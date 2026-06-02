大谷翔平選手オフィシャルジュエリー最新作「K18 DIAMOND PENDANTS」他 全3商品　ファナティクス・ジャパンのショッピングサイト「MLB公式オンラインショップ」にて拡大受注発売

株式会社 今与

「SHOHEI OHTANI × IMAYO」オフィシャルコラボレーションジュエリー 2025-2026 エディション

株式会社 今与（本社：京都市中京区、代表取締役社長：今西信隆）は、ロサンゼルス・ドジャース大谷翔平選手の二刀流復活を記念して好評受注販売中となる、正規MLB認定 SHOHEI OHTANI OFFICIAL「K18 DIAMOND PENDANTS」他 全3商品の取扱店舗を拡大し、ファナティクス・ジャパン合同会社が運営する公式通販サイト「MLB公式オンラインショップ」にて、拡大受注発売を開始しました。

「THE RETURN OF THE TWO-WAY STAR」 二刀流スーパースター 完全復活

ドジャース移籍1年目の2024年、MLB(TM)︎ 史上初のシーズン50本塁打・50盗塁の「50-50」を達成。自身初のポストシーズン進出を果たし、MLBワールドシリーズ(TM)︎ 制覇に貢献、2年連続3度目のMVPにも選出された大谷翔平選手。MLBの歴史に名前を刻み、数々の栄光を手にしたシーズンを経て、さらなる飛躍を期した2025年は、打者としてだけでなく投手としても再始動。投打の二刀流完全復活への足掛かりとなる記録と記憶を刻んだ1年となりました。

そんな新たな二刀流スーパースター伝説の幕開けとなる2025シーズンを記念して制作された、唯一無二のオフィシャルジュエリーが取扱店舗を拡大し、新たに「BS日テレSHOP」でも発売を開始しました。ダイヤモンドで象った「LA」のメインロゴの背景に、大谷選手の代名詞である背番号「17」を重ねた、打者・投手としての二刀流復活を象徴するデザイン。専用ケースには、ゴールドMLBロゴがプリントされています。大谷翔平選手2025シーズンのホームラン数＜55本＞と勝利数＜1勝＞にちなんだ、560個の数量限定でのお届けになります。

「ゴールドMLB ロゴ」について

ゴールドMLBロゴは、前シーズンのアメリカン・リーグ、ナショナル・リーグのMVPやサイ・ヤング賞、新人王に輝いた選手のみが背負うことができる特別な証です。2025年シーズンは、受賞した6名の選手たちが、この特別仕様のユニフォームを着用してプレーしています。MLBではバッターマンロゴがユニフォーム背中のネーム上部に施されていますが、それがゴールド仕様となっており、選ばれし選手たちの功績を象徴しています。

「SHOHEI OHTANI × IMAYO」のオフィシャルコラボレーションジュエリー

トロント・ブルージェイズとの第７戦までもつれる激闘の末、MLBワールドシリーズ連覇を成し遂げ、「史上最高の野球選手」との呼び声も高い大谷翔平選手。投打二刀流という前例なき挑戦を続けるスーパースターの快進撃は、世界中のファンを魅了し続けています。江戸末期より160年、「今に、未来に、輝きを与える」を理念に一貫して本物の装飾品にこだわり続ける「今与」。「SHOHEI OHTANI × IMAYO」は、日本の美と伝統が織りなすジュエリーメゾン「今与」が大谷翔平選手の歴史的な偉業を記念し、その功績を後世まで形に残そうと企画・制作しているコラボレーションジュエリーです。

■「SHOHEI OHTANI × IMAYO」オフィシャルコラボレーションジュエリー 2025-2026 エディション 商品概要

大谷翔平選手 2025シーズン 二刀流復活記念

正規MLB認定 SHOHEI OHTANI OFFICIAL「K18 DIAMOND PENDANTS」

● 製品はMLB 正規認定、MLB の認証ホログラムシール付き。

● 国内数量 560個限定発売、シリアルナンバー刻印入り。

● 専用ケース、天然ダイヤモンド鑑別カード、オリジナルギャランティーカード、ショッパー付き。

価格：税込み 1,100,000円

「SHOHEI OHTANI × IMAYO」オフィシャルコラボレーションジュエリー 特設サイト

URL：https://imayo-boutique.jp/shop/pg/1imayo-SHOHEI-OHTANI/

■ SHOHEI OHTANI OFFICIAL「K18 DIAMOND PENDANTS」商品詳細

素材 ：K18製

ダイヤモンド 約0.23ct

サイズ ：H 約17mm × W 約13mm

チェーン ：約50cm（スライド付き）

価格 ：税込み 1,100,000円

商品詳細ページ :https://imayo-boutique.jp/shop/g/g2025-LA17-NC-K18/

※商品デザインおよび写真はイメージです。実際の商品とは多少異なる場合がございます。

※金価格の変動により、販売価格が変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

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■ SHOHEI OHTANI OFFICIAL「K18 DIAMOND PENDANTS」他 全3商品 MLB公式オンラインショップ 詳細

「MLB公式オンラインショップ」にて好評受注発売中

URL：https://www.mlbshop.jp/ja/

販売期間：2026年9月30日（水） 15時00分まで

※「MLB公式オンラインショップ」での購入には、インターネット会員登録（無料）が必要です。

また、販売価格の他に別途配送料金等が加算されます。

※詳しくは「MLB公式オンラインショップ」の特設ページ(https://www.mlbshop.jp/ja/x-9235)をご覧ください。

【大谷翔平選手 2025シーズン 二刀流復活記念】

SHOHEI OHTANI OFFICIAL「K18 DIAMOND PENDANTS」（2025）

商品詳細ページ(https://www.mlbshop.jp/ja/%E3%83%89%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%82%B9-%E5%A4%A7%E8%B0%B7-%E7%BF%94%E5%B9%B3-k18-la17-%E3%83%80%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%A2%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%9A%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%B3%E3%83%88-023ct%E3%80%90%E5%8F%97%E6%B3%A8%E5%95%86%E5%93%81%E3%80%912026%E5%B9%B46%E6%9C%8829%E6%97%A512:00%E3%81%BE%E3%81%A7/p-247704799609731008+z-96-122827082?_ref=p-SRP:m-GRID:i-r0c1:po-1)

【大谷翔平選手 2025シーズン ロサンゼルス・ドジャース ワールドシリーズ優勝 / ナショナル・リーグ MVP 受賞記念】

SHOHEI OHTANI OFFICIAL「K24/K18 COIN DIAMOND PENDANTS」（2025）

商品詳細ページ(https://www.mlbshop.jp/ja/%E3%83%89%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%82%B9-%E5%A4%A7%E8%B0%B7-%E7%BF%94%E5%B9%B3-k24-/-k18%E3%82%B3%E3%82%A4%E3%83%B3-%E3%83%80%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%A2%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%9A%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%B3%E3%83%88%E3%80%90%E5%8F%97%E6%B3%A8%E5%95%86%E5%93%81%E3%80%912026%E5%B9%B46%E6%9C%8829%E6%97%A512:00%E3%81%BE%E3%81%A7/p-247715684121297700+z-92-639998246?_ref=p-SRP:m-GRID:i-r0c0:po-0)

【大谷翔平選手 2025シーズン ロサンゼルス・ドジャース ワールドシリーズ優勝 / MLB「レジェンダリー・モーメント賞」受賞記念】

SHOHEI OHTANI OFFICIAL「K18 DIAMOND PENDANTS PLUS」（2025）

商品詳細ページ(https://www.mlbshop.jp/ja/%E3%83%89%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%82%B9-%E5%A4%A7%E8%B0%B7-%E7%BF%94%E5%B9%B3-k18-la17-%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%B9-%E3%83%80%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%A2%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%9A%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%B3%E3%83%88-060ct%E3%80%90%E5%8F%97%E6%B3%A8%E5%95%86%E5%93%81%E3%80%912026%E5%B9%B46%E6%9C%8829%E6%97%A512:00%E3%81%BE%E3%81%A7/p-24779380186573211+z-7-378188959?_ref=p-SRP:m-GRID:i-r0c2:po-2)

株式会社 今与について

1861年（文久元年）京都の五条堺町にて、初代 今西與兵衛（よへい）が簪（かんざし）・櫛（くし）等を取り扱う小間物屋として創業。その後、6代・160年にわたり、本物の装飾品で心を豊かにしたいという想いを貫き通し、現在では、宝飾品の製販一貫企業として、ハイエンドブランド「kagayoi」の他に、アドバンスドブランド「Hyacca」、アニバーサリーブランド「ICHAROI」、ラボグロウンダイヤモンドブランド「SHINCA」等を展開しています。

詳細を見る :https://imayo-boutique.jp/shop/g/g2025-LA17-NC-K18/

IMAYO Official Website

URL：https://imayo.co.jp/

IMAYO Official Online Shop「IMAYO Boutique」

URL：https://imayo-boutique.jp/shop/

IMAYO BRAND UNIVERSE

kagayoi Official Website

URL：https://imayo-boutique.jp/shop/c/ckagayoi

Hyacca Official Website

URL：https://imayo-boutique.jp/shop/c/chyacca/

ICHAROI Official Website

URL：https://imayo-boutique.jp/shop/c/cicharoi

SHINCA Official Website

URL：https://imayo-boutique.jp/shop/c/cshinca

OFFICIAL COLLABORATION JEWELRY

SHOHEI OHTANI × IMAYO

URL：https://imayo-boutique.jp/shop/pg/1imayo-SHOHEI-OHTANI/