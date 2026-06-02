大谷翔平選手オフィシャルジュエリー最新作「K18 DIAMOND PENDANTS」他 全3商品 ファナティクス・ジャパンのショッピングサイト「MLB公式オンラインショップ」にて拡大受注発売
「SHOHEI OHTANI × IMAYO」オフィシャルコラボレーションジュエリー 2025-2026 エディション
株式会社 今与（本社：京都市中京区、代表取締役社長：今西信隆）は、ロサンゼルス・ドジャース大谷翔平選手の二刀流復活を記念して好評受注販売中となる、正規MLB認定 SHOHEI OHTANI OFFICIAL「K18 DIAMOND PENDANTS」他 全3商品の取扱店舗を拡大し、ファナティクス・ジャパン合同会社が運営する公式通販サイト「MLB公式オンラインショップ」にて、拡大受注発売を開始しました。
「THE RETURN OF THE TWO-WAY STAR」 二刀流スーパースター 完全復活
ドジャース移籍1年目の2024年、MLB(TM)︎ 史上初のシーズン50本塁打・50盗塁の「50-50」を達成。自身初のポストシーズン進出を果たし、MLBワールドシリーズ(TM)︎ 制覇に貢献、2年連続3度目のMVPにも選出された大谷翔平選手。MLBの歴史に名前を刻み、数々の栄光を手にしたシーズンを経て、さらなる飛躍を期した2025年は、打者としてだけでなく投手としても再始動。投打の二刀流完全復活への足掛かりとなる記録と記憶を刻んだ1年となりました。
そんな新たな二刀流スーパースター伝説の幕開けとなる2025シーズンを記念して制作された、唯一無二のオフィシャルジュエリーが取扱店舗を拡大し、新たに「BS日テレSHOP」でも発売を開始しました。ダイヤモンドで象った「LA」のメインロゴの背景に、大谷選手の代名詞である背番号「17」を重ねた、打者・投手としての二刀流復活を象徴するデザイン。専用ケースには、ゴールドMLBロゴがプリントされています。大谷翔平選手2025シーズンのホームラン数＜55本＞と勝利数＜1勝＞にちなんだ、560個の数量限定でのお届けになります。
「ゴールドMLB ロゴ」について
ゴールドMLBロゴは、前シーズンのアメリカン・リーグ、ナショナル・リーグのMVPやサイ・ヤング賞、新人王に輝いた選手のみが背負うことができる特別な証です。2025年シーズンは、受賞した6名の選手たちが、この特別仕様のユニフォームを着用してプレーしています。MLBではバッターマンロゴがユニフォーム背中のネーム上部に施されていますが、それがゴールド仕様となっており、選ばれし選手たちの功績を象徴しています。
「SHOHEI OHTANI × IMAYO」のオフィシャルコラボレーションジュエリー
トロント・ブルージェイズとの第７戦までもつれる激闘の末、MLBワールドシリーズ連覇を成し遂げ、「史上最高の野球選手」との呼び声も高い大谷翔平選手。投打二刀流という前例なき挑戦を続けるスーパースターの快進撃は、世界中のファンを魅了し続けています。江戸末期より160年、「今に、未来に、輝きを与える」を理念に一貫して本物の装飾品にこだわり続ける「今与」。「SHOHEI OHTANI × IMAYO」は、日本の美と伝統が織りなすジュエリーメゾン「今与」が大谷翔平選手の歴史的な偉業を記念し、その功績を後世まで形に残そうと企画・制作しているコラボレーションジュエリーです。
■「SHOHEI OHTANI × IMAYO」オフィシャルコラボレーションジュエリー 2025-2026 エディション 商品概要
大谷翔平選手 2025シーズン 二刀流復活記念
正規MLB認定 SHOHEI OHTANI OFFICIAL「K18 DIAMOND PENDANTS」
● 製品はMLB 正規認定、MLB の認証ホログラムシール付き。
● 国内数量 560個限定発売、シリアルナンバー刻印入り。
● 専用ケース、天然ダイヤモンド鑑別カード、オリジナルギャランティーカード、ショッパー付き。
価格：税込み 1,100,000円
「SHOHEI OHTANI × IMAYO」オフィシャルコラボレーションジュエリー 特設サイト
URL：https://imayo-boutique.jp/shop/pg/1imayo-SHOHEI-OHTANI/
■ SHOHEI OHTANI OFFICIAL「K18 DIAMOND PENDANTS」商品詳細
素材 ：K18製
ダイヤモンド 約0.23ct
サイズ ：H 約17mm × W 約13mm
チェーン ：約50cm（スライド付き）
価格 ：税込み 1,100,000円
商品詳細ページ :
https://imayo-boutique.jp/shop/g/g2025-LA17-NC-K18/
※商品デザインおよび写真はイメージです。実際の商品とは多少異なる場合がございます。
※金価格の変動により、販売価格が変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。
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■ SHOHEI OHTANI OFFICIAL「K18 DIAMOND PENDANTS」他 全3商品 MLB公式オンラインショップ 詳細
「MLB公式オンラインショップ」にて好評受注発売中
URL：https://www.mlbshop.jp/ja/
販売期間：2026年9月30日（水） 15時00分まで
※「MLB公式オンラインショップ」での購入には、インターネット会員登録（無料）が必要です。
また、販売価格の他に別途配送料金等が加算されます。
※詳しくは「MLB公式オンラインショップ」の特設ページ(https://www.mlbshop.jp/ja/x-9235)をご覧ください。
【大谷翔平選手 2025シーズン 二刀流復活記念】
SHOHEI OHTANI OFFICIAL「K18 DIAMOND PENDANTS」（2025）
商品詳細ページ(https://www.mlbshop.jp/ja/%E3%83%89%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%82%B9-%E5%A4%A7%E8%B0%B7-%E7%BF%94%E5%B9%B3-k18-la17-%E3%83%80%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%A2%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%9A%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%B3%E3%83%88-023ct%E3%80%90%E5%8F%97%E6%B3%A8%E5%95%86%E5%93%81%E3%80%912026%E5%B9%B46%E6%9C%8829%E6%97%A512:00%E3%81%BE%E3%81%A7/p-247704799609731008+z-96-122827082?_ref=p-SRP:m-GRID:i-r0c1:po-1)
【大谷翔平選手 2025シーズン ロサンゼルス・ドジャース ワールドシリーズ優勝 / ナショナル・リーグ MVP 受賞記念】
SHOHEI OHTANI OFFICIAL「K24/K18 COIN DIAMOND PENDANTS」（2025）
商品詳細ページ(https://www.mlbshop.jp/ja/%E3%83%89%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%82%B9-%E5%A4%A7%E8%B0%B7-%E7%BF%94%E5%B9%B3-k24-/-k18%E3%82%B3%E3%82%A4%E3%83%B3-%E3%83%80%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%A2%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%9A%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%B3%E3%83%88%E3%80%90%E5%8F%97%E6%B3%A8%E5%95%86%E5%93%81%E3%80%912026%E5%B9%B46%E6%9C%8829%E6%97%A512:00%E3%81%BE%E3%81%A7/p-247715684121297700+z-92-639998246?_ref=p-SRP:m-GRID:i-r0c0:po-0)
【大谷翔平選手 2025シーズン ロサンゼルス・ドジャース ワールドシリーズ優勝 / MLB「レジェンダリー・モーメント賞」受賞記念】
SHOHEI OHTANI OFFICIAL「K18 DIAMOND PENDANTS PLUS」（2025）
商品詳細ページ(https://www.mlbshop.jp/ja/%E3%83%89%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%82%B9-%E5%A4%A7%E8%B0%B7-%E7%BF%94%E5%B9%B3-k18-la17-%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%B9-%E3%83%80%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%A2%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%9A%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%B3%E3%83%88-060ct%E3%80%90%E5%8F%97%E6%B3%A8%E5%95%86%E5%93%81%E3%80%912026%E5%B9%B46%E6%9C%8829%E6%97%A512:00%E3%81%BE%E3%81%A7/p-24779380186573211+z-7-378188959?_ref=p-SRP:m-GRID:i-r0c2:po-2)
株式会社 今与について
1861年（文久元年）京都の五条堺町にて、初代 今西與兵衛（よへい）が簪（かんざし）・櫛（くし）等を取り扱う小間物屋として創業。その後、6代・160年にわたり、本物の装飾品で心を豊かにしたいという想いを貫き通し、現在では、宝飾品の製販一貫企業として、ハイエンドブランド「kagayoi」の他に、アドバンスドブランド「Hyacca」、アニバーサリーブランド「ICHAROI」、ラボグロウンダイヤモンドブランド「SHINCA」等を展開しています。
詳細を見る :
https://imayo-boutique.jp/shop/g/g2025-LA17-NC-K18/
IMAYO Official Website
URL：https://imayo.co.jp/
IMAYO Official Online Shop「IMAYO Boutique」
URL：https://imayo-boutique.jp/shop/
IMAYO BRAND UNIVERSE
kagayoi Official Website
URL：https://imayo-boutique.jp/shop/c/ckagayoi
Hyacca Official Website
URL：https://imayo-boutique.jp/shop/c/chyacca/
ICHAROI Official Website
URL：https://imayo-boutique.jp/shop/c/cicharoi
SHINCA Official Website
URL：https://imayo-boutique.jp/shop/c/cshinca
OFFICIAL COLLABORATION JEWELRY
SHOHEI OHTANI × IMAYO
URL：https://imayo-boutique.jp/shop/pg/1imayo-SHOHEI-OHTANI/