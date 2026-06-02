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2026年度 全国高校生「キャラクターデザインコンテスト」を開催(応募期間：7/15-9/30）
大阪成蹊短期大学(大阪市東淀川区/学長 紺野昇) 生活デザイン学科では、全国の高校生を対象とした「キャラクターデザインコンテスト」を開催します。本コンテストは、絵の芸術性を問うものではなく、自分の個性や好きなイメージが表現できているかを審査します。高校生の皆様からのたくさんのご応募をお待ちしております。
応募期間：2026年 7月15日(水)〜9月30日(水) *当日消印有効
応募方法：応募部門を1つ選び、B4サイズ(横257mm X 縦364mm)用紙に縦向きでデザイン画
を描いて郵送。描画ソフトを使用する場合は、印刷して提出。応募は何点でも可能です。
応募資格：高校生(個人）
受賞項目：グランプリ1点、準グランプリ1点、部門賞(クリエイティブ・ワールド部門賞 2点、リアルスタイルキャラ部門賞 2点、ローカル・プライド部門賞 2点)、佳作20点
結果発表：2026年11月ごろ
授賞式：2027年2月上旬予定 卒業制作展内
主催：大阪成蹊短期大学 生活デザイン学科
お問い合わせ先：大阪成蹊短期大学 教育支援課
TEL：06-6829-2630（平日 8：40〜17：10）
e-mail：kyoshi-event@osaka-seikei.ac.jp
「キャラクターデザインコンテストの件」とお伝えください。
応募要項・出品票等詳細は、大阪成蹊短期大学
ホームページをご確認ください。
https://tandai.osaka-seikei.jp/news/1420
▼本件に関する問い合わせ先
入試広報部
住所：〒533-0007 大阪市東淀川区相川3-10-62
TEL：06-6829-2606
FAX：06-6829-2747
メール：kouhou@osaka-seikei.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
応募期間：2026年 7月15日(水)〜9月30日(水) *当日消印有効
を描いて郵送。描画ソフトを使用する場合は、印刷して提出。応募は何点でも可能です。
応募資格：高校生(個人）
受賞項目：グランプリ1点、準グランプリ1点、部門賞(クリエイティブ・ワールド部門賞 2点、リアルスタイルキャラ部門賞 2点、ローカル・プライド部門賞 2点)、佳作20点
結果発表：2026年11月ごろ
授賞式：2027年2月上旬予定 卒業制作展内
主催：大阪成蹊短期大学 生活デザイン学科
お問い合わせ先：大阪成蹊短期大学 教育支援課
TEL：06-6829-2630（平日 8：40〜17：10）
e-mail：kyoshi-event@osaka-seikei.ac.jp
「キャラクターデザインコンテストの件」とお伝えください。
応募要項・出品票等詳細は、大阪成蹊短期大学
ホームページをご確認ください。
https://tandai.osaka-seikei.jp/news/1420
▼本件に関する問い合わせ先
入試広報部
住所：〒533-0007 大阪市東淀川区相川3-10-62
TEL：06-6829-2606
FAX：06-6829-2747
メール：kouhou@osaka-seikei.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/