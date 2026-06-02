大阪成蹊短期大学(大阪市東淀川区/学長 紺野昇) 生活デザイン学科では、全国の高校生を対象とした「キャラクターデザインコンテスト」を開催します。本コンテストは、絵の芸術性を問うものではなく、自分の個性や好きなイメージが表現できているかを審査します。高校生の皆様からのたくさんのご応募をお待ちしております。

応募期間：2026年 7月15日(水)〜9月30日(水) *当日消印有効

応募方法：応募部門を1つ選び、B4サイズ(横257mm X 縦364mm)用紙に縦向きでデザイン画

を描いて郵送。描画ソフトを使用する場合は、印刷して提出。応募は何点でも可能です。

応募資格：高校生(個人）

受賞項目：グランプリ1点、準グランプリ1点、部門賞(クリエイティブ・ワールド部門賞 2点、リアルスタイルキャラ部門賞 2点、ローカル・プライド部門賞 2点)、佳作20点

結果発表：2026年11月ごろ

授賞式：2027年2月上旬予定 卒業制作展内

主催：大阪成蹊短期大学 生活デザイン学科

お問い合わせ先：大阪成蹊短期大学 教育支援課

TEL：06-6829-2630（平日 8：40〜17：10）

e-mail：kyoshi-event@osaka-seikei.ac.jp

　「キャラクターデザインコンテストの件」とお伝えください。

応募要項・出品票等詳細は、大阪成蹊短期大学

ホームページをご確認ください。

https://tandai.osaka-seikei.jp/news/1420

▼本件に関する問い合わせ先

入試広報部

住所：〒533-0007　大阪市東淀川区相川3-10-62

TEL：06-6829-2606

FAX：06-6829-2747

メール：kouhou@osaka-seikei.ac.jp

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