【2026年7月10日(金)19:30～開催】AI時代の勝ち筋は“横の繋がり”にあり｜Webマーケ経営者・CMO限定の少人数ナイト”本音交流会”を渋谷で開催！

KOBUSHI MARKETING合同会社

KOBUSHI MARKETING合同会社（東京都渋谷区、代表：井上裕介）が運営する渋谷道玄坂の『KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR(https://kobushi.beer/bar)』では、人と人とを繋ぐユニークな取り組みを行い多くのビジネスチャンスを生み出している。そして今回、2026年7月10日(金)19:30～ウェブマーケ社長4名の幹事によるリファラル中心の少人数制経営者交流会を開催すると発表した。

2026年7月10日(金)19:30～ウェブマーケ経営者&CMO限定飲み会

【7月10日(金)19:30~】ウェブマーケ経営者&CMO限定飲み会/ウェブマーケの方は役職者以上で参加OK

詳細/お申込みは下記URLより

https://peatix.com/event/5023882/view

激変するウェブマーケ市場の“今”を解く

サードパーティCookie規制や生成AIの普及など、大きな転換期を迎えるウェブマーケティング業界において、今まさに現場で求められているのはトップランナー同士の本音の1次情報です。そこで、夏のプロモーション最盛期を前に、ウェブマーケティング企業の経営者・CMOおよび役職者のみに限定したリアル情報交換・マッチング会を開催いたします。本イベントは幹事4名のリファラルを中心に20～40名規模で集まるため、初対面でもアイスブレイクが非常に早く、堅苦しいビジネス抜きで「現場の勝ち筋や失敗談」をディープに語り合えるのが最大の特徴です。過去の開催では、デジタル広告、SNS、SEO、BtoBマーケなど共通言語を持つプロ同士の出会いから、直接の取引やアライアンスによる顧客紹介など数千万円規模のビジネスが毎回生まれています。同業の信頼できるパートナー開拓や、次の施策のヒントを掴む夏の上半期コミュニティとして、ぜひこの機会をご活用ください。

スタッフもマッチングをお手伝いします！人と人を繋ぐクラフトビール KOBUSHI BEER

コワーキングとバーが一体となった新感覚のスペース「KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR」。行ったことがある方はもちろん、前から興味があったけど機会が無かったというような方も、是非この機会にKOBUSHI BEERのコミュニティやビジネスマッチングを体感してみよう。

イベント詳細

日時

2026年7月10日(金) 19:30～

会場

KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR

東京都渋谷区道玄坂2-17-2 トップ美奄 2F

03-6679-3642

KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR内観

参加条件

・ウェブマーケの社長

・CMOやマーケティング責任者

・ウェブマーケの役職者

※ウェブマーケに発注したい方は上記に当てはまらなくても例外的にOK(営業目的はお控えください)

・法人の執行役員以上 (士業、個人事業主NG)※上場企業は事業部部長以上（予算決済権有り）でOK

・営業系職種NG(保険、投資不動産、MLM、宗教、スピリチュアル、ブローカー)

参加費

参加費＋クラフトビール&カクテルスペシャル飲み放題＋ガッツリ勝負飯 10,000円(事前決済)

参加費＋クラフトビール&カクテルスペシャル飲み放題＋ガッツリ勝負飯 11,000円(当日支払)

※参加資格を満たさない場合は参加費に+1万円が必要となります。

お申し込みページURL

https://peatix.com/event/5023882/view

注意事項

・ビジネスイベントにつき、名刺のご持参をお願いいたします。

・士業および個人事業主、保険、投資不動産、ブローカーなどの営業目的の方、MLM及び宗教、スピリチュアル関連の方の参加は参加NGです。

・参加条件を満たさない場合は入場をお断りする場合があります。その場合、返金は出来ません。事前に主催者か幹事にお問い合わせください。

・一度注文されたチケットは主催者都合によるイベントキャンセルの場合を除き返金は出来ませんので、ご了承の上お申し込みください。

幹事のご紹介

M&Aソーシングクラウド 代表 中 有哉

M&Aソーシングクラウド 代表 中 有哉

東京都出身。20代では自営業でスモールビジネスを経営し31歳で株式会社インタースペースに業界未経験で中途入社。3年目となる2013年からは海外事業の立ち上げでタイに現地法人代表として赴任。立ち上げ3年目で単月黒字を達成し退任して帰国。2017年からはマーベリック株式会社(現株式会社サークア)でアドネットワーク事業の立ち上げに携わり3年で年商20億規模まで成長させる。2020年からは株式会社ピアラの社長室で投資/M&Aを担当し、子会社のピアラベンチャーズを立ち上げファンドの運用を行った。2023年末で退任し現職。

合同会社A&C 代表 森 陽（Akira Mori）

静岡県出身。2016年、立命館大学経済学部を卒業後、株式会社セプテーニに入社。EC・SaaS・B2B・不動産・ヘルスケアなど約100社のデジタル広告運用・マーケティング戦略立案に従事。広告運用の枠を超えた事業成長支援を強みとし、LTV設計・CRM再設計・マス×デジタル統合施策など、クライアントの売上構造そのものに踏み込む支援を一貫して手がける。2021年に独立し、D2Cブランドの商品企画からグロースまでを支援。2023年に合同会社A&Cを設立。マーケティング戦略コンサルティング・CMO代行・EC立ち上げ支援を展開。老舗ギフトサービスのEC事業では、ブランド方向性策定から6ヶ月でローンチし、その後1年間で月商5,000万円を達成するまで成長。現在はインタビューマーケティングを標榜し、顧客の顧客理解を軸とした戦略立案や施策実行支援を行っている。

【スキル】顧客インタビュー / GA4 / BigQuery / SQL / Google広告 / Yahoo!広告 / Meta広告 / LINE広告 / Amazon Ads / HubSpot / Marketo

合同会社A&C 代表 森 陽（Akira Mori）

MangaXX株式会社 代表取締役 木下 恭佑

MangaXX株式会社 代表取締役 木下 恭佑

MangaXX株式会社はAIと人間を掛け合わせたハイブリッドな漫画制作と、マーケティング視点でのIP（知的財産）創出を強みとするクリエイティブカンパニーです。「日本の創造性を世界価値へ転換」することをミッションに掲げ、単なる制作受託にとどまらず、「稼げる」コンテンツ作りを追求しています。

KOBUSHI MARKETING 代表 井上 裕介

岡山県出身。千葉大学教育学部在学中、学生時代に音楽レーベル兼アーティストマネジメント会社を起業。COOとして年間売上1.2億円規模に成長させる。その後、青山学院大学専門職大学院MBA取得。2015年-2018年まで、デジタルマーケティング、メディア、システム開発企業に勤務後、フリーランスとしてデジタルマーケティング新規事業を中心としたコンサルティング&デリバリー、フリーランスやベンダーのアカウントマネジメント、オリジナルブランドKOBUSHI BEERを中心とした、イベント、コミュニティ事業を展開。

【資格】PMI(R)認定 PMP プロジェクトマネジメントプロフェッショナル/中学校高校教員免許/TOEIC800点/酒類販売管理者

【その他】元プロキックボクサー。ムエタイオープン初代フェザー級チャンピオン

KOBUSHI MARKETING 代表 井上 裕介

KOBUSHI BEERのラインナップKOBUSHI MARKETINGについて

渋谷発のオリジナルクラフトビール「KOBUSHI BEER」を通じて、人と人とを繋ぐ取り組みをおこなっている。渋谷のマーケターや起業家を集めた5,000人が参加するコミュニティを運営しており年間200本以上のビジネス交流会を主催。また、ウェブIT系やクリエイティブ系の経営者を中心とした10,000人の人脈を使った営業支援メニュー「コミュニティスポンサー」には、成長ベンチャー企業など約80社が参加している。

■関連サイト

KOBUSHI MARKETING合同会社(https://kobushi.marketing/)

KOBUSHI BEER(https://kobushi.beer/)

イベント・セミナー・交流会(https://kobushi-beer.peatix.com/)

KOBUSHI MARKETINGの顧客事例(https://kobushi.marketing/category/interview/)

KOBUSHI BEER 通販サイト(https://kobushibeer.stores.jp/)

KOBUSHI BEERコミュニティスポンサーについて

KOBUSHI BEERコミュニティスポンサー

KOBUSHI BEERコミュニティスポンサーとは、渋谷発のクラフトビールブランドが保有する1万人規模の経営者・マーケター人脈を活用し、月額3万円（税別）からの低コストで「信頼に基づく紹介（リファラル）」による質の高い商談機会を提供するパートナーシップ制度であり、単なる名刺交換に留まらず、渋谷道玄坂の拠点での集客支援付きイベント主催権や5,000名超のクローズドなオンラインコミュニティでの発信権といった「主催者側」としてのブランディング機会も付与されることで、過去にはROI約15倍を達成する事例が出るなど、認知拡大と実利的な売上向上を同時に実現する高い費用対効果が特徴です。

コミュニティスポンサーの詳細 :https://kobushi.marketing/community_sponsor/コミュニティスポンサーの導入事例 :https://kobushi.marketing/category/interview/