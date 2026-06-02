【不登校・小中学生対象】夏休みの生活リズムを守る！メタバース校舎を1か月限定開放「NIJINサマースクール2026」体験チケット販売開始

株式会社NIJIN

不登校オルタナティブスクール「NIJINアカデミー」(運営:株式会社NIJIN、本社:東京

都江東区、代表取締役:星野達郎)は、全国の小中学生を対象に、2026年7月27日(月)から8月28日

(金)までの夏休み期間、オンラインのメタバース(仮想空間)校舎をまるごと体験できる「NIJINサ

マースクール2026(1か月限定・体験チケット)」の販売を開始いたしました。夏休みに乱れがちな子

どもの生活リズムを整え、おうちにいながら全国の仲間と繋がり、主体性を育むユニークな授業を毎日

受け放題で提供します。申込期限は7月23日(木)12:00までとなります。

開催の背景：夏休みの「生活リズムの乱れ」と「孤立」を防ぎ、特別な体験を

「毎日ゲームやYouTubeばかりで、夏休みの生活リズムが崩れてしまう」

「夏休みだからこそ、特別な体験や出会いをさせてあげたい」

――これらは、不登校や行き渋りを経験するお子様を持つ多くの保護者共通の悩みです。

そこで、独自のオンラインメタバース校舎を持つNIJINアカデミーでは、子どもたちが義務感からではなく「自ら行きたい」と思える魅力的な仕組みとカリキュラムを凝縮したサマースクールを開校します。自宅という安全な環境から一歩踏み出し、全国に社会共創の仲間を作る特別な夏をお届けします。

「NIJINサマースクール2026」3つの特徴

1. 朝のラジオ体操&朝の会で「最高のスタート」！規則正しい生活を習慣化

長期休暇中に最も崩れやすい規則正しい生活。NIJINサマースクールでは、毎朝9:00からメタバース空

間に集まり、ラジオ体操と「朝の会」から1日をスタートします。「明日もみんなに会いたい」と思え

る楽しい習慣があることで、朝すっきりと目覚めるリズムを自然に作ります。

2. 教科書を超えた「ユニークな授業」が受け放題！知的好奇心と主体性を刺激

単なる教科学習の枠に留まらず、子どもたちの「知りたい!」「やってみたい!」という主体性(主体

的エンゲージメント)を引き出す独自のカリキュラムを展開。期間中はいつでも受講可能です。

【カリキュラム・授業例】

制服を作ろうプロジェクト(プロジェクト授業)リボベジに挑戦！(家庭科×社会)3. メタバース空間だから全国に「仲間」ができる

北は北海道から南は沖縄まで、全国から多様な小中学生が集まる安心・安全なコミュニティです。メタ

バース空間で自身のアバターを自由に動かしながら、チャットや音声で自然とコミュニケーション。お

互いの個性を認め合える一生モノの仲間と出会えます。

1日のスケジュール(例)

9:00～ 【朝活】みんなでラジオ体操&朝の会(生活リズムの構築)

9:30～以降 【授業参加】教科学習、または「社会共創」を学ぶプロジェクト授業への参加

※授業時間は日によって異なります。詳細な時間割は事前オリエンテーション（7月24日予定）および専用カレンダーにてご案内します。

「NIJINサマースクール2026」体験チケット 開催概要

◼️期間： 2026年7月27日(月) ～ 8月28日(金)（21日間）

土・日・祝日、お盆期間 8/11-8/14は除く

期間中、ご都合の良い日時にいつでもご参加いただけます！（フル参加も、気になる授業だけの参加も大歓迎！）

◼️対象： 全国の小学生・中学生

開催場所： オンライン（NIJINアカデミー メタバース校舎）

（※PC推奨）

◼️参加費：25,443円（税込）

◼️参加申込はこちら：https://summerschoolnijin.peatix.com

NIJINアカデミーとは

2023年9月に開校した、主に不登校や学校に馴染めない小・中・高校生を対象とするオルタナティブスクールです。双方向のオンライン授業や、企業・社会と繋がるプロジェクト型学習が特徴で、全国750名以上（2026年4月時点）の生徒が入学し、「自分らしく」学んでいます。

NIJINアカデミーHP： https://academy.nijin.co.jp/

公式Instagram： https://instagram.com/nijin_academy/

株式会社NIJIN

「教育から国を照らす」を理念に、教育課題を仕組みから解決する「JAPAN EDUCATION COMPANY」。今の学校には自分を出せない子どもが多過ぎることに国の危機を感じ、誰もが教育に"希望"を持てる国にするために元小学校教師の星野達郎が2022年4月に創業。不登校・教員不足・教師の働き方・学校の在り方など、様々な教育問題を解決する13の仕組み（事業）を展開。

株式会社NIJIN HP：https://nijin.co.jp/