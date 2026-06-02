空手道組手・世界で活躍する森優太選手とスポンサー契約を締結

株式会社Aitane

AIエージェントの開発およびDX支援を展開する株式会社Aitane（本社：東京都千代田区、代表取締役：會田純一朗）は、公益財団法人全日本空手道連盟のナショナルチームに所属する森優太選手とスポンサー契約を締結いたしました。Aitaneは、世界を舞台に挑戦を続ける森選手の活動を全力でサポートしてまいります。

スポンサー契約締結の背景・目的

設立3年目のスタートアップであるAitaneが開発する営業支援AIエージェントは、単なる業務効率化ツールではありません。「ルーティンワークをAIに任せることで、人が、人にしかできない創造的な仕事や自己研鑽に集中するためのパートナー」となることを目指しています。

森優太選手は、5歳から空手一筋で鍛錬を重ね、心技体を極限まで研ぎ澄ましています。その日々の果てしない努力と、人間の身体能力・精神力の極致を追求する姿は、まさにAitaneがAIの活用を通じて実現したい「人間の限界への挑戦と可能性の拡張」を体現するものです。

己と向き合い高みを目指す森選手を支援することで、私たち自身もテクノロジーの力で人々の挑戦を支える決意を新たにすべく、この度のスポンサー契約に至りました。

森 優太選手からのコメント

この度、株式会社Aitaneさんとスポンサー契約を締結させていただくことになりました。設立間もないながらも革新的な挑戦を続けるAitaneさんの姿勢に、競技者として通ずるものを感じています。この出会いを力に、世界の舞台でさらなる高みを目指してまいります。

森 優太選手のプロフィール

生年月日： 1994年4月28日

出身地： 神奈川県

競技・階級： 空手道・組手競技＋84kg級

主な実績：

2025年 プレミアリーグ2025（カイロ）大会：個人組手+84kg 3位

2024年 天皇盃 皇后盃 第52回全日本空手道選手権大会：個人組手 3位

2023年 天皇盃 皇后盃 第51回全日本空手道選手権大会：個人組手 準優勝

2023年 特別国民体育大会（燃ゆる感動かごしま国体）空手道競技会：成年組手重量級 優勝

2022年 第77回国民体育大会[いちご一会とちぎ国体] 空手道競技会：成年組手重量級 優勝

2021年 第25回世界空手道選手権大会：個人組手-84kg 3位

【直近の試合スケジュール】

・6月12～14日Karate One Premier league Rabat(モロッコ)

・6月19～21日 第22回アジア空手道選手権大会(インドネシア)

【公式情報・SNS】

・公式プロフィール（全日本空手道連盟）はこちら(https://www.jkf.ne.jp/national_member/mori_yuta)

・公式Instagramはこちら(https://www.instagram.com/moriyuta84karate/?hl=ja)

【株式会社Aitane 最近のプレスリリース】

・2026年5月12日配信 営業事務AIエージェントAitane（アイタネ）α版を5月12日より提供開始。 (https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000009.000168809.html)

会社概要

会社名：株式会社Aitane

代表者：代表取締役 會田 純一朗

所在地：東京都千代田区九段北一丁目３番３号九段下東急真サクラビル６階

事業内容：AI開発、DX支援

URL：https://aitane.co.jp/

お問い合わせ先

広報担当：s-kitajima@aitane.co.jp

取材・機能デモ等のご相談を承ります。