【シリーズ累計約2万7千台突破】手のひらサイズの衣類乾燥機「Qurra ぽけどらい トラベル」に、雨の日の靴も布団もふかふかにする『靴・布団乾燥アタッチメント』が新登場！一般販売を開始

スリーアール株式会社

小型家電やデジタル機器の企画・販売を行うスリーアール株式会社（本社：福岡県福岡市、代表取締役社長：今村 陽一）は、シリーズ累計販売数約2万7千台を突破した手のひらサイズの衣類乾燥機「Qurra ぽけどらい トラベル」の専用アクセサリーとして、『靴・布団乾燥アタッチメント』を新たに発表し、2026年5月より一般販売を開始いたしました。

これまでの衣類乾燥機能に加え、新たに「靴乾燥」「布団乾燥」の機能が追加されたことで、梅雨の時期や花粉シーズン、冬の寒い時期など、オールシーズンで皆様の生活をさらに快適にサポートします。

洗った靴や雨に濡れた靴をスピード乾燥！デリケートな靴も安心

靴専用アタッチメントを取り付けるだけで、温風が靴全体に広がり、自然乾燥では乾きにくい雨の日の靴も最短15～30分でスピード乾燥。生乾きのニオイやムレをリセットし、翌朝気持ちよく履くことができます。

さらに、革靴やブーツなどデリケートな素材の靴にも安心な「低温モード」を搭載してやさしく乾燥させます。アタッチメント部分は使った後にサッと丸洗いできるため、いつでも清潔に保つことができます。

独自開発の「立体スタンド構造」で布団のすみずみまでふかふかに

ホース先端に備えられた独自の「立体スタンド」が布団内に空間をつくり、温風の通り道をしっかり確保。布団がペタンとへたらないため、温風が隅々まで届き、最短10分でまるで天日干ししたようなふかふかの寝心地を実現します。

根元部分には吸気をふさがない「安全スタンド」を備え、クリーンな空気を取り込みながら製品の熱ごもりを防ぎます。 また、最長120cmのロングホースを採用しているため、高さのあるベッドや大きめの布団でも全体に温風を届けます。

これ1台でなんと「5役」！進化したぽけどらいトラベル

１.衣類乾燥、２.しわ伸ばし、３.靴乾燥、４.布団乾燥、５.ヘアドライヤーと、別々だった5つの家電が手のひらサイズの「ぽけどらい トラベル」1台に集約。

ご自宅での日常使いはもちろん、出張や旅行先のホテル、キャンプ場など様々なシーンで大活躍します。

製品概要

＜販売場所＞

【公式サイト】 https://3rrr.net/products/qurra-3r-hcd03wt

【楽天サイト】 https://item.rakuten.co.jp/3rwebshop/3r-hcd02a/

【Amazonサイト】 https://www.amazon.co.jp/dp/B0H32FWXSM

＜販売価格＞

・靴・布団乾燥アタッチメント単品：3,980円（税込・送料込）

・ぽけどらいトラベル2点セット（本体＋靴・布団アタッチメント）：11,480円（税込・送料込）

・ぽけどらいトラベル3点セット（本体＋靴・布団アタッチメント＋ボディバルーン）：12,980円（税込・送料込）

＜商品仕様＞

■Qurra ぽけどらい トラベル 靴・布団乾燥アタッチメント

型番：3R-HCD03-FD

サイズ：50～117cm ※蛇腹の長さ 26～93cm

重量：約360g

材質：PP+PBT+ステンレス鋼

■ ぽけどらい トラベル 本体

型番：3R-HCD03 サイズ：約80×70×150mm（本体）、約490×180×970mm（衣類カバー）

重量：約545g（本体）、195g（衣類カバー）

耐荷重：約5kg 消費電力：950W モード：ドライヤーモード（強・弱・冷風）、衣類乾燥モード（強・弱）

■Qurra ぽけどらい トラベル ノンアイロンアタッチメント

型番： 3R-HCD03-SI

サイズ： １.着丈： 約800mm（±5mm） ２.袖丈： 約650mm（±5mm） ３.二の腕幅： 約270mm（±5mm） ４.胸囲： 約550mm（±5mm） ５.裾幅： 約560mm（±5mm） 重量： 約160g 材質： ポリエステル

大口注文も承っています

大量注文をご検討の方や、商社や販売店の方もお気軽にお問い合わせください。

法人部門の専門スタッフが対応いたします。

法人向けサイト：https://3rrr-btob.jp/

【スリーアールグループについて】

スリーアールグループは、福岡を拠点とする総合商社です。

国内では福岡本社をはじめ東京・岐阜、海外では中国に拠点を展開。グローバルな体制を構築し、専門性と総合力を結集したグループ6社で事業を推進。「変化に対応し、挑戦を続ける」という信念のもと、時代に求められる価値の創出を追求しています。

主な事業内容は、工業・美容・医療用測定機器の製造販売、小型家電などの企画・開発・販売、伝統と品質を誇るメイド・イン・ジャパン製品の海外輸出販売、太陽光発電・系統用蓄電池をはじめとした再生可能エネルギーのトータルプロデュース。

また、産官学連携による共創モデルを通じて、地域から全国へ、そして世界へと新たなビジネスインフラを創出。

スリーアールグループは、時代の変化に対応し、挑戦を続ける企業として、社会に新しい価値を生み出していきます。

本プロジェクトは、地域に根ざした企業や団体との連携を重ね、“地場から全国へ”広がる共創モデルを築くことで、新たなインフラと価値を生み出す挑戦を続けてまいります。

【会社概要】

会社名：スリーアール株式会社

所在地：〒812-0008 福岡県福岡市博多区東光2-8-30 高光第一ビル2階

代表者：代表取締役社長 今村陽一

設立：2001年5月24日

事業内容：測定機器・パソコン周辺機器・小型家電・デジタル機器の製造および小売・卸売事業

日本製プロダクトの輸出販売事業(園芸用品・食品などの海外展開)

WEBサイト・アプリケーション・業務システムの企画・設計・開発事業

再生可能エネルギーの開発・設計・工事事業

シェアリングバッテリー事業（「プラパ」の運営等)

eスポーツ・エンタメ事業(プロモーション・イベント企画制作・グッズ制作等)

グループ会社：スリーアールソリューション株式会社

スリーアールソフトウェア株式会社

スリーアールエナジー株式会社

株式会社SACDOTNET

スリーアールインベストメント株式会社

会社サイト：https://3rrr-hd.jp (https://3rrr-hd.jp)