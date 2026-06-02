【男女1000人に聞いた】憧れの英語力を持つ日本の著名人ランキング！

株式会社NEXER

■あの人の英語、どうしてあんなにかっこよく聞こえるんだろう？

テレビのインタビューや海外の舞台で、流暢に英語を話す日本人著名人を見て、思わず引き込まれた経験はないでしょうか。

きれいな発音や自然な表現、堂々とした立ち振る舞いを見ると、「自分もあんなふうに話せたら」と憧れを抱く人も多いはずです。英語を話せる人には、単に言葉が通じるだけではない、かっこよさや魅力があります。

そこで今回は、オンライン英会話付き英語コーチングスクール『マネーイングリッシュ』と共同で、全国の男女1000名を対象に「あの人みたいに英語を話せるようになってみたいと思う日本人の著名人」についてのアンケートをおこないました。

※本プレスリリースの内容を引用される際は、以下のご対応をお願いいたします。

・引用元が「株式会社NEXERとマネーイングリッシュによる調査」である旨の記載

・マネーイングリッシュ（https://money-english.com）へのリンク設置

「憧れの英語力を持つ日本人著名人に関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2026年5月15日 ～ 5月21日

調査対象者：全国の男女

有効回答：1000サンプル

質問内容：

質問1：あなたが「あの人みたいに英語を話せるようになってみたい」と思う日本人の著名人は誰ですか？

質問2：その著名人を選んだ理由を教えてください。

「あの人みたいに英語を話せるようになってみたい」と思う日本人の著名人ランキング！

◆第1位 鈴木亮平 93票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・東京外語大卒で最高ではないですか。（20代・男性）

・英検1級を持っているらしい。（20代・男性）

・ペラペラなのがかっこいい。（30代・女性）

・流暢な会話だった。（30代・女性）

・努力して英語が話せるようになった人だから。（40代・女性）

・嫌味がなくスマートに聞こえる。（40代・女性）

第1位に選ばれたのは「鈴木亮平」さんでした。

「東京外語大卒」「英検1級」といった具体的な経歴や実績に触れる声が多く見られました。単なるイメージではなく、確かな英語力を感じている人が多いことがうかがえます。

「努力して英語が話せるようになった人」という点に共感する声もあり、憧れだけでなく「自分も頑張れば近づけるかもしれない」と感じさせる存在として支持を集めているようです。

◆第2位 宇多田ヒカル 91票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・歌も英語も格が高く、「本物」だから。（20代・女性）

・英語を使いこなしていて表現のニュアンスが豊かだと感じるため。（30代・男性）

・さらっと気負いせず英語を話せそうなので。（30代・女性）

・ただ話せるだけでなく考え方や世界観を表現するのが上手だからです。（40代・女性）

・インターに通っていただけあってネイティブで自然な会話ができているから。（40代・女性）

僅差の2位に入ったのは「宇多田ヒカル」さんでした。

アメリカで生まれ育った経歴もあり、回答では「ネイティブ」「自然な会話」といった声が多く見られました。

特に目立ったのは、発音の美しさだけでなく、「表現のニュアンス」や「世界観を伝える力」を評価するコメントです。ただ英語を話せるだけではなく、自分の考えや感性を英語で自然に表現できる姿に、憧れを抱く人が多いようです。

◆第3位 滝川クリステル 66票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・オリンピック選考の際、流暢に演説した光景が印象に残っているから。（30代・女性）

・優雅で落ち着きのある話し方が魅力的。（50代・男性）

・ちゃんと伝わる正しい英語だと思う。（50代・男性）

・元アナウンサーなので、総合的に流暢、上手だと思う。（60代・男性）

第3位にランクインしたのは「滝川クリステル」さんでした。

特に多くの人の印象に残っているのが、東京オリンピック招致のスピーチです。大きな舞台で見せた流暢な英語と落ち着いた話し方が、強く記憶に残っているようです。

また、アナウンサーとして培った伝える力に加え、「優雅」「知的」といった雰囲気を評価する声も見られました。正確に、そして美しく伝える英語の話し方そのものが、多くの人にとって憧れの対象になっていることがうかがえます。

◆第4位 渡辺謙 64票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・映画でよくみてかっこいい。（20代・男性）

・ハリウッドで活躍するために あれだけ英語を話せるようになる 努力がすごいと思った。（30代・女性）

・かっこよくて憧れを感じるようなしゃべりに思ったから。（30代・男性）

・劇中で流暢な英語を喋っていたので。（40代・男性）

第4位に選ばれたのは「渡辺謙」さんでした。

「ハリウッドで活躍しているから」「映画で英語を話している姿がかっこいい」といった声が多く見られました。世界を舞台に活躍する俳優だからこそ、その英語力に説得力を感じる人が多いようです。

◆第5位 小林克也 56票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・発音がとても良いから。（30代・男性）

・ベストヒットUSAでアメリカ人と通訳なしで話しているから。（40代・男性）

・ネイティブ感がある方だから。（40代・男性）

・自学であそこまでなれるなんて格好いいし憧れる。（60代・男性）

第5位にランクインしたのは「小林克也」さんでした。

音楽番組などで見せる流暢な英語のトークを覚えている人が多く、「英語が上手な日本人」として強い印象を持たれているようです。

特に印象的なのは、「自学であそこまでなれるなんて」という声です。留学経験に頼らず、自分で英語を学び、発音やトーク力を磨いてきた姿に憧れを抱く人も少なくありません。

◆第6位～第10位

ここからは第6位～第10位を、一部の理由とともにまとめて発表していきます。

第6位 早見優 49票

・ほぼネイティブだから。（50代・女性）

・ネイティブ仕込みの発音がとても聞きやすいので。（50代・男性）

・ハワイ育ちでペラペラだから。（60代・女性）

第7位 大谷翔平 43票

・英語は話せないと思っていたので、流暢に話していてびっくりしたから。（40代・男性）

・チームメイトと楽しそうに冗談を話せるぐらいの英語のレベルだと思うので。（40代・男性）

・昔から習っていたとかではなく、現地の生活で身についた英語なので。（50代・女性）

第8位 関根麻里 39票

・発音が日本人の英語じゃないから。（30代・女性）

・外国人ともフランクに喋ってらしたから。（40代・女性）

・流暢さとあたまの回転の速さ。（60代・女性）

第9位 ディーン・フジオカ 37票

・流暢だから。（40代・女性）

・自力で海外で力をつけてきた過程がかっこいい。（50代・女性）

・努力して習得したからです。（60代・女性）

第10位 石原さとみ 29票

・独学であそこまでできたことがすごいから。（10代・女性）

・かわいいのに英語も話せるのはすごいと思うから。（30代・女性）

・YouTubeで話しているのを聞いたことがあるが、アメリカ人よりきれいな英語を話していた。（70代・男性）

ということで今回は、以下のようなランキングになりました。

「あの人みたいに英語を話せるようになってみたい」と思う日本人の著名人として、最も多くの票を集めたのは「鈴木亮平」さんでした。学歴や資格に裏付けられた確かな英語力が、多くの人の憧れにつながっているようです。

ランキング全体を見ると、ネイティブに近い環境で育った人だけでなく、大人になってから努力して英語を身につけた人にも多くの票が集まっていることがわかります。

英語を話せるようになりたいと思ったとき、憧れの著名人の姿は、学習を続けるための前向きなきっかけになってくれるのではないでしょうか。

＜記事等でのご利用にあたって＞

・引用元が「株式会社NEXERとマネーイングリッシュによる調査」である旨の記載

・マネーイングリッシュ（https://money-english.com）へのリンク設置

【マネーイングリッシュについて】

会社名：株式会社NALU（ナル）

住所：〒107-0062 東京都港区南青山３丁目１５－９

TEL：03-6384-5875

URL：https://money-english.com

【株式会社NEXERについて】

本社：〒170-0013 東京都豊島区東池袋4-5-2 ライズアリーナビル11F

代表取締役：宮田 裕也

URL：https://www.nexer.co.jp

事業内容：SEO、Webブランディング、Web広告、サイト制作、メディア