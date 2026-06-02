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「パテックスうすぴたシップα」をリニューアル発売
腰痛・肩こりに効く、超薄型の冷感シップ
第一三共ヘルスケア株式会社（本社：東京都中央区、社長：内田高広、以下「当社」）は、外用鎮痛消炎薬の「パテックス」ブランドから、腰痛・肩こりに効く、超薄型の冷感シップ「パテックスうすぴたシップα」（OTC医薬品：第3類医薬品）を本年6月15日（月）にリニューアル発売します。
このたびリニューアル発売する「パテックスうすぴたシップα」は、すぐれた効果と貼りやすさ・剥がしやすさはそのままに、膏体（皮膚に粘着する部分）の処方を一部見直しました。
当社は、「パテックスうすぴたシップα」をリニューアル発売することで、腰痛や肩こり、筋肉痛に悩む一人でも多くの生活者のQOL（生活の質）向上に貢献してまいります。
1.製品特長
https://digitalpr.jp/table_img/2690/135662/135662_web_1.png
2.「パテックス」ブランドについて
1966年に発売したパテックスは、ガーゼに練り薬を塗って患部を覆うことが一般的だった中、シップ剤として成形された画期的な製品として、その使い勝手の良さから多くの支持を集めました。
ブランド名は、不織布に薬効成分を含む膏体を塗布し、成形していることから、パテ（＝ペースト）に由来しています。2009年には超薄型の冷感シップ「パテックスうすぴたシップ」を発売するなど、長年にわたり多くの生活者に愛されています。
＜ご参考＞
第一三共ヘルスケアについて
第一三共ヘルスケアは、OTC医薬品領域におけるリーディングカンパニーとしての強みを基盤に、機能性スキンケア・オーラルケア・食品分野へと事業領域を拡大し、生活者の健やかな人生に寄り添うトータルヘルスケア企業として成長を続けています。
私たちの理念を体現するコーポレートスローガン「Fit for Youひとりひとりの健やかな人生のライフパートナー」を掲げ、誰もが安心してセルフケア・セルフメディケーションに取り組める社会の実現に貢献してまいります。
https://digitalpr.jp/table_img/2690/135662/135662_web_2.png
本件に関するお問合わせ先
＜製品に関するお問い合わせ先＞
第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室
TEL:0120-337-336
受付時間:9:00〜17:00（土、日、祝日、当社休日を除く）
第一三共ヘルスケア株式会社（本社：東京都中央区、社長：内田高広、以下「当社」）は、外用鎮痛消炎薬の「パテックス」ブランドから、腰痛・肩こりに効く、超薄型の冷感シップ「パテックスうすぴたシップα」（OTC医薬品：第3類医薬品）を本年6月15日（月）にリニューアル発売します。
このたびリニューアル発売する「パテックスうすぴたシップα」は、すぐれた効果と貼りやすさ・剥がしやすさはそのままに、膏体（皮膚に粘着する部分）の処方を一部見直しました。
1.製品特長
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2.「パテックス」ブランドについて
1966年に発売したパテックスは、ガーゼに練り薬を塗って患部を覆うことが一般的だった中、シップ剤として成形された画期的な製品として、その使い勝手の良さから多くの支持を集めました。
ブランド名は、不織布に薬効成分を含む膏体を塗布し、成形していることから、パテ（＝ペースト）に由来しています。2009年には超薄型の冷感シップ「パテックスうすぴたシップ」を発売するなど、長年にわたり多くの生活者に愛されています。
＜ご参考＞
第一三共ヘルスケアについて
第一三共ヘルスケアは、OTC医薬品領域におけるリーディングカンパニーとしての強みを基盤に、機能性スキンケア・オーラルケア・食品分野へと事業領域を拡大し、生活者の健やかな人生に寄り添うトータルヘルスケア企業として成長を続けています。
私たちの理念を体現するコーポレートスローガン「Fit for Youひとりひとりの健やかな人生のライフパートナー」を掲げ、誰もが安心してセルフケア・セルフメディケーションに取り組める社会の実現に貢献してまいります。
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本件に関するお問合わせ先
＜製品に関するお問い合わせ先＞
第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室
TEL:0120-337-336
受付時間:9:00〜17:00（土、日、祝日、当社休日を除く）