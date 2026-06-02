全国の自習室・学習スペースを対象に提携施設を募集開始【河野塾】

株式会社Stardy

株式会社Stardy（本社：東京都、代表取締役：河野玄斗）が運営するオンライン予備校「河野塾」は、学生の学習環境向上を目的に、全国の自習室/コワーキングスペース運営者を対象とした提携先の募集を開始いたしました。

背景

近年、オンライン学習サービスの普及により、場所を問わず学習できる環境が広がっています。

一方で、オンライン学習は自宅学習が中心となるため、継続的に集中して学習に取り組める環境づくりも欠かせません。特に、自宅以外で学習に集中できる場所を求める受験生にとっては、学習場所の選択肢を持てることも学習継続を支える一つの要素となっています。

河野塾では、受験生が安心して学習に取り組み、自らの力を発揮できる環境づくりの一環として、日本各地の自習室・学習スペースとの提携を開始いたします。

提携について

河野塾では、全国の自習室・学習スペース・コワーキングスペースなど、学習可能な施設を提携先として広く募集しております。

現在、河野塾の会員数は約10万人・月間アクセスユーザー数は約60万人にのぼります。

本取り組みでは、このユーザー基盤を活かし、提携施設の情報を学習意欲の高い中高生・大学受験生に向けて発信いたします。

提携施設は、河野塾サイト内の「提携施設一覧ページ（近日公開予定）」に掲載。自習環境を求める受験生との新たな接点となり、提携施設の認知拡大や利用機会の創出にもつなげてまいります。

募集概要・応募方法

【募集対象】

- 自習室- 学習スペース- コワーキングスペース- その他学習可能な施設

【応募方法】

以下の専用フォームよりお申込みください。

申込みはこちら :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYYJXlk4R3wri5hTasKp6itYVRHRdGkROji79zcAjZ803Gcg/viewform

【応募後の流れ】

- 専用フォームよりご応募- 3営業日以内を目安に、株式会社Stardy担当者よりメールにてご連絡- 30分程度のオンラインミーティングを実施提携内容や掲載詳細についてご説明・ご相談を行います。

今後の展望

河野塾では、オンライン学習サービスの提供にとどまらず、受験生が学習環境を整え、持てる力を最大限に発揮できる状態をつくることを目指しています。

今回の提携募集も、その取り組みの一つです。今後も全国の自習室・学習スペースとのネットワークを広げることで、地域や生活スタイルを問わず、受験生が自分に合った場所で学び続けられる環境づくりを進めてまいります。

河野塾とは

河野塾は、いくつもの難関試験に挑戦し合格してきた河野玄斗の経験をもとに、受験合格に特化した学習プラットフォームです。

特に人気の高い、〈徹底基礎講座シリーズ〉は初学者が難関大合格レベルへ到達できる圧倒的なボリュームと質の両方を兼ね備えており、入塾者9万人以上、満足度93.8％を誇る動画教材です。多くの参考書に頼らずとも、演習から復習まで一つの講座で完結できる教材となっています。

河野塾は、今後も河野玄斗をはじめとする講師陣の指導のもと、勉強を頑張る全ての方の学習をサポートします。

河野塾についての詳細は、公式サイトをご覧ください。

河野塾公式サイト：https://x.gd/X6xia1