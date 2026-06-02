チョーヤ梅酒 和歌山県産「南高梅」の漬け込みを開始

チョーヤ梅酒株式会社

チョーヤ梅酒株式会社（本社：大阪府羽曳野市、社長：金銅 重弘、以下 チョーヤ）は、2026年6月1日から和歌山県紀州産の南高梅（なんこううめ）の漬け込み作業を大阪川向工場にて開始しました。

今年の和歌山県の梅主力地域では梅の開花期までの暖冬や少雨の影響で着果数が少なく、3月下旬と5月初旬には一部地域で降雹（こうひょう）があり、本年も不作傾向にあります。5月中旬以降は高温の影響で生育が進み予定より早い入荷が予測されましたが、その後の降雨もありチョーヤでの漬込み開始はほぼ例年通りとなりました。今後の雨量と梅の肥大を期待し、「梅酒の日(※)」である入梅の日（本年は6月11日）から1週間程度をピークに、1ヶ月程梅の漬け込み作業を行います。

国内の梅の品種は多品種にのぼりますが、チョーヤでは「梅酒」に適した紀州産南高梅を中心に、古城梅、白加賀梅など数品種の国産梅のみを使用しております。特に和歌山県紀州産南高梅は果肉が厚く、酸度が高いのが特長。チョーヤでは使用する梅の約8割をこの紀州産南高梅が占めています。

生産者によって収穫された梅はJAを通して入荷し、洗浄後、最大容量10万リットルの熟成タンクに漬け込みます。「光」「熱」「空気」など外部からの影響を極力受けないように設計された特注の熟成タンクは伊賀上野工場、紀州工場、大阪川向工場合わせて446基あり、梅の産地や品種、熟度ごとに管理し、おおよそ1年以上の期間じっくりと熟成させます。

※「梅酒の日」

チョーヤ梅酒では6月の入梅の時期より梅酒の原料となる青梅の収穫がピークを迎えることと、この頃より梅酒を飲んで夏を元気に乗り切っていただきたいという思いから、毎年の入梅の日（6月10日または11日）を「梅酒の日」と制定しています。（日本記念日協会認定）

梅酒の日とは：https://www.choya.co.jp/philosophy/honkaku/#umesyu_day

チョーヤは「とどけ、梅のちから。」をスローガンに、梅のもつ新しい可能性を追求し、健康的で楽しい毎日を送れるよう梅の素晴らしさを世界中の人々にお届けします。

■会社概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/45487/table/218_1_4c70badf19ed220a1b89fbf202dbb39d.jpg?v=202606021151 ]ホームページへ :https://www.choya.jp

■お問い合わせ先

チョーヤ梅酒株式会社

TEL：072-956-0515(代表)