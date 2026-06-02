株式会社Parkour Japan、Salesforce「Agentforce」向け新サービス「人材開発ワークショップ」を発表

株式会社Parkour Japan

株式会社Parkour Japan（本社：東京都世田谷区、代表取締役：溝橋 正輝、以下「Parkour Japan」）は本日、Salesforceの「Agentforce」向けに新たな「人材開発ワークショップ」を発表しました。このサービスは、AIとBI（ビジネス・インテリジェンス）を融合させ、ツール導入後に「具体的な成果（数字）が見えにくい」という課題に対応し、データを次のアクションに繋げるデータドリブンなカルチャーの醸成を実現することを目的としています。

Agentforce(https://www.salesforce.com/jp/agentforce/)は、業務のワークフローの中で、信頼できる自律的なAIエージェントでチームを補強するための企業向けプラットフォームです。お客様は、あらゆるアプリケーション、ワークフロー、業務プロセスに対応する強力なAIエージェントを構築し、既存のデータシステムやビジネスロジック、ユーザーインターフェースとシームレスに統合することで、ビジネスニーズを先読みし、自律的にアクションを実行することができます。

お客様は「人材開発ワークショップ」を通じて以下のことが可能になります。

- 「現場の課題」の徹底的な言語化： 現状把握・課題整理・ゴール設定を最初のステップとして重視し、経営層から現場リーダーまでを巻き込み、「課題感」の共通認識を作るファシリテーション。- Agentforceの推論能力を引き出すフレームワーク： AgentforceやBIツール（Tableauなど）とワークショップを組み合わせ、Agentforceの価値を現場レベルで補完。- 効果検証済みのワークフロー： 「We Take The Lead（自らが変化の証明となる）」というバリューの通り、「ヒトとAIが半々で働く」自社の実体験に基づく、納得感の高い実践的なノウハウの習得。

「『データは他人事』と考えていた組織が、ワークが進むにつれ『自分たちの武器』として熱を帯びていく。300社のファシリテーションを通じて目にしたのは、部署の垣根を越え、データをもとに共通言語で議論し始める現場の覚醒です。受講後には『何をすべきか見えた』と迷いが消え、自律的に改善を回す組織へと変貌します。弊社が提供する実践的なワークショップが、現場に自信を植え付け、停滞していたデータ活用を力強く加速させています」と、Parkour JapanのCOOである川原は述べています。

株式会社セールスフォース・ジャパン 専務執行役員 アライアンス事業統括本部 統括本部長の浦野敦資氏は次のように述べています。「『人材開発ワークショップ』は、お客様の力を引き出し、それぞれのビジネス課題を解決へと導くことで、お客様の成功を支援するという同社のコミットメントを体現するものです。Agentforceは日々進化し拡大を続けており、Parkour Japanのお客様がその価値を実感しながら、どのような成果を成し遂げていくのかを楽しみにしています」

◼️追加リソース

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Salesforce による Agentforce の発表について(https://www.salesforce.com/jp/news/press-releases/2024/09/12/agentforce-announcement/)詳しく知る

◼️お問い合わせ

株式会社Parkour Japan

広報担当【n.uehara@parkourjapan.com】

■ 会社概要

社名：株式会社Parkour Japan（パルクールジャパン）

所在地：東京都世田谷区

代表取締役：溝橋 正輝

事業内容：人材開発（BI・AI人材育成）、AIエージェント導入支援、AI Copan

URL：https://parkourjapan.com/

※「Salesforce」「Agentforce」「AgentExchange」は、米国Salesforce, Inc.の商標または登録商標です。その他、本文中に記載されている会社名および製品・サービス名は、各社の商標または登録商標です。



