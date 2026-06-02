20分で、650mLのご褒美アイスコーヒーたっぷり、すっきり。贅沢を一度に。『水出しコーヒーメーカー Cool Barista Maxi（クールバリスタ マキシ）』

株式会社 シー・シー・ピー

株式会社シー・シー・ピー（東京都台東区、代表取締役社長：横治 一也）は、人気の水出しコーヒーメーカー「Cool Barista」シリーズより、抽出容量を約650mLに拡張した新モデル『水出しコーヒーメーカー Cool Barista Maxi（クールバリスタ マキシ）』を2026年6月末より、全国の家電量販店・ホームセンターをはじめ小売各店と主要ECサイトにて発売いたします。

水出しコーヒーは、一般的に長時間を要する抽出方法ですが、本製品は約20分での抽出を実現。忙しい日常の中でも、手軽に雑味の少ないクリアな味わいを楽しめます。

さらに本製品では抽出容量が約650mL（定格カップ容量720mL）にアップし、「一人でたっぷり」 「二人以上でシェア」など、これまで以上に自由な楽しみ方が広がります。清潔感のあるホワイトを基調に、上質なメタリックアクセントを施したデザインは、キッチンやダイニングになじみながら、さりげない特別感を添えます。

『水出しコーヒーメーカー Cool Barista Maxi』

■製品特長

本製品は、水とコーヒー粉をセットしてボタンを1回押すだけで、約20分後にすっきりとした味わいの水出しコーヒーが楽しめるアイスコーヒーメーカーです。従来モデルの使いやすさはそのままに、抽出容量を約650mL（定格カップ容量720mL）にアップし、よりたっぷりと楽しめる仕様に進化しました。

近年、コーヒー豆の価格高騰や物価上昇を背景に、カフェに行く代わりに自宅でコーヒーを楽しむ「おうちコーヒー」の需要が高まっています。総務省統計局の「家計調査」によると、一般家庭におけるコーヒーへの支出は2018年以降、増加傾向が続いており、こうした志向の広がりが数字にも表れています。

フタをつけかえてそのままサーバーに

一般的な水出しコーヒーの抽出には通常6時間から半日程度かかるところ、本製品は約20分での抽出を実現。水出しコーヒーの特徴である苦味や雑味を抑えたクリアな味わいに仕上がります。

使い方は簡単で、カップに飲料水とコーヒー粉（挽いたコーヒー豆）とお好みで氷をセットし、ボタンを押すだけ。カップ内で水が循環しながら抽出され、時間の経過とともに美しいコーヒーの色合いへと変化していく様子もお楽しみいただけます。

１.飲料水、コーヒー粉、氷をそれぞれのカップに入れます。２.本体ユニットにカップを取り付けます。３.電源ボタンを押して抽出をスタートします。４.動きが止まったら完成です。

本体には清潔感のあるホワイトを基調に、高級感のあるメタリックカラーをアクセントとして採用。キッチンやダイニングに自然に溶け込みながら、上質な存在感を放ちます。

さらに、水出しコーヒーだけでなく、水出し紅茶や緑茶、フルーツウォーター、出汁など幅広い抽出にも対応。ご家庭でのリラックスタイムからおもてなしシーンまで、多彩な用途で活躍します。

日常の中で手軽に本格的な味わいを楽しめる一台として、“おうちコーヒー”の新たなスタンダードを提案します。

水出し紅茶水出し緑茶

■製品概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/99696/table/34_1_5cfd3334df647ec5846f26107e32fea3.jpg?v=202606021151 ]

■「株式会社シー・シー・ピー」とは

お客さまの声に寄り添い、「家事が楽しくなりますように」の想いのもと、生活の中の潜在的な不便を発見・解決できる商品を企画開発し「コードレス回転モップクリーナー」等数々のヒット商品を創出してきました。また、日常家電にお気に入りのキャラクターを彩ったキャラクター家電ブランド「きゃらニクス」も好評展開中です。

■会社概要

株式会社シー・シー・ピー

東京都台東区寿3-14-11 蔵前チヨダビル 3F

代表取締役社長 横治 一也

オフィシャルサイト：https://www.ccp-jp.com/

直営オンラインショップ：https://ccp-otasuke.jp/

《株式会社シー・シー・ピーは、株式会社デンキョーグループホールディングス（大阪市浪速区、代表取締役社長：高瀬 一郎、東証スタンダード市場：8144）のグループ企業です。》

デンキョーグループは、パーパス「毎日をもっと、もっと、ここちよく」のもと、

豊かで快適な生活の実現をめざして社会に貢献します。

[留意事項]

・本リリースに記載されている会社名・各種名称は、各社の商標または登録商標です。

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