現場データの収集・制御・活用をもっと簡単に。複数PLCとOPC UA連携に対応した新機能を追加。

株式会社 アイ・エル・シー

株式会社アイ・エル・シー（本社：東京都千代田区丸の内、代表取締役社長 兼 CEO：大西 英也、以下「当社」）は、DX対応組込み制御開発環境「INTAconnection（インタコネクション）」の最新版「INTAconnection Ver.1.43」を、2026年6月末にリリース予定です。

INTAconnectionは、機器やアプリケーションの機能を「FunctionBox」と呼ばれるソフトウェア部品として組み合わせ、現場や用途に応じた制御プログラムをビジュアルに作成できる組込み制御開発環境です。PLCや各種産業機器、上位システムとの連携を支援し、装置・設備のデータ活用やスマートファクトリー化に貢献します。

今回のVer.1.43では、現場で使用されるPLCやOPC UAサーバとの連携機能を強化するとともに、複数点データの一括処理や、複雑な制御ロジックを扱いやすくする機能を追加します。これにより、既存設備を活かしながら、設備データの収集・制御・活用をより効率的に行えるようになります。

INTAconnection Ver.1.43のバージョンアップの特長

1. 既存設備との接続性を拡張し、PLC連携をより柔軟に

オムロン社製PLCとの通信に対応するFunctionBoxと、キーエンス社製PLCとの通信に対応するFunctionBoxを追加します。

これにより、既存設備で広く使用されているPLCとのデバイスデータの読み書きが可能となり、メーカーや通信方式が異なるPLCが混在する現場でも、INTAconnection上でより柔軟な制御フローを構築できます。

既存PLC資産を活用しながら、設備データの取得、装置間連携、上位システムとの接続を進めたい現場に適した機能強化です。

2. OPC UA・SLMPによる多点データ連携を効率化

OPC UA連携のFunctionBoxを拡充し、OPC UAサーバ上の設備データを取得して、INTAconnectionの制御処理で扱えるデータとして取り込めるようにします。

また、SLMP連携のFunctionBoxを機能アップし、Connected PLC(コネクティッドピーエルシー)内部メモリと三菱電機社製MELSECシーケンサなどのデバイスメモリ間で、複数点のデータをまとめて読み書きできるようにします。

これにより、数百点規模の設備データを扱う監視・制御システムや、OPC UAサーバとPLC間のデータ連携をより効率的に構築できます。設備状態の見える化、生産データの収集、上位システムとの連携など、スマートファクトリー化に向けたデータ活用を支援します。

3. 制御フローをシンプルにし、開発・保守効率を向上

スクリプト記述FunctionBoxを追加し、INTAconnection上で独自のスクリプトを記述できるようにします。

これにより、複数のFunctionBoxを組み合わせて表現していた計算処理や条件処理を、1つのFunctionBox内にまとめることが可能になります。INTAconnection Editor上のフローをシンプルに保ちやすくなり、開発後の仕様変更や保守作業の負担軽減につながります。

また、入力データの立上り・立下りを判定するFunctionBoxを追加し、センサ入力やPLC信号の変化に応じた処理を直感的に構築できるようにします。さらに、INTAconnection EditorからConnected PLCへのプログラム書込み方式や命令実行時間の改善により、開発時の試作・検証・調整をよりスムーズに進められるようになります。

INTAconnectionが提供する価値



現場データ連携における課題

製造現場や装置システムでは、PLC、センサ、産業機器、上位システムなど、さまざまな機器やデータが存在しています。一方で、メーカーや通信方式の違いにより、データ連携のための個別開発や調整に工数がかかることが課題となっています。



ビジュアルな開発環境で、機器間連携を容易に

INTAconnectionは、制御プログラムをビジュアルに作成できる組込み制御開発環境です。

機器やアプリケーションの機能を「FunctionBox」として組み合わせることで、産業機器、設備、アプリケーション間の連携を実現します。

ブラウザ上で動作するINTAconnection Editorで作成したプログラムは、ソフトウェアPLCであるConnected PLC上で実行されます。

これにより、プログラミングの負荷を抑えながら、現場や用途に応じた制御システムを構築できます。

組込み機器メーカー、装置メーカー、システムインテグレータなど、幅広い用途で活用できます。



Ver.1.43で、現場データの活用をさらに効率化

今回のVer.1.43では、PLC通信やOPC UA連携、多点データアクセスの機能を強化しました。

これにより、現場データをより柔軟に扱える環境を提供します。

さらに、独自スクリプトによる処理記述機能や信号変化検出機能により、制御ロジックの表現力と保守性を高めます。

INTAconnectionは、既存設備を活かしたシステム拡張、設備データの見える化、装置間連携、スマートファクトリー化に向けたスムーズな開発を支援します。

想定される活用シーン

- 複数メーカーのPLCが混在する製造ラインでのデータ収集・制御- OPC UAサーバとPLC・上位システム間のデータ連携- 数百点規模の設備データを扱う監視・制御システム- 既存PLC資産を活用した設備のスマート化- カメラ、検査装置、産業機器などとPLCを連携させる組込み制御システム- 複雑な計算ロジックや条件処理を含む制御フローの整理・保守性向上

製品情報

製品名：INTAconnection

バージョン：Ver.1.43

リリース予定：2026年6月末

製品ページ：https://www.ilc.co.jp/commodity/intaconnection/

会社概要

会社名：株式会社アイ・エル・シー

所在地：東京都千代田区丸の内 4-1 新国際ビル4F 414-A

代表者：代表取締役社長 兼 CEO 大西 英也

設立：1988年6月

事業内容：制御技術とITを融合したソフトウェアソリューションの提供

お問い合わせ先

株式会社アイ・エル・シー

ILC テクニカルセンター

TEL：082-262-7799

E-mail：fa@ilc.co.jp

INTAconnectionは、株式会社アイ・エル・シーの登録商標です。

Connected PLCは、株式会社アイ・エル・シーの商標です。