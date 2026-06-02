シャロンとテクトラジャパン、Microsoft Dynamics 365 Business Central導入・開発領域で業務提携を発表

株式会社シャロン

株式会社シャロン（埼玉県所沢市、代表取締役：瀬戸谷 武志、以下「シャロン」）と株式会社テクトラジャパン（東京都港区、マネージングダイレクター：岡村 宗一郎、以下「テクトラジャパン」）は、マイクロソフトが提供するクラウドERP「Microsoft Dynamics 365 Business Central」（以下「Business Central」）の導入・開発ビジネスにおける協業を開始することをお知らせします。

提携の背景と目的

Business Centralは、グローバル標準のERPとして国内外で導入が進む一方、企業規模や業務要件、国・地域ごとの制度や商習慣に応じた導入設計、周辺システム連携、運用定着支援が重要となります。両社はそれぞれの得意領域を持ち寄り、導入アプローチの選択肢を拡充することで、お客様のプロジェクト成功率向上と価値実現の加速を目指します。

協業の概要

本協業の対象領域は、Business Centralの導入支援、要件定義、設計・開発、移行、テスト、運用保守、定着支援まで幅広くカバーしています。プロジェクトの規模や要件に応じて、両社が最適な体制を構築し、共同提案・相互支援・役割分担など柔軟な協業方針を採用します。これにより、海外案件を含む中規模～大規模プロジェクトへの対応力と、国内中小規模案件における短期導入やローコード活用の両立という高い提供価値を実現します。

両社の役割と強み

テクトラ・ジャパン：海外案件・中～大規模導入、カスタマイズ開発に強み

テクトラ・ジャパンは、グローバルネットワークとバイリンガルコンサルタントを活用し、複数拠点・複雑な要件を伴う中規模から大規模プロジェクトの推進に豊富な実績を有しています。また、Business Centralのカスタマイズ開発および日本語化対応に強みを持ち、国内展開をスムーズに支援します。

シャロン：国内案件・中小規模導入、日本商習慣対応、Power Platform活用

シャロンは国内案件を中心に、中小規模プロジェクトの迅速な立ち上げや導入に豊富な実績を有しています。また、Power Platformを活用することで、標準機能を維持しながら業務要件をローコードで柔軟に補完し、短期間での導入と継続的な改善を可能にします。さらに、日本商習慣対応機能「CBEXシリーズ」を供給し、締め請求・支払・入金消込・税務・償却計算などの国内要件への適合を支援しています。

期待される効果

本協業により、以下の効果が期待されます。

共催ウェビナーの開催について

- プロジェクト規模に応じた最適な体制構築による、導入期間・コスト・品質の最適化- テクトラが提供する高品質な日本語化モジュールと、シャロンが提供するきめ細やかな商習慣対応機能（CBEXシリーズ）の組み合わせによる国内運用定着の促進- Power Platform活用による継続的な業務改善- 海外案件の知見と国内実装力の連携によるグローバル導入と国内展開を一気通貫で支援できる体制の確立

提携開始に伴う最初の協業アクションとして、2026年7月８日に共催ウェビナー「ERP導入後に“楽になる会社”と“苦しくなる会社”業務目線で見る、その分岐点」を開催します。両社が培ってきたERP導入の知見を、実際の導入事例をベースに解説します。

共催セミナー：ERP導入後に「楽になる会社」と「苦しくなる会社」業務目線で見る、その分岐点[表: https://prtimes.jp/data/corp/120895/table/7_1_264fe0133fe0abac73c303dcb0de14dc.jpg?v=202606021151 ]

両社コメント

株式会社テクトラ・ジャパン

ERP導入の現場で繰り返し聞くのは、『グローバル標準に寄せるべきか、日本の業務に合わせるべきか』という悩みです。本来どちらかを選ぶものではなく、両立できるはずだと私たちは考え、これまで数多くの導入支援を行ってきました。『導入して良かった』とお客様に言っていただける機会をさらに増やしたい--その思いが、今回の協業に踏み出す原動力になっています。グローバルERPである Business Central を軸に、テクトラジャパンとシャロン様がそれぞれの得意領域を持ち寄ることで、お客様はプロジェクトの規模や目的に応じて最適な進め方を選べるようになります。本協業を通じて日本企業の成長を支えるERP基盤づくりに貢献して参ります。（株式会社テクトラジャパン マネージングダイレクター 岡村 宗一郎）

株式会社シャロン

私たちは「Business Centralを日本で”もっと”使える形に」というコンセプトを掲げ、日本企業が無理なくERPを活用できる状況の実現を目指しています。この度のテクトラ・ジャパン様との協業開始により、同社のグローバルネットワークやグローバルにおける豊富な導入実績・対応力との相互補完を実現し、より多くのお客様に対し当社のソリューションやサービスを提供できることを大変うれしく思います。（株式会社シャロン 代表取締役 瀬戸谷武志）

株式会社テクトラ・ジャパンについて

テクトラ・ジャパンは、Microsoftが選ぶ世界トップレベルのパートナーに付与される「Inner Circle」の一員であり、Microsoft Dynamicsを中心としたERP導入コンサルティングを提供する企業です。アジア各国の拠点と連携し、グローバル展開企業に対して一貫した導入支援を提供しています。

https://www.tectura.com/japan/

株式会社シャロンについて

株式会社シャロン（Charon Inc.）は、Microsoft 製品を中心としたシステム導入コンサルティングおよび開発・保守、ならびに各種マーケティングコンテンツの企画・制作を行っています。

また、Business Centralの拡張機能パック「CBEX（Charon BC Extensions）」シリーズの提供を通じて多くの日本企業のERP導入を支援しています。所在地は埼玉県所沢市、設立は2021年1月。取扱いは Dynamics 365 Business Central、Dynamics 365 Sales、Power Platform など。

https://charon-inc.co.jp/