五反田のスープ専門店「TapTap」、テニス大会「内山カップ2026」への協賛を決定！「食を通じて未来を担う子どもたちの挑戦を応援」

ワクセル株式会社

ソーシャルビジネスコミュニティ「ワクセル」（所在地：東京都品川区、主催：嶋村吉洋、総合プロデューサー：住谷知厚）が協力しているTapTap（所在地：東京都品川区東五反田）は、このたび「内山カップ2026（公式サイト(https://uchiyamacup.com/)）」に協賛企業として参加することをお知らせいたします。

内山カップは、地域スポーツの発展と、子どもたちの健全な成長を応援することを目的とした大会であり、多くの参加者・関係者に愛されてきました。

TapTap は、日々の暮らしに寄り添う“あたたかいスープ”を提供するブランドとして、

地域コミュニティの活性化や、未来を担う子どもたちの挑戦を支える取り組みに深く共感し、今回の協賛を決定いたしました。

今回の協賛を通じて、

TapTap は 「食を通じて人を応援する」 という理念をさらに広げ、

スポーツを頑張る子どもたちや大会を支える皆さまに、少しでも力になれる存在でありたいと考えています。

また、地域とのつながりを大切にしながら、今後も社会に貢献できる活動を積極的に展開してまいります。

TapTap は、内山カップ2026の成功と、参加されるすべての方々の素晴らしい体験を心より願っております。

■内山カップ2026とは

プロテニス選手・内山靖崇さんが主催する国際テニス大会で、札幌と東京の2都市で開催される若手育成と地域貢献を目的としたイベントです。2021年に札幌で始まり、2026年で6年目。プロの試合に加え、テニスクリニックやサポーター制度なども用意され、日本テニス界の底上げを目指す大会として発展しています。

■あなたを応援するスープ屋「TapTap」について

五反田のオフィス街で、働く人や地域の人々の心と身体を温める手作りスープを提供しています。「食を通じて人を応援する」をモットーに、ランチからオフィスでの各種イベントまで、さまざまなシーンに寄り添うメニューを展開しています。

１.身体の芯から温まる「こだわり特製スープ」

季節の野菜や厳選した具材をゴロゴロと使用し、出汁から丁寧にとった自慢のスープです。

２.毎日の活力をチャージする「テイクアウトランチ」

忙しいビジネスパーソンを待たせない、健康的でボリューム満点の日替わりお弁当やスープランチを店頭にて販売中。

３. オフィスやイベントを彩る「特製オードブル・ケータリング」

社内懇親会、歓送迎会、地域の集まりなど、特別な日の集まりに最適な華やかなケータリングサービスです。

内容： TapTap自慢のお肉料理やフィンガーフード、心温まる特製スープをセットにした、人数やご予算に応じたカスタムオードブル。

【店舗概要】

・店名： TapTap

・所在地： 〒141-0022 東京都品川区東五反田1-23-2 五反田ビル1F

・営業日：月曜～金曜日

・営業時間：7:00-9:00,11:30-15:00

・アクセス：五反田駅東口 徒歩2分

・主な事業内容： スープ・お弁当の製造販売、テイクアウトランチ営業、オードブル・ケータリングサービス

・お問い合わせ

ホームページ：https://taptap.tokyo/

Instagram：https://www.instagram.com/official_taptap_?igsh=cXk0MTdhYWhkaTlw

TikTok：https://www.tiktok.com/@taptap_gotanda?_r=1&_t=ZS-96mvDOacRmu(https://www.tiktok.com/@taptap_gotanda?_r=1&_t=ZS-96mvDOacRmu)

■ソーシャルビジネスコミュニティ「ワクセル」

コラボレートを通じて、人に夢を与え続けていくソーシャルビジネスコミュ二ティ。

健全に学び、チャレンジし、成長し、達成し続ける人が次々と集まるコミュニティを作り続けている。さまざまな分野で活躍する著名人や経営者、クリエイターの方々とコラボレートすることにより、さまざまな取り組みやコンテンツ制作を行っている。

ワクセルの取り組み：

YouTube等での番組配信/オンライン講演会/出版プロデュース/プロジェクト創出/コラム、対談、インタビュー記事制作/ニュース発信/各種イベントへのキャスティング

過去のキャスティング実績：

吉田沙保里 氏『SHOUT！2024』

藤川球児 氏『火の玉ストレート～野球人生を通じての学び～』

マッコイ斉藤 氏『マッコイ斉藤氏講演会』(鶴岡市立荘内病院看護部自治会主催)

ワクセル公式HP ：https://waccel.com/

YouTube ：https://www.youtube.com/channel/UCG01_a1_jI7FcCwx0ORtw0w

X ： https://x.com/waccel_academy

Instagram ：https://www.instagram.com/waccel_staff/

ワクセル 主催 嶋村吉洋

https://waccel.com/shimamurayoshihiro/

兵庫県出身。10代で起業し、実業家、投資家、映画プロデューサーなどさまざまな分野で活躍。

現在は投資家として、阪急阪神ホールディングス株式会社、株式会社サイバーエージェント、朝日放送グループホールディングス株式会社、オリコン株式会社などの大株主になり、保有している株式の評価額は数百億円に達する。また株式会社テレビ東京ホールディングスの個人筆頭株主でもある。

映画プロデューサーとして、ワールドセールスを狙った作品を作り続け、1作目、2作目、3作目が国際映画祭で受賞、最新作は、Netflixで6カ国の1位・2位に入り、アメリカの配信では初登場1位を獲得。

個人投資家、映画プロデューサーとしてBloombergのインタビューを受け、2026年のIP・コンテンツ株の見通しや投資方針についてコメント。

https://www.bloomberg.com/jp/news/articles/2025-12-18/T7G1RRKK3NYB00

https://www.bloomberg.com/jp/news/articles/2026-02-13/TADBFWKJH6VH00

著書『となりの億万長者が17時になったらやっていること』（PHP研究所）は「読者が選ぶビジネス書グランプリ2025」において、総合グランプリ2位と経済・マネー部門賞を受賞。2025年に『人生100年時代を生き抜くための億万長者のコミュニティ資本論』を出版し、総合グランプリ7位と経済・マネー部門2位を受賞。

嶋村吉洋オフィシャルサイト：https://shimamura-yoshihiro.jp/

X： https://x.com/yoshi_shimamura

Instagram ：https://www.instagram.com/shimamura_yoshihiro/

ワクセル 総合プロデューサー 住谷知厚

https://waccel.com/sumitanitomohiro/

山口県出身。慶應義塾大学理工学部数学科卒業。在学中に株式投資やベンチャー事業をするも上手くいかず、大学卒業後、大手証券会社の営業職に従事。数百人の経営者と出会う中で、自身も経営者の道を目指したいと思うようになり、コラボレートを通じて多事業展開をしていたワクセル主催者の嶋村吉洋に師事をする。嶋村からの学びを実践し、2017年に独立・法人設立。現在はTech系ベンチャー企業など複数社の経営をしながら、2021年1月にワクセル総合プロデューサーに就任。

住谷知厚オフィシャルサイト：https://sumitanitomohiro.jp/

X： https://x.com/donnokakugen

Instagram ：https://www.instagram.com/sumitanitomohiro1985/

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