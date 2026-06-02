「ベンダー見積もり3,000万円」が出る前に。NOVEL、Excel/Access属人化をAIで解消する中堅企業向け新サービス「業務システム健診」を提供開始

NOVEL株式会社

NOVEL株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：岡田 徹）は、中堅企業の「Excel／Access／スプレッドシート属人化」を根本解消する新サービス「業務システム健診」を、2026年5月より提供開始します。AIで業務システムを2～4週間で診断・引継ぎ可能な診断書（仕様書）化し、担当者退職リスク・BCPリスク・監査コンプラ指摘への対応を支援します。

「動いているけれど、誰も読めない」社内システムを、読める状態へ

背景：「あの人が辞めたら詰む」状態が、中堅企業で放置されている

中堅企業（従業員数100～1,000名規模）の経営者・情シス責任者が抱える、最も切実な業務システム課題は「属人化」です。具体的にはこんな状況が深刻化しています。

- 「Excel VBAで20年動いているが、作った担当者は退職目前」- 「Microsoft Accessの在庫システム、もう社内に触れる人がいない」- 「Googleスプレッドシートが10シート以上に増殖、誰がどれを更新しているか不明」- 「監査・コンプラから "ブラックボックス" と指摘されたが、対応する人材がいない」- 「ベテラン社員の暗黙知が、定年退職で全部消える危機」

経済産業省は「2025年の崖」として、レガシーシステム放置による経済損失を年間最大12兆円と試算しています。しかし大手SIerの提供するモダナイゼーション支援は数千万～億単位が前提で、中堅企業にとっては手の届かない価格帯。一方、「Excel／Accessの属人化解消」だけに絞った、手の届く価格のサービスは、市場にほとんど存在しませんでした。

「業務システム健診」は、この「中堅企業の業務システム属人化を、健康診断のように気軽に・低価格で・短期間で診断・引継ぎ可能化する」ことを目的としたサービスです。

サービス概要：「健診」→「診断書」→「治療」の3段階

業務システム健診は、人間の健康診断と同じ流れでシステムをチェック・記録・治療します。

健診の4ステップ（資産受領→AI解析→診断書化→報告会）▼STEP 1 / 健診フェーズ

お預かりした Excel VBA・Access・古い社内システムのソースコードを、AIで丸ごと解析。機能・データ構造・業務フロー・依存関係をすべて可視化します。「動いているけれど読めない」状態を、「読めて触れる」状態へ。

▼STEP 2 / 診断書（仕様書）の納品

全7章+付録のWord/PDF診断書（25～40ページ前後）として納品します。コンサルのサマリーレポートではなく、システム開発現場でそのまま使える本格仕様書です。データベース定義書・機能仕様書・業務フロー図・データフロー図・推奨アクションレポートまでを含みます。

▼STEP 3 / Web化治療（オプション）

健診結果を踏まえて、ご希望の場合のみWeb化治療（モダナイゼーション）へ。仕様書ベースで設計→実装→運用引渡しまで、3～6ヶ月・300万円～の一気通貫支援。「健診で終わる」選択も可能で、売り込みは行いません。

4つの特徴

▼特徴1：短期間・低価格（健診Lightは50万円・2週間～）

人間の健康診断と同じく、まずは低価格で気軽に始められる料金体系を採用。健診Lightは50万円・2週間で完了します。大手SIerの伝統的なモダナイゼーション（数千万円～・1年～）と比べ、約80%のコスト削減・約50～60%の期間短縮を実現します。

業界平均（従来型SIer）との比較。約80%のコスト削減・約50～60%の期間短縮

▼特徴2：AIで属人化を解消

従来は熟練エンジニアの暗黙知に頼っていた「コードを読んで仕様を起こす」作業を、AIで再現性高く自動化。退職リスク・知識の属人化リスクを根本から解消します。

▼特徴3：本格仕様書をそのまま開発現場へ

納品物は「報告書」ではなく「システム開発現場でそのまま使える仕様書」です。Web化を別の開発会社に依頼する場合でも、診断書を渡すだけで要件定義の手戻りを大幅に削減できます。

診断書サンプル：章立て・目次診断書サンプル：データベース定義書診断書サンプル：機能仕様書（処理ロジック）

▼特徴4：健診～治療まで一気通貫（セカンドオピニオンも歓迎）

診断後にWeb化が必要と判明した場合、そのまま治療（モダナイゼーション開発）まで責任を持って伴走します。

料金プラン（全4プラン）

無料相談 → 健診 → 治療まで、段階的に進められる4プラン[表: https://prtimes.jp/data/corp/47699/table/64_1_5a072c4254fc810551d943211c999fda.jpg?v=202606021152 ]

※ Phase 3（Web化プロジェクト・300万円～・3～6ヶ月）は刷新計画が固まった段階で個別見積。

※ Web化治療は、健診結果を踏まえてご提案します。「治療不要」のご判断も歓迎です。

想定ユースケース

Case 1：小売業 / 売上集計Excel

20店舗の売上Excelを本部担当者1名が手作業で月次集計・分析。担当者病欠で月次報告が止まる事態に → 3週間で集計ロジックを健診・診断書化（35ページ）、並行してBIダッシュボード（Looker Studio）を構築。月15時間の手作業集計を自動化、経営層が店舗別売上をリアルタイム把握可能に。

Case 2：卸売業 / 在庫管理システム

20年運用のMicrosoft Access。作成者退職で改修不可、3拠点で同時利用できず業務効率が頭打ち → AI解析で全機能を仕様書化（28ページ）。優先度の高い受注/在庫機能から段階的にWebアプリへリプレース。4ヶ月でWeb化完了、3拠点同時利用が可能に。

Case 3：サービス業 / 予約管理Excel（健診のみ・治療見送り）

10年運用のExcel VBA。「触ったら壊れる」状態で誰も改修できず、ベテラン退職リスクが顕在化 → 2週間でAI解析・全機能を仕様書化。診断結果から「現状で十分機能している」と判断し、Web化は見送り。引継ぎドキュメントとして社内活用、後任が読める状態に。退職リスクが消失。

診断書サンプル：業務フロー図診断書サンプル：推奨アクションレポート

サービス特設サイト

Phase 1 健診 → Phase 2 刷新計画（顧問）→ Phase 3 Web化治療

ランディングページにて、サービス詳細・料金・診断書サンプル請求が可能です。

- 特設サイト：https://modernize.n-v-l.co- 無料健診のお申し込み・診断書サンプル請求：info@n-v-l.co

会社概要

本リリースに関するお問い合わせ

- NOVEL株式会社 広報担当- E-mail：info@n-v-l.co