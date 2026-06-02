PLACOLE & DRESSY発 新ブランド「BY DRESSY」リリース！6型12着を本日公開！

株式会社プラコレ

「PLACOLE & DRESSY」を展開する冒険社プラコレ（本社：神奈川県鎌倉市、代表取締役CEO：武藤功樹）は、PLACOLE & DRESSY発、新ブランド「BY DRESSY」」を立ち上げ、コレクション全6型12着を発表、本日全てのドレスを公開いたします。

PLACOLE & DRESSY発「BY DRESSY」全6型12着公開！

PLACOLE＆DRESSY初の独自ウェディングドレスブランド「BY DRESSY」。これまで誰もまとめて拾いきれてこなかった3つのリアル。花嫁のリアルな悩み、ドレスショップ現場の声、SNSと現実のギャップ。そのすべてに向き合い、着る人と、届ける人、両方が本気で選びたくなるドレスをつくる独自のウェディングドレスブランドです。

DRESSY記事：https://dressy.pla-cole.wedding/placoledressy-bydressy/

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ふんわりと重なり合うチュールフリルが、まるでお砂糖菓子のように甘く華やかな一着。トレンドの“バレエコア”な世界観をイメージし、繊細なチュールや軽やかなボリューム感でロマンティックな雰囲気に仕上げました。たっぷりとフリルを重ねた存在感のあるスカートは、取り外し仕様になっており、ロングトレーンスタイルと足元が覗く可愛らしいミモレ丈スタイル、2WAYでお楽しみいただけます。歩くたびに軽やかに揺れるシルエットが、甘さの中に抜け感をプラスし、どこか儚く愛らしい印象を演出してくれます。

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PLA0001 PinkPLA0001 Yellow

繊細に煌めくグリッターチュールを贅沢に使用し、まるで光を纏ったような華やかさを演出するカラードレス。ふんわりとした立体感のあるお袖や、バックスタイルの存在感ある大きなリボンが、柔らかくロマンティックな雰囲気を引き立て、動くたびに軽やかな表情を見せてくれます。甘さの中にも透明感を感じる、特別感たっぷりの一着です。

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PLA0002 BluePLA0002 Grayish Purple

深みのあるカラーが気品と華やかさを纏う1着。花びらのモコモコスリーブと上質なミカド生地の融合で大人の美しさとかわいさを兼ね備えた主役ドレス。

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PLA0003 RedPLA0003 Brown

儚さを纏う幻想的な蝶々ドレス。胸元の編み上げデザインが可愛らしさをプラス。ふんわりと重なるボリュームのあるチュールとキラキラグリッターが優雅で特別感のあるプリンセスドレスに仕上がりました。

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ふんわりと広がるきらきらチュールに、存在感たっぷりのバルーンディテールを合わせたロマンティックな一着です。バルーンに合わせたﾘﾎ゛ﾝモチーフは花嫁様の可憐な魅力を引き立てます。ウエスト位置を美しく見せるシルエットで、自然なスタイルアップも叶うデザインです。バルーンのスカートは取り外しが可能で、オーバードレスを脱ぐとチュールのドレスに変身することが出来、動くたびに軽やかに揺れるチュールは、前撮りやフォトウェディングにもぴったりです。取り外し可能な、印象を変えて楽しめる2種類のスリーブアレンジも魅力です。肩紐やウエストリボンを合わせて沢山の表情を引き出すことが出来ます。とびきり甘く、夢のような花嫁スタイルを叶える特別なドレスです。

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PLA0005 PinkPLA0005 Off White

繊細なビジューの煌めきと、ふんわりと広がるチュールスカートが魅力のプリンセスドレス。シャンデリアのように美しく輝く装飾が、華やかで特別感溢れる雰囲気を演出してくれます。透明感のあるカラーは上品さを引き立て、華やかでありながら柔らかく優しい印象を演出してくれます。ボリューム感たっぷりのシルエットは、どの角度から見ても美しく、まるで物語のヒロインのような気分を叶えてくれる一着。ケープのアレンジでは、よりロマンティックで華やかな雰囲気も楽しめる、魅力あふれるドレスです。

ブランドネーム「BY DRESSY」に込めた想い

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ひとつは、DRESSYが大切にしてきた「煌めく魔法をかける」という想い。袖を通したその瞬間、花嫁がいちばん輝く一時に、特別な煌めきを纏えるように。そしてもうひとつは、トレンドを生み出してきたDRESSYだからこそ届けられる価値。255万人の花嫁コミュニティとともに歩み、リアルな声から“今”を形にしてきた私たちだからこそ提案できる一着があります。その想いを、「BY DRESSY」という名前に込めました。

パートナー：KURAUDIA（クラウディア）

「BY DRESSY」のパートナーは、1974年創業、ウエディングドレス業界を50年にわたりリードしてきたトップメーカー・株式会社クラウディアです。確かなものづくりと、業界随一のクオリティを誇るクラウディアと共に、私たちが描いたコンセプトを一着一着、丁寧に形にしていただきました。

クラウディア公式サイト(https://www.kuraudia.co.jp/)

クラウディアインスタグラム(https://www.instagram.com/kuraudia.weddingdress/)

PLACOLE&DRESSYブランドストーリー

Magical in life

-人生に魔法を-

PLACOLE(planning collection)

-多様な個性に-



DRESSY

-煌めきをあたえる-



PLACOLE＆DRESSY

-個性が煌めく魔法の言葉-



PLACOLE＆DRESSY 『個性が煌めく魔法の言葉』 "100人の人生に100通りに煌めく魔法をかける"をテーマに創設された古都鎌倉発のラグジュアリーブランド。 ウェディングドレスを中心に最先端で価値あるものを発信するファッションメディアを運営。 ドレスとお花がモチーフのオリジナルアイテムは、ジュエリー、アクセサリー、食器、紅茶、等、 日常にすこしでも煌めきを与えたい願いを込めて、ウェディングドレスの伝統を重んじながら、 常識をブレイクスルーする独創的なアイデアと最高級の品質で心を込めて制作している製品です。

今月のカバーモデル

■6月号表紙

カバーモデル：俳優・モデル 香音

特集記事 https://dressy.pla-cole.wedding/202606-placoledressy/

冒険社プラコレの冒険日誌

冒険社プラコレは2015年11月2日に会社設立し、公式運営するFacebook、Twitter、Instagram、TikTokでは合計フォロワー数は250万人を超えました。自社メディア『DRESSY』や『美花嫁図鑑farny』なども運営し、合計PV数は月間260万PVを突破！ 高級ウェディングドレスが最大90%OFFで購入できる通販サイト「DRESSYONLINE」も展開しています。上記のサービスや、その他、結婚式にまつわる情報やサービスをまとめた花嫁アプリ「PLACOLE ＆ DRESSY │プラコレ＆ ドレシー」は2025年6月時点で累計21万ダウンロードを突破しました。

【会社概要】

社名：冒険社プラコレ

URL：https://pla-cole.co/

所在地：神奈川県横浜市西区南幸1丁目1-1JR横浜タワー21階

設立：2015年11月2日

代表取締役CEO：武藤功樹

事業内容

『PLACOLE＆DRESSY』ブランド/マーケティング事業

『DRESSY』ファッションメディア事業

『DRESSYCAFE』カフェ/ショップ事業

『ViKet Town』メタバースオフィス事業

冒険社プラコレの各拠点

世界中どこにいても同じ空間・時間で仲間と働けるメタバース空間を『ViKet Town（ビケットタウン）』を本社としています。また、2022年1月にはJR横浜タワー21階に「DRESSY ROOM」を横浜にオープンしました。その後も、2022年6月には鎌倉に「DRESSYCAFE KAMAKURA」を、2023年6月には名古屋に「DRESSYCAFE NAGOYA・DRESSY ROOM」の2店舗目を開設。さらに、2025年秋には大阪に「DRESSYCAFE OSAKA・DRESSY ROOM」のオープンを予定しています。



【運営自社サービス一覧】

▪PLACOLE&DRESSY（プラコレ&ドレシー）

IOS：https://apple.co/3JraLIz / Android：https://bit.ly/3FaQTH5

▪PLACOLE WEDDING （プラコレウェディング）

https://pla-cole.wedding/

▪DRESSY（ドレシー）

https://dressy.pla-cole.wedding/

▪美花嫁図鑑 farny（ファーニー）

https://www.farny.jp/

▪DRESSY ONLINE（ドレシーオンライン）

https://weddingdress.pla-cole.wedding/

▪DRESSY ROOM YOKOHAMAhttps://pla-cole.wedding/advisers

▪DRESSYCAFE KAMAKURAhttps://dressyroom-tea.pla-cole.wedding/

▪DRESSYCAFE NAGOYAhttps://dressycafe-nagoya.pla-cole.wedding/

▪ViKet Town（ビケットタウン）

https://viket-town.com/

▪IG analyticshttps://ig-analytics.placole.wedding/

▪MA（SNS+LP） PLANhttps://pla-cole.co/works_lp/

▼PLACOLE & DRESSY 各アカウント

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ドレス：https://www.instagram.com/placole_dressy

美花嫁図鑑：https://www.instagram.com/farny_wedding

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