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くつトレ®３ヶ月、１万人の計測データから見えてきた正しい靴習慣
女性の靴のお悩みを解決するシューズサロン｜アンド・ステディ
会社概要
有限会社アクスト
東京都台東区今戸1-17-7
代表取締役 小野崎 記子
設立：2004年4月
コーポレートサイト：https://axt-japan.com/
andseady：
https://andsteady.com/
https://www.youtube.com/c/andsteadytokyo
https://www.instagram.com/andsteady/
HeWhoMe.Tokyo：
https://hewhome.tokyo/
https://www.youtube.com/@hewhometokyo
https://www.instagram.com/hewhome.tokyo/
直営サロン
くつ・あし・あるく研究所andsteady｜アンド・ステディ
・東京本店｜東京都中央区日本橋人形町2-33-10 グリーンテラス1階A
・梅田サロン｜大阪府大阪市北区神山町9-24 アプリーレ梅田東405
・天神サロン｜福岡県福岡市中央区舞鶴1-6-1 ラフォーレ舞鶴503
事業内容
浅草で70年続く靴材料メーカーから発展、2020年、「着物シューズ」が東京都のBuyTOKYO支援事業として採択され海外展開をスタート、これまでに累計5,000足を超える大ヒット商品に発展。本社ファクトリーでは伝統技術を受け継いだ靴職人の手仕事や、素材と企画の研究開発を重ねる一方、東京日本橋・大阪梅田・福岡天神で運営する「くつ・あし・あるく研究所andsteady｜アンド・ステディ」は、足や靴に悩む女性たちの駆け込み寺となっている。
靴づくりの技術に加え、足を見極めるカウンセリング技術、正しい歩行に導くフィッティング技術を三つ巴で提供するこれまでにない業態が、靴から女性の体づくりをはじめる美容と健康のサロンへと進化させ、現在、くつを履くだけトレーニング＝くつトレ®として展開。8,614人のフットカウンセリングと30,186足のオーダーメイド実績がある。代理店は現在全国16店舗。（2025年３月31日時点）
本件に関するお問合わせ先
会社名：有限会社アクスト 担当：小暮
TEL：03-5808-0809 FAX：03-5643-9126
Email：info@axt-japan.com
関連リンク
アンド・ステディのフットカウンセリングが必要な理由
https://www.youtube.com/watch?v=rr_UEwKgf5s
はじめての靴のオーダーメイド体験記
https://youtu.be/1KGAti8DQ2k
私の足に合う靴、作れますか？
https://youtu.be/pLHZPAFMoLM
女性の靴のお悩みに寄り添う「くつ・あし・あるく研究所 アンド・ステディ」を運営する有限会社アクスト（本社：東京都台東区 代表：小野崎記子）は、靴を履いて歩くだけで体が整っていく独自メソッド「くつトレ®」の実践により、わずか３ヶ月で足のワイズ（横幅・足囲）が変化した事例を報告します。
アンド・ステディでは開業以来、1万人を超えるお客さまの足を計測してきました。そこから見えてきた、驚くべき事実があります。「自分の足はEE（幅広）だと思っていたのに、実はA以下（細幅）だった」このような逆転が、来店されるお客さまの多くに起きています。その原因は、大きすぎる靴を履くと、アーチが崩れます。足の筋力が衰えて広がった足は一見、幅広に見えてしまうため、「足は幅広」という誤解を生み出しているのです。足と靴の踵がしっかり固定されると、足指が靴をつかもうとする余計な仕事から解放されます。足指は本来の仕事--地面を押して、体を前進させること--に集中できるようになり、歩くたび、足に筋肉が回復し、足が締まります。
「23.0cmのEで、ずっと探してきました。」（Sさま30代・群馬県）
アンド・ステディを訪れたSさまは、計測の結果、足の木型が22.5cmのAAと判明。申告サイズとは「1サイズ・5ワイズ」もの差がありました。感覚のチューニングを行い、くつトレ®を開始。３ヶ月後の来店時、Sさまの足のワイズはAA→AAAへと、さらに細く締まって変化。
感覚が磨かれ、足を鍛えたSさまは、自分で合う靴を選べ、靴を正しく履き、歩き続けられる体に変化していました。
くつトレ®は、難しいことをひとつもしません。足に合う靴を選び、正しく履いて、毎日歩くだけ。
その積み重ねが、３ヶ月で足の筋力を育て、1年後、10年後の体をつくります。「老いは足からはじまる」という言葉がありますが、逆もまた真なり。足もとを整えることが、人生100年時代、自分の足で歩き続けるための、最短の道です。
アンド・ステディでは開業以来、1万人を超えるお客さまの足を計測してきました。そこから見えてきた、驚くべき事実があります。「自分の足はEE（幅広）だと思っていたのに、実はA以下（細幅）だった」このような逆転が、来店されるお客さまの多くに起きています。その原因は、大きすぎる靴を履くと、アーチが崩れます。足の筋力が衰えて広がった足は一見、幅広に見えてしまうため、「足は幅広」という誤解を生み出しているのです。足と靴の踵がしっかり固定されると、足指が靴をつかもうとする余計な仕事から解放されます。足指は本来の仕事--地面を押して、体を前進させること--に集中できるようになり、歩くたび、足に筋肉が回復し、足が締まります。
アンド・ステディを訪れたSさまは、計測の結果、足の木型が22.5cmのAAと判明。申告サイズとは「1サイズ・5ワイズ」もの差がありました。感覚のチューニングを行い、くつトレ®を開始。３ヶ月後の来店時、Sさまの足のワイズはAA→AAAへと、さらに細く締まって変化。
感覚が磨かれ、足を鍛えたSさまは、自分で合う靴を選べ、靴を正しく履き、歩き続けられる体に変化していました。
くつトレ®は、難しいことをひとつもしません。足に合う靴を選び、正しく履いて、毎日歩くだけ。
その積み重ねが、３ヶ月で足の筋力を育て、1年後、10年後の体をつくります。「老いは足からはじまる」という言葉がありますが、逆もまた真なり。足もとを整えることが、人生100年時代、自分の足で歩き続けるための、最短の道です。
靴は「履かないとわからない」ものです。靴というモノだけではなく、「本当の自分サイズの靴」を試着し、足に合うという感覚を磨いていただく体験・コトを提供することで、人生100年時代、本当に足に合う靴を選び、自分の足で歩き続けることで、足からの健康づくりを目指す女性たちをもっと増やし、健康寿命を延ばすことに貢献して参ります。
会社概要
有限会社アクスト
東京都台東区今戸1-17-7
代表取締役 小野崎 記子
設立：2004年4月
コーポレートサイト：https://axt-japan.com/
andseady：
https://andsteady.com/
https://www.youtube.com/c/andsteadytokyo
https://www.instagram.com/andsteady/
HeWhoMe.Tokyo：
https://hewhome.tokyo/
https://www.youtube.com/@hewhometokyo
https://www.instagram.com/hewhome.tokyo/
直営サロン
くつ・あし・あるく研究所andsteady｜アンド・ステディ
・東京本店｜東京都中央区日本橋人形町2-33-10 グリーンテラス1階A
・梅田サロン｜大阪府大阪市北区神山町9-24 アプリーレ梅田東405
・天神サロン｜福岡県福岡市中央区舞鶴1-6-1 ラフォーレ舞鶴503
事業内容
浅草で70年続く靴材料メーカーから発展、2020年、「着物シューズ」が東京都のBuyTOKYO支援事業として採択され海外展開をスタート、これまでに累計5,000足を超える大ヒット商品に発展。本社ファクトリーでは伝統技術を受け継いだ靴職人の手仕事や、素材と企画の研究開発を重ねる一方、東京日本橋・大阪梅田・福岡天神で運営する「くつ・あし・あるく研究所andsteady｜アンド・ステディ」は、足や靴に悩む女性たちの駆け込み寺となっている。
靴づくりの技術に加え、足を見極めるカウンセリング技術、正しい歩行に導くフィッティング技術を三つ巴で提供するこれまでにない業態が、靴から女性の体づくりをはじめる美容と健康のサロンへと進化させ、現在、くつを履くだけトレーニング＝くつトレ®として展開。8,614人のフットカウンセリングと30,186足のオーダーメイド実績がある。代理店は現在全国16店舗。（2025年３月31日時点）
本件に関するお問合わせ先
会社名：有限会社アクスト 担当：小暮
TEL：03-5808-0809 FAX：03-5643-9126
Email：info@axt-japan.com
関連リンク
アンド・ステディのフットカウンセリングが必要な理由
https://www.youtube.com/watch?v=rr_UEwKgf5s
はじめての靴のオーダーメイド体験記
https://youtu.be/1KGAti8DQ2k
私の足に合う靴、作れますか？
https://youtu.be/pLHZPAFMoLM