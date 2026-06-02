手作り結婚指輪の工房Smith札幌｜期間限定の「6月ブライダルフェア」を開催！手作り結婚指輪ご成約で「5万円分のダイヤモンド」または「24回分割無金利」の選べる豪華特典をプレゼント

株式会社 一宝

株式会社一宝（所在地：北海道札幌市）が運営する、手作り結婚指輪・婚約指輪の専門店「工房Smith札幌本店」は、2026年6月2日（火）から6月15日（月）までの期間限定で、お二人の新しい門出を応援する「期間限定ブライダルフェア」を開催いたします。

期間中に手作り結婚指輪をご成約いただいたお客様を対象に、「5万円相当のダイヤモンドプレゼント」または「24回まで分割手数料無金利」のいずれか選べる豪華特典をご提供いたします。

■ ブライダルフェア概要

初夏の美しい季節に、お二人で指輪を紡ぐ特別な時間をお届けするため、工房Smith札幌本店では選び抜いた豪華な2つの成約特典をご用意いたしました。ライフスタイルやご希望に合わせて最適な特典をお選びいただけます。

開催期間： 2026年6月2日（火）～ 6月15日（月）

対象： 期間中にご来店、およびご来店から2週間以内にご成約いただいたお客様

適用条件： ご予約時の備考欄に【ブライダルフェア参加】とご入力ください。

選べる制約特典：

■ なぜ、今「手作り結婚指輪」が選ばれるのか

- 特典A：5万円分ダイヤモンドプレゼント高品質なメレダイヤモンドを5万円分プレゼントいたします。指輪の表面や内側にセッティングし、手作り指輪をより華やかに、贅沢に格上げすることが可能です。- 特典B：24回分割無金利ブライダルローンをご利用の際、最大24回までの分割金利手数料を弊社が全額負担いたします。「妥協のない理想の指輪を作りたいけれど、初期費用を抑えたい」というお二人の夢を応援します。※他キャンペーンとの併用はできません。

既製品を買うだけでなく、「二人で指輪を作るプロセスそのものを思い出にしたい」というカップルが急増しています。一本の金属の棒をバーナーで溶接し、ハンマーで叩き、お互いの指輪を磨き合う時間。そこで生まれる小さな傷や特有の輝きは、世界に一つだけの愛の証となります。指輪を見るたびに「あの時、楽しかったね」と当時の記憶が鮮やかによみがえる、それこそが手作り結婚指輪の最大の魅力です。

■ 工房Smith札幌が選ばれる理由とおすすめポイント

■ 工房Smith札幌本店について

- 北海道エリアトップクラスの信頼。Googleクチコミ高評価の安心感工房Smith札幌は、これまで多くのカップルにご利用いただき、高い評価をいただいております。スタッフの丁寧な接客、温かみのある空間、そして仕上がりの美しさに対する満足度がクチコミとして広がっており、初めての方でも安心して指輪作りにお越しいただけます。- 経験豊富なプロの職人がマンツーマンでフルサポート「不器用だから綺麗に作れるか不安」という方も心配いりません。工房Smith札幌では、経験豊富なクラフトマンがお二人の専任としてマンツーマンでサポートします。難しい工程や、仕上がりのクオリティを左右する重要な仕上げは職人が丁寧に行うため、既製品以上の美しいクオリティと耐久性を兼ね備えた一生モノの指輪が完成します。- 自由度の高い素材選びと上質なデザイン対応王道のプラチナ（Pt950）から、華やかなK18イエローゴールド、肌馴染みの良いピンクゴールド、スタイリッシュなシャンパンゴールドまで、豊富な素材をご用意。さらに、クラシカルな鏡面仕上げ、美しいテクスチャーが刻まれるハンマー（槌目）仕上げなど、お二人の好みに合わせた無限のカスタマイズが可能です。

札幌の中心部に位置し、アクセスも抜群のアトリエです。お二人だけの完全プライベート空間のような落ち着いた空間で、リラックスしながらクリエイティブな時間をお楽しみいただけます。 指輪作りの製作風景は、スタッフが写真や動画で撮影しプレゼント。お二人の記念すべき一日の記録として、結婚式のウェルカムムービーなどにもご活用いただけます。

■ ご予約

店舗名： 工房Smith札幌本店

所在地： 北海道札幌市中央区南２条西１０丁目１ オエノン北海道ビル １F

ご予約：https://sapporo-smith-honten.stores.jp/reserve/smithsapporo/4916020/book/course_type

※ご予約時は備考欄に【ブライダルフェア参加】とご入力ください

工房Smith札幌について

工房Smith札幌だからできる自由で、美しい指輪。デザイナーと熟練の職人がサポートして二人の理想をカタチにします。

手作りベビーリングも制作可能

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=-CN2K032FQ4 ]

赤ちゃんの未来を見守る、小さな輝き――ベビーリング。

ご家族がプロのクラフトマンとともに作業し、誕生石や刻印を自由にカスタマイズ。赤ちゃんの未来を見守る「小さな輝き」を、世界にただ一つのオリジナルリングとして形にできます。

＜札幌本店＞

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=dlzV5OD7pKo ]

手作り結婚指輪・婚約指輪専門店

住所：

〒060-0062

北海道札幌市中央区南２条西１０丁目１ オエノン北海道ビル １F

営業時間：

10:00～19:00

（レイトコース 19:00～23:00）

ご予約：

完全ご予約制

https://sapporo-smith.jp/reserve/

アクセス：

地下鉄西11丁目駅３番出口より徒歩3分

結婚指輪・婚約指輪ご制作のお客様限定で駐車料金補助あり

URL

https://sapporo-smith.jp/

YouTube

https://youtu.be/oDhwYX-sWUo?si=xf8bcuw4ruBTCEHw

TikTok

https://www.tiktok.com/@smith_sapporo

Instagram

https://www.instagram.com/smith_sapporo_honten/

GoogleMap

https://maps.app.goo.gl/KoT87WQnMDAuCDBH8

＜京王プラザホテル札幌＞

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=oDhwYX-sWUo ]

手作りペアリング専門店

住所：

〒060-0005

北海道札幌市中央区北５条西７丁目２－１ 京王プラザホテル札幌 １F

営業時間：

9:00～19:00（レイトコース 19:00～21:00）

ご予約：

完全ご予約制

https://sapporo-smith.jp/reserve/

アクセス：

JR札幌駅徒歩5分／札幌市営地下鉄さっぽろ駅徒歩7分

京王プラザホテル札幌専用駐車場有

TiKTok

https://www.tiktok.com/@smith_sapporo_kpla

Instagram

https://www.instagram.com/smith_sapporo_kpla

GoogleMap

https://maps.app.goo.gl/wPz6tRrQBoUDGWwVA

ラブリング診断はこちらをクリック(https://line.me/R/ti/p/%40841bclky/)

■会社概要

会社名：

株式会社 一宝

所在地：

〒060-0062

北海道札幌市中央区南２条西１０丁目１ オエノン北海道ビル１Ｆ

創設：

2009年4月1日

コーポレートサイト

https://ippoo-japan.com/

ジュエリー修理加工・リフォーム専門店

「RITZ GLANDE -リッツグランデ-」

https://www.sapporo-housekisyuuri.com/

「札幌宝石買取.com」

https://sapporo-housekikaitori.co(https://sapporo-housekikaitori.com)