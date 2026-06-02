柔らかいだけの“休息用”はもう終わり。次の一歩を押し出す反発力でアフターゴルフを支える「RUFFLOG × freewaters」限定リカバリーサンダル発売

ライクス株式会社

近年、ゴルフ人気が高まる一方で、ラウンド後の足の疲労ケアが課題となっています。しかし、既存のリカバリーサンダルの多くは「柔らかさ」を重視するあまり、長時間の歩行では足首がブレやすく逆に疲れてしまうという声もありました。 そこで、カリフォルニア発のフットウェアブランド「freewaters」は、ゴルフを軸にライフスタイルを提案する「RUFFLOG」と共同で、リカバリーサンダルでありながら、単なる休息用ではなく次の一歩を軽やかに押し出す“コンディショニングギア”としての限定モデル「RFLG×FREEWATERS RECOVERY SANDAL」を開発いたしました。

RUFFLOGが大切にする“外遊び”の価値観と、freewatersの快適性・機能性が融合した限定モデルをお届けします。

◆ 柔らかいだけじゃない

次の一歩を押し出す「反発性と安定感」のCloud9テクノロジーベースモデルには、freewaters独自開発のCloud9フットベッドを採用しています。柔らかいだけのリカバリーサンダルではなく、沈み込みすぎない優れた反発性と安定感を両立。

18ホールを歩いた後や長時間の移動後でも、足への負担を軽減しながら快適な歩行をサポートします。ゴルフ場から車への移動、そのまま仲間と食事へ向かう時間まで。

ゴルファーのアクティブな一日を足元から支える仕様です。



◆ “外遊び”に自然に溶け込むデザイン性

今回のコラボレーションでは、“外遊び”の中に自然と溶け込むリカバリーサンダルをテーマに制作。スポーティーすぎず、街でも違和感なく履けるデザイン性を大切にしながら、アクティブな利用シーンにも対応するバランスを追求しました。ゴルフだけでなく、旅先やサウナ、休日の街歩きまで。

アクティブなライフスタイルと日常をシームレスにつなぐ一足に仕上がっています。◆ 履くことが、世界の水問題解決へ。「キープマイウォータープレイス」を体現する一足 freewatersは、“もっと外へ出たくなる履き心地”をコンセプトに、快適性と環境配慮を両立したフットウェアを展開しています。売上の一部は、世界の水問題改善を目的としたウォータープロジェクトへ還元され、安全な水へのアクセスが難しい地域へクリーンウォーター支援を行っています。 今回のRUFFLOGとのコラボレーションも、「自分の水場（遊び場）を守る＝キープマイウォータープレイス」という、自然の中で遊ぶ時間を大切にする両ブランドの価値観が重なり実現しました 。

【商品概要】

商品名：RFLG×FREEWATERS RECOVERY SANDAL

カラー：Black

サイズ：22cm～28cm

価格：\8,250（税込）

販売店舗：RUFFLOG 全店舗（代官山、大阪、広島、金沢）

販売ページ：https://rufflog.jp/products/rflg26_ss_ac032



・RUFFLOG公式サイトURLhttps://rufflog.jp/・RUFFLOG公式Instagramアカウントhttps://www.instagram.com/rufflog/



About freewaters

freewatersは2010年にカリフォルニアで誕生したフットウェアブランドです。

生活用水の確保が困難な地域にきれいな水を届けること、地球にやさしい商品作りを心がけること、そして世界で一番履き心地の良いフットウェアを作ること。

freewatersはこの3つの理念を大切にしながらブランド活動を続けています。

サンダルの販売を通じて世界の水問題の改善に取り組むウォータープロジェクトを推進し、安全な水へのアクセスが難しい地域へクリーンウォーター支援を行っています。

また製品には、優れたクッション性と反発力を持つ独自のCloud9フットベッドを採用。

街歩きからアウトドア、旅行まで長時間の使用でも快適な履き心地を提供します。

快適な履き心地と社会貢献、そして環境への配慮を大切にしながら、freewatersはこれからも新しいフットウェアを提案し続けます。

一足のサンダルが、誰かのためになる。

それがfreewatersのブランドミッションです。

オフィシャルWEBサイト：https://freewaters.jp/

instagram：https://www.instagram.com/freewaters_jp/

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公式オンラインストア：https://shop.likesdowell.co.jp/view/category/ct_freewaters

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