な企画展を開催しています 。

地域のアイデンティティを再発見できる場所であり、土地の物語を共有し愛着を深める場所となっています 。JR韮崎駅から徒歩1分という好立地にあり、地域の過去と未来を繋ぐ交流の場として親しまれています 。

【本件に関するお問い合わせ先】

韮崎市ふるさと偉人資料館 電話：0551-21-3636

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https://www.museum-kai.net/museum_home/116