【新体験】口に入れた瞬間、魔法がかかる。「フロストショコラフルーツ」が夏季限定で新登場。

チョコグラフィ株式会社

チョコグラフィ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：柳澤一嘉）が展開する、フリーズドライ果実にショコラをしみ込ませた専門店「メレ・ド・ショコラ」は、2026年6月1日より、冷凍して楽しむ新感覚のデザート「フロストショコラフルーツ」を夏季限定で発売いたします 。独自のテンパリング技術により、冷凍庫から出して30分間で食感がサクサクからなめらかへと変化する、これまでの常識を覆す冷たいショコラ果実です。

■開発の背景:常識を覆す、冷やして美味しい「フロストショコラフルーツ」

「フロストショコラフルーツ」はフリーズドライしたフルーツの内部までホワイトチョコレートをしみ込ませたショコラを冷凍庫で冷やして味わう新感覚のデザートです。

一般的なしみこみショコラは製造の容易さから「準チョコレート」が使用されますが、当店では芳醇な香りと口どけを追求し、扱うのが極めて難しい「カカオ21％以上のチョコレート」の使用にこだわってきました。今回、この技術を応用し、「凍らせることでさらに美味しくなる」という、チョコレートの常識を覆す夏季限定商品を開発いたしました。

■商品の特徴：30分間だけの「魔法の食感」

温度で変わる口どけ：

冷凍庫から出してすぐは「ひんやりサクッ」とした食感。時間が経つにつれて果実とホワイトチョコレートのまろやかな甘みが広がり、「魔法の食感」へと変化します。

厳選された国産苺を使用：

栃木県産の「とちおとめ」を使用。 農家から直接仕入れた形は不揃いながらも一級品の苺を使用 。苺の色と形はそのままに、苺本来の甘酸っぱい風味とデザートとしての満足感を両立しました。

夏のギフトに最適：

暑い季節の手土産や自分へのご褒美スイーツとしてもおすすめの“冷たいショコラ果実”です。

■代表 柳澤一嘉の想い：「47都道府県のフルーツをショコラに」

チョコレート一筋50年の代表・柳澤は、「47都道府県のフルーツマップを完成させたい」という夢を抱いています。時期や量が限られている貴重な果実を、無駄なく最も美味しい形で届けたいという情熱からメレ・ド・ショコラは生まれました。本商品は、フリーズドライ果実にチョコレートをしみ込ませる技術を組み合わせ、日本の果実の魅力を「冷たいデザート」として再定義し、一人でも多くのお客様に日本の果実の魅力をお届けするための新たな挑戦です。

■商品概要

商品名： フロストショコラフルーツ

販売時期：2026年6月1日

販売期間： 夏季限定

内容：フリーズドライ苺 とちおとめ (栃木県産) にホワイトチョコレートをしみ込ませた

冷凍デザート

販売価格： 800円（税抜）50g

販売場所：メレ・ド・ショコラ春日本店

メレ・ド・ショコラ六本木ヒルズ店

メレ・ド・ショコラ公式ECサイト（https://www.meledechocolat.net/）

※オンラインショップは準備出来次第受付いたします。

メレ・ド・ショコラ春日本店

■会社概要

会社名：チョコグラフィ株式会社

所在地：東京都中央区京橋2-2-1

代表者：代表取締役 柳澤一嘉

事業内容：チョコレート商品の企画・小売・卸

HP：https://chocography.jp/

オンラインショップ：https://www.meledechocolat.net/

■過去メディア実績

2022.1.24 news every.（日本テレビ）

2022.2.26 ぶらり途中下車の旅（日本テレビ）

2024.5.23 SPUR

2026.2.2 オレンジページ など