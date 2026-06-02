PMA TOKYO（東京国際プロジェクションマッピングアワード）Vol.11 開催決定！本日よりエントリー受付開始、作品テーマは「ReBORN」

ULTRAPLANET株式会社

PMA TOKYO実行委員会は、東京ビッグサイトを会場とする国際プロジェクションマッピングコンテスト「PMA TOKYO（東京国際プロジェクションマッピングアワード）Vol.11」の開催を決定し、本日よりエントリーの受付を開始いたしました。

今年度のテーマは「ReBORN」。光と映像で建築に命を吹き込む表現を、世界中のクリエイターから募集します。エントリーいただいた方には制作ガイドをお送りします。奮ってのご応募をお待ちしております。

▼ エントリーはこちら（無料）※ エントリー受付後、制作ガイドをお送りします。

https://pma.tokyo/

■ 開催概要

名 称：PMA TOKYO（東京国際プロジェクションマッピングアワード）Vol.11

日 時：2026年11月14日（土） 16:30 開場 ／ 上映会 17:00～20:00

会 場：東京ビッグサイト 会議棟前広場（コングレスタワー外壁）

投影面：横 94m × 縦 30m（逆三角形外壁）

テーマ：ReBORN

入場料：無料・予約不要

応募資格：年齢国籍不問

公式URL：https://pma.tokyo/

■ 応募スケジュール（予定）

6月2日（火）エントリー受付開始

9月22日（火）14時 Webエントリー締め切り

10月20日（火）14時 作品・書類提出締め切り

10月30日（金）上映作品発表

11月14日（土）上映会・最終審査・表彰式 @ 東京ビッグサイト

■ 賞（予定）

グランプリ：賞金 30万円（最優秀作品）

準グランプリ：賞金 10万円

審査員特別賞：賞金 5万円（複数選出の場合あり）

特典：受賞作品は東京ビッグサイトにて定期上映予定

■ 主催・運営

主 催：PMA TOKYO 実行委員会

共 催：一般社団法人東京臨海副都心まちづくり協議会 ※予定

特別協賛：株式会社東京ビッグサイト

企画・制作：ULTRA PLANET株式会社

■ PMA TOKYO（東京国際プロジェクションマッピングアワード）について

2016年より東京ビッグサイト コングレスタワー外壁（横94m×縦30m）を舞台に開催する日本最大級のプロジェクションマッピングコンテスト。毎年11月に開催し、国内外からの応募作品総数2,000点超の実績を持ちます。

また、NHK・フジテレビ・TBS・テレビ朝日・日本テレビをはじめ、新聞・雑誌・Webメディアなど多数のメディアに取り上げられてきました。

※ 直近3年の来場者数：8,526人（2023年） 12,875人（2024年） 10,674人（2025年）

【本件に関するお問い合わせ】

PMA TOKYO 実行委員会 事務局 ／ ULTRA PLANET株式会社

E-mail：info@pma.tokyo URL：https://ultraplanet.co.jp/

※ 「予定」表記は確認中の内容を含みます。