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「Interop Tokyo 2026」へ出展
〜UEBA運用監視サービス市場シェアNo.1（※1）のIRIをご紹介〜
「安全なデジタル社会をつくり、日本を前進させ続ける。」をミッションと掲げる、株式会社エルテス（本社：東京都千代田区、代表取締役：菅原貴弘、証券コード：3967、以下「エルテス」）は、2026年6月10日（水）〜12日（金）の3日間、幕張メッセで開催される「Interop Tokyo 2026」へ出展いたします。また、会期中にはUEBAを活用した内部不正リスク対策のポイントを紹介するセミナーにも登壇いたします。皆様ぜひご参加ください。
◆ ◆ ◆
■概要
会期：2026年6月10日（水）〜12日（金）10：00〜18：00（最終日のみ17:00終了）
会場：幕張メッセ（国際展示場） 展示ホール3〜8
申し込み：こちらから事前にお申し込みください
https://forest.f2ff.jp/login?project_id=20260601&_gl=1*1u6nkx*_gcl_au*MjA3MDI0MTI0OC4xNzc5MjU2MzQ4&_ga=2.905009.1260822123.1779256348-498655483.1779256348
■出展情報
出展ブース：7F11
取り扱いサービス：Internal Risk Intelligence（内部脅威検知サービス）
■展示会場内セミナー登壇情報
日時：会期2日目 2026年6月11日(木) 11:25〜12:05
会場：展示会場内G（7C32）
詳細はこちらからご確認ください
https://forest.f2ff.jp/introduction/12439?project_id=20260601&_gl=1*86jpbp*_gcl_au*MjA3MDI0MTI0OC4xNzc5MjU2MzQ4&_ga=2.260514701.1260822123.1779256348-498655483.1779256348
■IRI（Internal Risk Intelligence）について
IT資産管理ツールやグループウェアのログデータをもとに、単なるログ管理ではなく、ログプロファイリング（ログデータを元に、ユーザーの行動意図を分析・推測して怪しい行為を抽出）をおこなうマネージドサービスです。具体的には、他のユーザーや普段の行動と比較した異常ユーザーの検知や、職域を超えた重要情報への接触などから、営業秘密の持ち出しの検知などが可能です。翌営業日には分析を完了し、タイムリーにリスクを把握することが強みとなっています。
転職市場の拡大、テレワークなど働き方の多様化、経済安全保障リスクの高まりを背景に、大手製造業、金融機関を中心に幅広い業種での導入が進んでおり、株式会社アイ・ティ・アールが提供する調査レポート「ITR Market View：エンドポイント・セキュリティ対策型／情報漏洩対策型SOCサービス市場2025」において、IRIがUEBA運用監視サービス市場シェアNo.1を獲得しました※1。類似製品に外国産の製品はいくつかありますが、国産の内部脅威検知の専業サービスが他にないこともあり、日本を代表する大企業からもご支持いただいております。
サービス詳細ページ：https://eltes-solution.jp/service/internalriskintelligence
<参考情報>
※1 出典：ITR「ITR Market View：エンドポイント・セキュリティ対策型／情報漏洩対策型SOCサービス市場 2025」UEBA運用監視サービス市場：ベンダー別売上金額シェア（2024年度）
[エルテスグループ関連サイト]
デジタルリスク対策サービス一覧：https://eltes-solution.jp/
採用情報：https://eltes.co.jp/recruit
公式オウンドメディア「エルテスの道」：https://eltes.co.jp/ownedmedia
公式X（旧Twitter）：https://x.com/eltes_irpr
本件に関するお問合わせ先
報道関係者のお問い合わせ先
エルテスPR事務局：奥村、島津
Tel: 03-6550-9280 E-mail: pr@eltes.co.jp
関連リンク
リリース本文
https://eltes.co.jp/news20260602
「安全なデジタル社会をつくり、日本を前進させ続ける。」をミッションと掲げる、株式会社エルテス（本社：東京都千代田区、代表取締役：菅原貴弘、証券コード：3967、以下「エルテス」）は、2026年6月10日（水）〜12日（金）の3日間、幕張メッセで開催される「Interop Tokyo 2026」へ出展いたします。また、会期中にはUEBAを活用した内部不正リスク対策のポイントを紹介するセミナーにも登壇いたします。皆様ぜひご参加ください。
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■概要
会期：2026年6月10日（水）〜12日（金）10：00〜18：00（最終日のみ17:00終了）
会場：幕張メッセ（国際展示場） 展示ホール3〜8
申し込み：こちらから事前にお申し込みください
https://forest.f2ff.jp/login?project_id=20260601&_gl=1*1u6nkx*_gcl_au*MjA3MDI0MTI0OC4xNzc5MjU2MzQ4&_ga=2.905009.1260822123.1779256348-498655483.1779256348
■出展情報
出展ブース：7F11
取り扱いサービス：Internal Risk Intelligence（内部脅威検知サービス）
■展示会場内セミナー登壇情報
日時：会期2日目 2026年6月11日(木) 11:25〜12:05
会場：展示会場内G（7C32）
詳細はこちらからご確認ください
https://forest.f2ff.jp/introduction/12439?project_id=20260601&_gl=1*86jpbp*_gcl_au*MjA3MDI0MTI0OC4xNzc5MjU2MzQ4&_ga=2.260514701.1260822123.1779256348-498655483.1779256348
■IRI（Internal Risk Intelligence）について
IT資産管理ツールやグループウェアのログデータをもとに、単なるログ管理ではなく、ログプロファイリング（ログデータを元に、ユーザーの行動意図を分析・推測して怪しい行為を抽出）をおこなうマネージドサービスです。具体的には、他のユーザーや普段の行動と比較した異常ユーザーの検知や、職域を超えた重要情報への接触などから、営業秘密の持ち出しの検知などが可能です。翌営業日には分析を完了し、タイムリーにリスクを把握することが強みとなっています。
転職市場の拡大、テレワークなど働き方の多様化、経済安全保障リスクの高まりを背景に、大手製造業、金融機関を中心に幅広い業種での導入が進んでおり、株式会社アイ・ティ・アールが提供する調査レポート「ITR Market View：エンドポイント・セキュリティ対策型／情報漏洩対策型SOCサービス市場2025」において、IRIがUEBA運用監視サービス市場シェアNo.1を獲得しました※1。類似製品に外国産の製品はいくつかありますが、国産の内部脅威検知の専業サービスが他にないこともあり、日本を代表する大企業からもご支持いただいております。
サービス詳細ページ：https://eltes-solution.jp/service/internalriskintelligence
<参考情報>
※1 出典：ITR「ITR Market View：エンドポイント・セキュリティ対策型／情報漏洩対策型SOCサービス市場 2025」UEBA運用監視サービス市場：ベンダー別売上金額シェア（2024年度）
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[エルテスグループ関連サイト]
デジタルリスク対策サービス一覧：https://eltes-solution.jp/
採用情報：https://eltes.co.jp/recruit
公式オウンドメディア「エルテスの道」：https://eltes.co.jp/ownedmedia
公式X（旧Twitter）：https://x.com/eltes_irpr
本件に関するお問合わせ先
報道関係者のお問い合わせ先
エルテスPR事務局：奥村、島津
Tel: 03-6550-9280 E-mail: pr@eltes.co.jp
関連リンク
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