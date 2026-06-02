ATENA〈アテナ〉体にやさしい竹素材防水ショーツ。──「少女の思い」を解放する、妥協なき職人技 ── 5月28日新発売

ATENA

ATENA（本社：東京都日野市）は、独自開発の吸水ショーツの販売を開始しました。

・一人の少女の言葉

「ベッドに寝るとき、タオルを敷かないと心配で眠れない」エンジニアが耳にしたその言葉は、女性たちが無意識に抱える「目に見えない制約」の象徴でした。過度なストレスは、せっかくの才能も、個の輝きも滅ぼしてしまう。思う存分、自分のやりたいことに集中し、美しく生きてほしい。その願いが、開発の引き金となりました。

本製品は、40種類以上の素材検証を経て開発したもの。竹由来繊維（バンブーレーヨン） と 独自の4層構造、そして PFAS（フッ素系化合物）不使用 の防漏設計を組み合わせ、授業や仕事に集中したい女性の毎日を支えます。

■ プロジェクトのポイント：

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/184152/table/1_1_e3b8a2c658491b02918ab89b90a3214d.jpg?v=202606021151 ]



■ 開発の背景：贅沢とは、何にも邪魔されない時間のこと

・エンジニアの矜持を、エレガンスに昇華する

「気になったことは、すべて変える」

私たちは機能性に妥協しません。40種もの素材から選び抜いた竹由来繊維と、0.1mm単位で調整された防水膜。1年を費やした4層構造は、優しさと強さを両立させたのです。

・第二の肌（セカンドスキン）への探求

私たちが辿り着いたのは、地球の生命力を宿したしなやかな「竹由来繊維（バンブーレーヨン）」。肌に触れた瞬間、自然の優しさに包まれる、繊維です。

・0.1mmの美学、1年の歳月

防水機能と快適性。相反する二つを両立させるため、防水膜の厚みを0.1mm単位でコントロールする精密な設計を行いました。

理想の「4層構造」を確立するまでに費やした時間は、丸1年。それは、女性の身体をストレスから守り抜くための、1ミリの妥協も許さないクオリティへの挑戦でした。

・「1日中、気にならない」という確信

試作を纏った女性から届いた、「1日中、気にならなかった」という声。

私たちはこのプロダクトを世に出すことを決断しました。2026年5月28日。

女性の心と身体を解放する、美しき日常「ATENA」が、いま幕を開けます。

Makuakeでの応援購入価格は 20%OFFの5,104円（税込） から。プロジェクト終了後5ヶ月以内に発送予定。

▶ Makuakeプロジェクトページ：https://www.makuake.com/project/atena/

■製品の3つの特長

【特長1】 約1年かけて確定した「独自の4層構造」

4つの層が独立した役割を担い、組み合わさることで快適な着用感を実現します。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/184152/table/1_2_d721791772902b722759b9932633be29.jpg?v=202606021151 ]

吸水量目安：おりもの・終わりかけの日 約10mL／普通～少し多い日 約30mL

※生理用品との併用推奨



【特長2】 PFAS不使用の漏れにくい設計

近年、世界的に環境・健康への影響が議論されている PFAS（パーフルオロアルキル化合物）。本製品では、肌に直接触れる製品としての安全性を最優先に、 PFASを使用しない漏れにくい設計 を採用しています。

【特長3】 竹由来繊維のなめらかな肌触り

肌に触れる最内層には、しなやかで吸湿性に優れる 竹由来繊維（バンブーレーヨン） をコットンと混紡。シルクに例えられることもある柔らかな風合いで、長時間の着用でも快適さを保ちます。

竹は 約4年で収穫可能な再生可能資源 であり、CO2吸収量も高い植物。繰り返し使えるショーツと組み合わせることで、使い捨て製品の使用量削減にも寄与します。

■ 想定する利用シーン

学生：授業中・試験中・部活動の前後

オフィスワーカー：会議・プレゼン・長時間のデスクワーク

アクティブ層：ジムでのトレーニング、ランニング前後

就寝時：シーツを汚す心配なく眠りたいとき

「漏れを気にする時間」を減らし、 本来集中したいことができる毎日 を提案します。

■ Makuakeプロジェクト概要

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/184152/table/1_3_92dbdc948af459af622e6b21a8320da0.jpg?v=202606021151 ]

■ ご使用上の注意

・本製品は機能性インナーウェアであり、医療機器・医薬品ではありません。

・吸水量や着用感には個人差があります。

・経血量の多い日は、他の生理用品との併用を推奨します。

・体調に異常を感じた場合は使用を中止し、医療機関にご相談ください。

・お手入れは、使用後すぐに30℃以下の水で予洗い後、洗濯ネットに入れて洗濯機で洗濯可能です（柔軟剤・漂白剤・乾燥機の使用はお避けください）。

■ 会社・実行者概要

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/184152/table/1_4_ae6a7336d41dbc0194b3defb749b43e4.jpg?v=202606021151 ]

■ 報道関係者からのお問い合わせ

ATENA

Email：atenajapan1579@gmail.com

Makuakeプロジェクトページ「実行者にメッセージ」からもお問い合わせいただけます。

【ATENA（アテナ）について】

■ ブランドの由来：

人の挑戦に寄り添う「守り神」ブランド名である「ATENA（アテナ）」は、「競技は難しいからこそ楽しい」という情熱を持ってひたむきに上を目指す、サッカー選手志望の現役大学生アスリートによって命名されました。

知恵と戦いの女神の名にちなみ、身体の課題やコンディションの乱れに直面する人たちが、自分らしくしなやかに挑戦し続けられる「守り神のような存在でありたい」という強い想いが込められています。

■ シンボルに込めた想い：

愛である「薔薇と兎」私たちのアイデンティティである会社ロゴは、4歳で個展を開いたギフテッドが、一筆書きで描き上げてくれたものです。

モチーフに選ばれたのは、「愛」を象徴する薔薇と、「跳躍」や「前進」を意味する兎。

困難な状況にあっても愛を忘れず、より高く、自分らしく跳び越えていってほしいという、すべての人へのエールがこの美しい一筆に込められています。

■ 私たちの強みとミッション：

精巧な構造改革で、社会の課題を解決する

私たちは、大手エンジニア開発を通じて培った高度な技術力とノウハウを基盤に、プロダクトの「精巧な構造改革」を徹底して行っています。

その最初の結実が、天然の竹素材と独自の4層構造を融合させ、トレーニングから日常までを1枚で快適にサポートする『4層コンフォート吸水ショーツ』です。

確固たるエンジニアリングの視点から、人が抱える日常のライフスタイルの課題に向き合い、確かな品質と構造で社会の課題を解決していくこと。それが、私たちATENAの使命です。

■「Makuake」とは

「Makuake」は、「生まれるべきものが生まれ 広がるべきものが広がり 残るべきものが残る世界の実現」をビジョンに掲げる、アタラシイものや体験の応援購入サービスです。

全国100社以上の金融機関 との連携により日本各地の事業者が活用しているほか、国内外の流通パートナーとも連携し、プロジェ クト終了後も事業が広がるよう支援しています。