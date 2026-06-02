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【京都橘大学】ロボカップ世界大会に出場決定―分野横断型の教育・研究と大学間連携で挑む実践的プロジェクト
京都橘大学（京都市山科区、学長：岡田知弘）では、本学工学部情報工学科および情報学研究科の学生が参加するロボカップチーム「KTU」が、2026年6月から7月に韓国・仁川で開催されるロボカップ世界大会＠Homeリーグに出場します。
本チームは、本学と東京情報デザイン専門職大学との連合チーム「TIDBots+KTU」として活動しており、大学の枠を超えた連携のもとで研究開発と競技力の向上に取り組んでいます。
また、2026年4月に滋賀ダイハツアリーナで開催されたロボカップジャパンオープン2026＠Homeリーグ「Domestic Standard Platform League Advanced Category」において、同連合チームは優勝を果たしました。
学生たちは、こうした実践的な競技環境で得た経験をもとに、現在は世界大会に向けてロボットによる人の指示理解や物体認識、作業実行の精度向上を図るほか、競技環境の違いにも対応できる柔軟性や安定性の向上をめざし、検証と改良を重ねながら技術力のさらなる高度化に取り組んでいます。さらに、異なる大学のメンバーが1つのチームとして、開発体制の見直しを進めるとともに、ロボットの認識・対話・行動といった各要素技術を統合したシステム開発を連携して推進しています。
本学では2026年4月に工学部にロボティクス学科を開設し、情報・AI・医療などの多様な領域を横断した教育・研究を推進しています。今回の世界大会への挑戦を通じて、実践的な学びの成果を国際舞台で発揮するとともに、社会の課題解決に貢献できる高度人材の育成に取り組んでいきます。
【TIDBots+KTU チーム概要】
■京都橘大学参加メンバー：
工学部情報工学科４回生：3名、情報学研究科：2名
指導教員：工学部ロボティクス学科 松原 仁工学部長、小野 哲雄教授、兼古 哲也助教
■東京情報デザイン専門職大学参加メンバー
情報デザイン学部生：2名
指導教員：岡田 浩之教授
【RoboCup 2026 INCHEON世界大会 概要】
内 容：ロボット工学および人工知能分野における世界最大規模の国際競技大会。
1997年の創設以来、毎年世界各国で開催されている。
開催日程：2026年6月30日（火）〜7月6日（月）
開催場所：韓国・仁川
ロボカップジャパンオープン2026の様子
研究開発・実証実験の様子
▼本件に関する問い合わせ先
京都橘大学 企画部 広報課
住所：〒607-8175 京都市山科区大宅山田町３４
TEL：075-574-4112
FAX：075-574-4151
メール：pub@tachibana-u.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
本チームは、本学と東京情報デザイン専門職大学との連合チーム「TIDBots+KTU」として活動しており、大学の枠を超えた連携のもとで研究開発と競技力の向上に取り組んでいます。
学生たちは、こうした実践的な競技環境で得た経験をもとに、現在は世界大会に向けてロボットによる人の指示理解や物体認識、作業実行の精度向上を図るほか、競技環境の違いにも対応できる柔軟性や安定性の向上をめざし、検証と改良を重ねながら技術力のさらなる高度化に取り組んでいます。さらに、異なる大学のメンバーが1つのチームとして、開発体制の見直しを進めるとともに、ロボットの認識・対話・行動といった各要素技術を統合したシステム開発を連携して推進しています。
本学では2026年4月に工学部にロボティクス学科を開設し、情報・AI・医療などの多様な領域を横断した教育・研究を推進しています。今回の世界大会への挑戦を通じて、実践的な学びの成果を国際舞台で発揮するとともに、社会の課題解決に貢献できる高度人材の育成に取り組んでいきます。
【TIDBots+KTU チーム概要】
■京都橘大学参加メンバー：
工学部情報工学科４回生：3名、情報学研究科：2名
指導教員：工学部ロボティクス学科 松原 仁工学部長、小野 哲雄教授、兼古 哲也助教
■東京情報デザイン専門職大学参加メンバー
情報デザイン学部生：2名
指導教員：岡田 浩之教授
【RoboCup 2026 INCHEON世界大会 概要】
内 容：ロボット工学および人工知能分野における世界最大規模の国際競技大会。
1997年の創設以来、毎年世界各国で開催されている。
開催日程：2026年6月30日（火）〜7月6日（月）
開催場所：韓国・仁川
ロボカップジャパンオープン2026の様子
研究開発・実証実験の様子
▼本件に関する問い合わせ先
京都橘大学 企画部 広報課
住所：〒607-8175 京都市山科区大宅山田町３４
TEL：075-574-4112
FAX：075-574-4151
メール：pub@tachibana-u.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/