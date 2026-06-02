世界5名のピラティス継承者の一人、櫻井淳子氏がヨーロッパ4カ国の国際認定試験、及びワークショップを担当

ピラティスメソッドジャパン株式会社スコットランドの試験会場Balans Pialtes Studioにて、受験生、及び、現役コース受講生と、櫻井淳子の様子

ピラティスメソッドジャパン株式会社（本社：静岡県沼津市、代表取締役：櫻井淳子）は、2026年4月～5月にかけて3カ国を歴訪し、スコットランド・ポーランド・モルドバ共和国・ウクライナの4カ国の指導者を対象に国際認定試験および国際ワークショップを担当しました。世界5名のみで構成される最高位の後継者組織「Committee of the Five」の唯一の日本人メンバーとして、国際的な指導者育成の最前線に立ちました（2026年5月時点）。

Lolita’s Legacy(TM)とは

Lolita’s Legacy(TM)は、ピラティス創始者ジョセフ・ピラティスから直接指導を受けた数少ないファーストジェネレーションティーチャーの一人であり、さらにジョセフ・ピラティス本人から公式に認定を受けた二人のうちの一人であるロリータ・サン・ミゲルが設立した国際的な指導者養成プログラムです。

ロリータ・サン・ミゲルは、ジョセフ・ピラティスから受け継いだ本質的な教育に加え、65年以上にわたる自身の指導経験と、現代の科学的知見や教育理念を融合させた独自の教育体系を構築してきました。

Lolita’s Legacy(TM)は、その教育体系を通じて最高水準のピラティス指導者を育成し、ピラティスという貴重な財産を次世代へ継承することを目的としています。

そのため、単なる資格発行や事業拡大を目的としたプログラムとは一線を画し、教育の質と継承を最優先に運営されています。現在もロリータ・サン・ミゲル本人が教育に深く関わりながら、高い水準を満たすと認められた教育者のみが、世界各地での質の高い指導者育成を担っています。

ロリータ・サン・ミゲルと櫻井淳子世界の教育継承を担う最高位の後継者組織

櫻井は、ロリータ・サン・ミゲルの教育体系を世界へ継承し、国際認定試験の実施や指導者育成を担う最高位の後継者組織「Committee of the Five（コミッティ・オブ・ザ・ファイブ）」の一員として活動しています。アジア人がこのような世界でも最高の組織の中心メンバーとして任命されることは、世界でも類稀なこととなっています。

本活動が実施された2026年5月時点において、この委員会のメンバーは世界で5名のみであり、櫻井は唯一の日本人メンバーとして国際的な教育活動を担いました。

なお、2026年5月10日には新たな継承者が加わり、現在は6名体制となっています。

最高レベルの国際エデュケータのみが実施する国際認定試験

今回のヨーロッパ滞在において櫻井は、Lolita’s Legacy(TM)本部認定教育プログラムの最終認定試験をスコットランド・ポーランド・モルドバ共和国・ウクライナの4カ国の指導者を対象に担当しました。

最終認定試験は、指導者養成課程の集大成として実施されるものであり、受験者の知識、技術、指導力、問題解決能力などを総合的に評価する重要な試験です。

また、この最終認定試験の試験官を務めることができるのは、最高位の後継者組織のメンバーのみであり、教育の品質管理が徹底されています。

担当国一覧

スコットランド GroupJ（第１０期）

2026年4月18日、19日実施

ポーランド GroupQ（第１７期）

2026年4月28日、29日実施

モルドバ共和国 GroupR（第１8期）

2026年5月3日、4日実施

ウクライナGroupP（第16期）

2026年5月3日、4日実施

※社会情勢の影響により、モルドバ共和国内にて実施

国際ワークショップを開催

期間中には、ピラティス指導者および指導者候補を対象とした国際ワークショップも開催しました。

<ワークショップ概要>

開催地：モルドバ共和国

主催：Katryna Simlova

開催スタジオ：Pilates Studio Bonne Forme

Liviu Deleanu St 14, MD-2071, Chișinău, Moldova

テーマ：Improvement of arm movement

ワークショップでは、ピラティスの本質を継承しながら、現代の指導現場に活かすための実践的な指導法や考え方を共有しました。



世界基準のピラティス教育を日本から発信

近年、ピラティス市場は世界的な拡大を続けています。一方で、国際的な教育機関において世界各国の指導者育成や認定試験を担当する日本人教育者は極めて稀な存在です。

櫻井は、ロリータ・サン・ミゲルの教育体系を継承する最高位の後継者組織の一員として、国際的な教育活動を展開しています。

今回の活動は、日本人教育者が世界最高水準のピラティス教育において中核的な役割を担っていることを示すものであり、日本発のピラティス教育の存在感を世界に発信する機会となりました。

ピラティスメソッドジャパン株式会社は今後も、日本と世界をつなぐ教育活動を通じて、質の高いピラティス指導者の育成とピラティス文化の発展に貢献してまいります。

櫻井淳子プロフィール- ピラティスメソッドジャパン株式会社 代表取締役- Lolita’s Legacy(TM) Japan Owner- ロリータ・サン・ミゲル正式後継者- Committee of the Five(最高位の後継者組織)の５人のうちの一人（2026年5月時点）- 国際ピラティスエデュケーター- 公式第二世代ピラティスティーチャー- フィットネス業界誌NEXTアワード「インスタラクター・オブ・ザ・イヤー最優秀賞」を２度受賞した唯一の日本人- 著書：『ピラティスバイブル』（現代書林出版）

日本国内にてピラティススタジオを運営し最高品質のピラティスの普及に努めながら、国際ピラティス教育者として、世界各地にて活躍している。

会社概要

会社名：ピラティスメソッドジャパン株式会社

代表者：櫻井淳子

所在地：静岡県沼津市高島町25-18 綾栄ビル２階 / PILATES BODY STUDIO

東京支店：東京都目黒区下目黒1-2-21 泰山堂ビル６階 / Pilates Legacy(R)️ Studio

事業内容：ピラティス指導者養成事業、スタジオ運営、教育事業

URL：

https://www.lolitaslegacy.jp

https://www.junkosakurai.com

https://www.pilates-body.jp

https://www.pilates-legacy.com