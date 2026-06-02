0～2歳の梅雨あそび、PLAY! PARKでカエルに変身！キラキラの雨雲とハスの葉っぱで感触・音を楽しもう

エイアンドビーホールディングス株式会社

未知との出会いがコンセプト、子どもが自由な発想で遊べる屋内キッズパーク「PLAY! PARK（東京・立川）」の企画・運営を行う、エイアンドビーホールディングス株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：野田 純）は、2026年6月15日（月）～7月12日（日）の期間、0～2歳児の親子を対象とした、梅雨の特別イベント「ケロケロ！あめまつり」を開催いたします。

■公式サイトはこちら：https://play2020.jp/article/baby-kaeru/

天候に左右されない屋内施設PLAY! PARKは、雨の日でも快適に過ごせるのが特徴です。本イベントでは、0～2歳までの子どもを対象に、カエルに変身して楽しむ感触あそびをお届けします。

キラキラと降る雨や、水辺をイメージした空間の中で、見て、さわって、音を感じながら、親子で季節ならではの遊びを楽しめます。

０～2歳対象・特別イベント「ケロケロ！あめまつり」

1. 常設あそび「カエルになる！」

イベント期間中、手づくりの「カエルになれるアイテム」を貸し出します。

カエルに変身してパーク内の遊具で遊ぶと、季節感あふれる写真撮影も楽しめます。

【開催期間】2026年6月15日(月)～7月12日(日)

【定員】なし

【参加方法】予約不要

2. 雨雲がきたぞ！

屋内広場に、大きな雨雲が登場します。綿でできた雲からは、キラキラテープの雨が降り注ぎ、全身で雨を感じながら遊べます。

ふわふわ、さらさらとした素材の違いによる感触や音を楽しめる、梅雨ならではの感覚あそびです。

【開催期間】2026年6月15日(月)～7月12日(日)※不定期開催

【定員】なし

【参加方法】予約不要

3. ケロケロ池

0～2歳の親子専用エリア〈小さなお皿〉が、池に変身します。カエルになって、スズランテープでできた水の中を泳いだり、埋もれたり、かけ合ったり。池の周りをハイハイしながら、音や感触を自由に楽しめます。クッション性のあるハスの葉っぱの上で写真を撮れば、まるで本物のカエルのような姿を記念に残せます。

【開催期間】2026年6月15日(月)～7月12日(日)※不定期開催

【対象】なし

【参加方法】予約不要

開催概要

■名称：特別イベント「ケロケロ！あめまつり」

■期間：2026年6月15日（月）～7月12日（日）

※ワークショップの開催日については公式サイトを参照ください。

■場所：PLAY! PARK（東京都立川市緑町3-1 GREEN SPRINGS W3棟3F）

■参加費：無料（入場料別途）

■予約：不要

■公式サイト専用ページ：https://play2020.jp/article/baby-kaeru/

PLAY! PARKについて

PLAY! PARKは、2020年6月に誕生した、子どもたちが自由な発想で遊べる、新しい屋内広場です。約1,000平方メートル の空間は、「ふじようちえん」の設計で知られる、手塚建築研究所によるデザインです。

PLAY! PARK内観〈大きなお皿〉バルーン・モンスター

場内の中心には、大型遊具を展開する〈大きなお皿〉があり、3歳未満専用エリア〈小さなお皿〉や、紙や端材を使ってものづくりができる〈ファクトリー〉、楽器演奏ができる〈スタジオ〉など、10個のエリアで遊べます。離乳食が食べられる休憩スペースや、館内に常設の授乳室には、お湯が出るウォーターサーバーがあり、乳児連れも安心な設備です。

年齢別にアートや工作、併設の美術館「PLAY! MUSEUM」関連など、親子で楽しめるプログラムを日替わりで毎日開催しています。

チケット販売

PLAY! PARKでは、入場予約と当日券販売を行っています。

入場予約は、来場日の3週間前10時より受付開始します。遠方からお越しの際など、確実に入場したい方には、入場予約をおすすめしています。

＜購入方法＞

・入場予約専用ページ

https://www.asoview.com/channel/tickets/kTvm1WDwqg/

・入場当日、受付カウンターで当日券を購入

＜料金＞

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/150073/table/62_1_884d5cfc6c27039538478026ff3538d7.jpg?v=202606021151 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/150073/table/62_2_ad3f9aab6c26a7a1900f316f45142777.jpg?v=202606021151 ]

＊延長15分毎200円

＊1歳未満は入場無料（母子手帳や保険証など、年齢を確認できる書類を受付でご提示ください）。

【割引制度について】

［立川割］立川市在住・在学を確認できる免許証、学生証等をご提示ください。

［団体割引］子ども15名以上の利用は団体扱い。

大人（中学生以上）900円、子ども（3～12歳）：1,700円 / 子ども（1～2歳）1,200円。貸切利用も可能です。

＊割引制度は、当日券のみを対象としており、併用不可です。

施設情報

【施設名】PLAY! PARK

【住所】〒190-0014 東京都立川市緑町3-1 GREEN SPRINGS W3棟 3F

【電話】042-518-9627

【開館時間】平日10:00～17:00 ／ 休日10:00～18:00

（大型連休や夏休み等は平日も18:00まで、入場は閉館の1時間前まで）

【休館日】原則無休（団体貸切やメンテナンス日を除く）

【公式サイト】https://play2020.jp/park/

運営会社

【会社名】エイアンドビーホールディングス株式会社

【所在地】〒153-0044 東京都目黒区大橋1-5-1 クロスエアタワー517号

【代表者】代表取締役社長 野田 純

【設 立】2014年4月1日