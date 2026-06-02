Capire合同会社、社外CHRO参画後に『人事機能強化プログラム』の実施が可能に

Capire合同会社

Capire合同会社（本社：東京都港区、代表：伊藤亜里沙）は、CHRO人材不足に悩む企業向けに、社外CHROによる人事基盤整備と『人事機能強化プログラム』を組み合わせた新支援プランの提供を開始しました。正社員CHROを雇用するよりも低コストで、経営戦略と連動できる人事部の構築を段階的にサポート。深刻化する国内のCHRO人材不足の解消に、新たなアプローチで貢献します。

新プラン提供の背景：

「人事がいないから、人事強化ができない」という矛盾の解消へ

現在、多くの企業において、「戦略的人事」の重要性が高まっています。

Capire合同会社は、これまで多くの企業に『人事機能強化プログラム』を提供し、組織の成長を支援してきました。



しかし、その主導権を握るべきCHROクラスの人材や、実務を担う人事人材の絶対的な不足により、「人事機能を強化したいが、社内にそれを受け止める体制や人員がそもそもいない」というジレンマを抱える企業が少なくありません。



そこで、この度、体制未整備の企業でも確実に成果を出せるよう、新プランの提供を開始しました。

プログラム実施前に同社のプロフェッショナル人材が社外CHROとして一定期間参画し、人員体制構築と人事基盤整備をサポートします。

新プランによる支援の流れ

企業の現状に合わせ、以下の2ステップで支援いたします。

【Step 1】 社外CHROによる体制構築（任意）

Capire合同会社より、CHRO経験のあるプロフェッショナル人材が、一定期間社外CHROとして参画。

CHRO業務を担いながら、『人事機能プログラム』を実施するための人事部の人員体制構築をサポート。



【Step 2】 人事機能強化プログラムの実施（STEP2からの開始も可能）

部分最適を卒業し、CHROレベルの業務遂行力を持った人事部をつくるための育成プログラムを実施。

人事機能強化プログラム 概要

１.視点合わせフェーズ：

CHRO養成講座の実施（CHROクラスの視座／CHROクラスの判断力／戦略立案・実務遂行）



２.全体設計・育成フェーズ：

課題の特定（現状の人事機能・体制・状況の把握）

要件定義（将来必要な人事機能や必要スキルの定義／育成方針決定）

全体設計（育成領域の特定／優先順位付け／年間ロードマップの策定）

育成の実施（実務をモニタリングしながら企業ごとにカスタマイズ対応）

３.運用・進化フェーズ：

定期的な対話（組織状態の把握／課題整理／人事判断支援／知見提供）

人事機能強化プログラム 詳細

詳細はこちらのサイトよりご確認ください。

人事機能強化プログラム：https://www.capire.jp/hrf-design

会社概要

会社名 ：Capire合同会社（カピーレ合同会社）

所在地 ：東京都港区南青山2-2-15

代表者 ：伊藤 亜里沙

事業内容 ：書籍の執筆 | 方針や哲学の言語化支援 | 人事機能の強化支援

公式サイト：https://www.capire.jp/

【本件に関する問い合わせ先】

広報窓口 ：https://www.capire.jp/contact